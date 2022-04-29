Самодурова обыгрывала Загитову, но завершила карьеру в 19 лет. Чемпионка Европы решила стать тренером

Почему Софья Самодурова больше не будет выступать как фигуристка.

Одна из самых ярких российских фигуристок последних лет теперь тренер. Решение завершить карьеру, по словам самой Самодуровой, ей далось легко и спокойно. И теперь она будет передавать опыт младшей группе своего же тренера — Алексея Мишина.

— Как приняла решение о завершении карьеры? Вообще спокойно. Думала, что будет какая-то апатия. Но... Вообще изи. Мне нравится тренировать. Есть дети, есть материал, с которым можно работать. Я уже вижу результат. Тренеры это тоже видят в нашем штабе. Решение приняла около месяца назад. Уже месяц тренирую, — рассказала Самодурова в интервью Sport24.

Обыгрывала Загитову

Самым ярким моментом карьеры Сони был чемпионат Европы в Минске. Там она опередила саму олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая, в свою очередь, лидировала в короткой программе, но провалила произвольную.

Самодурова же свою шикарную постановку «Бурлеск», поставленную Ильей Авербухом, исполнила безупречно.

После этой победы Софью в школе встречали бурными аплодисментами. А сама она, говоря о своей победе в документальном фильме Первого канала «Королевы льда. Нежный возраст», не могла сдержать слез. Тренер фигуристки, Алексей Мишин, трогательно поблагодарил свою ученицу за эту победу:

«Спасибо, Соня, что сделала меня тренером еще одной чемпионки Европы».

Это действительно был настоящий триумф в карьере спортсменки — в Минске она обновила все свои личные рекорды по баллам. И с суммой в 213,84 завоевала свою самую памятную медаль.

Боролась с пубертатом

После этого Самодурова не остановилась. Ей повезло оказаться в составе сборной России на чемпионате Европы — ведь первую тройку заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Уже тогда было совершенно ясно — без ультра-си никуда. Щербакова и Трусова вовсю прыгали четверные, а Косторная учила тройной аксель и обладала эталонным скольжением.

Софья тоже пробовала учить ультра-си — в социальных сетях она показывала попытку тройного акселя. Но на соревнованиях она его так и не исполнила. После победы в Минске на 16-летнюю фигуристку свалился беспощадный пубертатный период. И все эти годы Самодурова боролась с собой. Но бороться с более молодыми соперницами Соня не смогла.

Судьи относились к ней сурово — все чаще ставили недокруты и отмечали неверные ребра на прыжках. Фигуристка даже несколько раз высказывала свое недовольство оценками. И ее результаты после Минского триумфа были совсем скромными — 9-е, 10-е и 11-е места на трех последних чемпионатах России, пара бронзовых медалей на «Челленджерах» и лишь одна победа — на международном турнире все в том же Минске в октябре 2019 года.

Предпочла тренерскую карьеру

Соня дала понять четко — завершить карьеру было ее решением. Она даже хотела покинуть Санкт-Петербург и отправиться к родителям в Казахстан. Но после разговора с тренером Самодурова решила остаться в Северной столице и стать тренером.

— Поговорила с Алексеем Николаевичем. Сказала ему, что хочу заканчивать. Хотела уезжать жить в Казахстан. У меня там родители, семья. Алексей Николаевич сказал: «Нет». Сказал, что надо делиться своими знаниями. В общем, его мнение — мне надо оставаться в Петербурге. Так что, скорее всего, в следующем сезоне меня можно будет увидеть за бортиком, — рассказала Самодурова Sport24.

Завершить карьеру для Софьи было логичным решением. После победы на чемпионате Европы она три года боролась и пыталась вновь достичь хотя бы того же уровня. Но ей не удалось. Почему так получилось? Вероятно, знает только сама Соня и ее тренер.

Возможно, Самодурова просто устала. Или же решила, что уже достигла своего пика и кататься дальше смысла нет. Но свой звездный час эта фигуристка все-таки пережила и теперь навсегда останется чемпионкой Европы. Получится ли ее тренерская карьера — говорить трудно, да и бессмысленно: Соня только в начале пути. Теперь остается только следить за Самодуровой уже с другой стороны бортика.