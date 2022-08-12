Акатьева выступит на открытых прокатах среди взрослых. По международным правилам ученица Тутберидзе еще юниорка

Два года назад в похожей ситуации была Камила Валиева — фигуристка должна была выступать на юниорских прокатах, но была приглашена на взрослые.

Официально сезон в российском фигурном катании начнется в конце сентября с открытых прокатов сборной страны. В этом году они пройдут в Москве, так что если не вернется карантин, то можно ждать полных трибун. Составы пока не были объявлены, но на прокатах мы не увидим Алены Косторной, которая в конце месяца перенесет операцию на бедре. Зато посмотрим на трех бывших юниорок — Аделию Петросян, Софью Самоделкину и Софью Акатьеву. Последняя по международным стандартам все еще не сможет выступать по взрослым — уж слишком неудачная у нее дата рождения. 7 июля Акатьевой исполнилось 15, но для перехода во взрослый разряд фигуристу должно быть 15 на 1 июля текущего года. Впрочем, на взрослые прокаты Соню все равно пригласили, а значит, будет она выступать и на российских «Гран-при» среди взрослых.

Акатьевой не было на чемпионате страны прошлого года

В России на взрослых соревнованиях действуют немного иные правила, чем на международных — там могут принимать участие спортсмены, которым исполнилось 14 на 1 июля нужного года. Так, Аделия Петросян и Софья Самоделкина смогли выступить на прошлом чемпионате страны и занять там достаточно высокие места. В Санкт-Петербурге была и Софья Муравьева, ученица Евгения Плющенко, только про ее участие в московских прокатах не упоминалось.

В недавнем прошлом весь пьедестал на национальном чемпионате в юниорском возрасте заняли Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, а Елизавета Туктамышева и Аделина Сотникова и вовсе участвовали на России с 12 лет. Правда, правила тогда были другими.

Но открытые прокаты — это все-таки не соревнования. Это просто прогон короткой и произвольной программ перед зрителями. Часто спортсмены даже выступают без костюмов, хотя в последнее время их, видимо, просят надевать что-то хотя бы не черное. А еще в названии этого мероприятия есть слова «прокаты сборной России», что подразумевает участие именно сборников. И вот это правило соблюдается не всегда. Из вышеперечисленных юниорок в основной состав попали Муравьева и Петросян, а вот Самоделкиной и Акатьевой там нет.

Кейс Валиевой и популяризация спорта

В 2020 году юниорка Камила Валиева выступила на открытых прокатах сборной — тогда ей было 14 лет. Решение перевести чемпионку мира среди юниоров во взрослые и не переводить ее одногодок Дарью Усачеву и Майю Хромых было достаточно резонансным и спорным.

Понятно, что Валиева на тот момент была главной звездой юниорского разряда, что отмечали буквально все. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков для «Р-Спорт» тогда говорил, что «у спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Думаю, это было бы правильно». Видимо, возможности Усачевой и Хромых в чем-то недотягивали. Хотя Даша тогда проиграла Камиле всего семь баллов в финале «Гран-при» среди юниоров.

У Трусовой, Щербаковой и Косторной таких преференций не было — на чемпионат России они отбирались по праву, в открытых прокатах не участвовали. В прошлом году, кстати, никаких исключений не было — все, кто попал на прокаты, как минимум были нужного возраста.

Конечно, такие решения можно рассматривать как дальновидные. Понятное дело, что та же Акатьева хорошо зарекомендовала себя в юниорах, хоть и по стечению обстоятельств так и не выиграла тот же чемпионат мира. Но она одной из первых приземлила квад и триксель в одной программе и выучила несколько четверных прыжков. Стоило пригласить ее на открытые прокаты, чтобы массовые зрители начали узнавать потенциальную будущую звезду. С другой стороны, есть те, кого не приглашают, — как им реагировать на такое? И почему раньше не звали Щербакову и Трусову?

Хотелось бы большей четкости — раз это прокаты сборной России, приглашать тех, кто туда официально входит. Или заранее зафиксировать, что кого-то могут дозаявить отдельно. Это же касается не только прокатов, но и других внутрироссийских соревнований. Можно, конечно, долгое время предполагать, почему было принято то или иное решение или как фигурист появился в каких-то списках, но для профилактики скандалов желательно иметь четкие правила. Тем более что это может помочь популяризации спорта — в текущих условиях интерес все равно может упасть, а такие мелочи сыграют на руку.