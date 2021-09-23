Трусова не нашла триксель и снялась с Кубка России. Туктамышева не справилась с головой

Парни затмили девушек в первый день кубкового этапа в Сызрани.

Кубок России. Этап в Сызрани

Короткая программа

Женщины

1. Александра Трусова — 74,53

2. Елизавета Туктамышева — 70,66

3. Вероника Яметова — 65,49

Мужчины

1. Александр Самарин -105,94

2. Роман Савосин — 84,56

3. Алексей Ерохов — 81,32

Самое сильное и милое впечатление от этапа Кубка России — детский крик на арене при виде Саши Трусовой и ее собаки Круэллы. Фигуристка выигрывает конкуренцию у собаки, но с минимальным перевесом. Сразу после проката ученицы Даниила Глейхенгауза (именно он в Сызрани представляет «Хрустальный») у заборчика рядом с kiss-and-cry материализовалась толпа детворы с жалобным «Саша, распишись!». Трусова подошла и расписалась везде, где только можно. Правда, в одной тетради, увидев на странице имя «Лиза», предложила перелистнуть на другую страницу. С прессой говорить не стала, потому что не хочет, но зато собаку дала всем погладить.

И это все — после проката, который обернулся новым падением с тройного акселя. Пока для него Трусовой не хватает наработанности. Кажется, дело не только в психологии — это слишком простое объяснение. Когда на тренировках получается около 50 процентов попыток, не стоит ожидать стабильности прыжка на соревнованиях. Не всегда его у Александры удается просто докрутить. Вот и в протоколе короткой программы стояла q.

Трусова получила 74,53 балла. На флипе заслуженно увидели неясное ребро — то есть чистым, по сути, вышел только лутц + тулуп. Зато на компоненты сегодня ни Трусова, ни Туктамышева не могли жаловаться — по ним счет 35,16 на 35 ровно. А программы из «Круэллы», как стало известно вечером, сызранцы не увидят. Трусова снялась с произволки — возможно, приезжала она только за отработкой трикселя. Хотя до этого никаких намеков на снятие не было. Учитывая то, что квадистка прошла три турнира за две недели, могла сказаться элементарная физическая усталость.

Туктамышевой пересчитали баллы

Лиза удержалась за соперницей благодаря бонусной системе очков на Кубке России. За элементы ультра-си и удачные вращения здесь можно получить 1—2 балла надбавки. Туктамышевой сначала на табло высветили 68,66, что после незасчитанного двойного флипа и корявого каскада было еще неплохо. Тройной флип не получился, сольные двойные прыжки в короткой запрещены — а на каскаде 24-летняя подопечная Алексея Мишина приземлилась в «тройку» на своем коронном лутце и потеряла из-за этого оборот на тулупе.

Оказалось, два балла Императрице недодали. Так что вскоре результат пересчитали — 70,66. Но и такие цифры приятно видеть разве что нумерологу. Проблемы самой опытной русской фигуристки можно объяснить разве что головой. «Физику» она вывозит, что показала идеальной тренировкой. Но чтобы соперничать на равных со всем «Хрустальным», нужно иметь психологию терминатора. На трибунах была еще одна версия — мол, во время каскада Лизе засветили в глаз вспышкой камеры. Зрительнице потом долго выговаривали — но, судя по повторам, влияние мобильных технологий если и было, то минимальное.

« Я должна прыгать всегда! »

Жаль, но интрига с очередной серией погони Трусовой за пятью четверными в произвольной теперь исчезла. Пока они умело на соревнованиях утекают. Но в фойе арены во время разбора полетов с мамой и Глейхенгаузом Трусова сказала: «Я должна прыгать всегда!» Это можно высечь как девиз. Можно было на избе в Горках, но теперь придется найти другое место.

На фоне ошибок девушек главной звездой дня по аналогии с НХЛ однозначно можно признать Александра Самарина. Армеец вернулся в игру по-крупному. Сегодня он был единственным, кто реально заставил преимущественно женский зал взвизгивать. Четверной лутц + тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель — все чисто и на заслуженные 105,94 балла с учетом бонусов. В начале олимпийского сезона Самарин выглядит лучшим одиночником России. Другое дело, что поменяться все может буквально за полминуты произвольной программы. Но для Сызрани его прокат был откровением, с учетом необычной электронной музыки из «Матрицы».

Потому что колорит русской глубинки здесь, конечно, чувствуется. Выходишь с катка, наслушавшись Пьяццолы и Боссо, — а тут тебе Андрей Малахов рассказывает на экране про убийцу-жениха-чиновника. Но это даже прикольно. «Посмотри, как город у нас сделали», — говорит директор арены Михаил Малкин, памятуя прошлогодние тексты-разносы из-за массового ремонта в центре. «Жаль, Синицина и Кацалапов не приехали. Но здорово, что звезды приезжают. Они должны посмотреть страну, за которую выступают. Вот Тарасова и Морозов приехали. Для города это очень важно».

В прошлом году Тарасова и Морозов были на афишах, но заболели и не приехали. Говорят, эти афиши сейчас аккуратно сложены у кого-то на огороде.