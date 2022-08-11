Нугуманова все-таки ушла от Рукавицына, которого обвиняла в давлении. Ее новый тренер — специалист по танцам

Поможет ли Елена Соколова «настроить» прыжки Елизаветы?

Елизавета Нугуманова — один из главных ньюсмейкеров нашего фигурного катания в это межсезонье. Она первой решилась без прикрас рассказать о сложных взаимоотношениях со своим тренером до того момента, когда уже сменила штаб. Но все-таки долго такая ситуация продолжаться не могла, и наверняка поиском нового тренера Нугуманова занималась все лето. Наконец-то изыскания завершились — новым специалистом, который будет тренировать Елизавету стала Елена Соколова. Удобно, что не придется никуда переезжать, даже родной каток менять не обязательно. Странность только одна: Соколова — специалист не по одиночному катанию, а в танцах на льду. Сможет ли она помочь карьере Нугумановой, если она не сменит и свою специализацию?

Трансфер Нугумановой был вопросом времени

«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». Я слышала от них: «Ты не заслуживаешь музыку на старшем льду. Ты не заслуживаешь тут кататься, я так решил», — вряд ли вы пропустили эти слова фигуристки Елизаветы Нугумановой в ее майских интервью. Как и вряд ли кто ожидал, что после таких слов Нугуманова и Евгений Рукавицын смогут продолжить сотрудничество. К тому же шансы на примирение были потеряны. Сам Рукавицын от этой истории абстрагировался, но через своих знакомых и близких дал понять, что не считает свое поведение аморальным. Елизавете до сих пор многие либо не верят, либо считают ее претензии необоснованными. Опустим сейчас эти разговоры и вернемся к главному — ее трансфера все ждали.

Многие думали, что она перейдет тут же, в моменте. О разрыве с Рукавицыным даже успел сообщить ряд медиа, однако потом эту информацию опровергли. В таких случаях важно присматриваться к деталям. Директор СПб ГБУ СШОР утверждал, что не подписывал документов об отчислении Елизаветы. И ведь он оказался прав, ведь Нугуманова осталась ровно в той же школе, где и была ранее. Просто у другого тренера — в новый сезон она идет под руководством Елены Соколовой. Это сильный специалист, только вот работает Соколова с танцорами. А по информации «Фонтанки», разговора о переходе в танцы на данный момент нет — Елизавета хочет продолжать карьеру в одиночном, только теперь с тренером из танцевальной группы. Это решение крайне удивительное, и адекватных аналогов ему на первый взгляд даже и не найти. Однако в целом случаи, когда тренеры в фигурном катании занимаются непрофильными спортсменами, не такая и редкость.

Евгений Рукавицын. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для Соколовой новая фигуристка — большой вызов

Классический пример — Татьяна Тарасова, которая тренировала вообще все четыре вида. Под ее руководством в разное время занимались и танцоры, и парники, и мужчины, и женщины. Известная по танцам на льду Марина Зуева пару лет назад решилась взять российскую спортивную пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. А после Зуевой Тарасова и Морозов пошли к Этери Тутберидзе, ранее с парным катанием вообще не взаимодействующей. Набравшись уверенности, Тутберидзе активнее стала вникать в карьеру своей дочери Дианы Дэвис, которая как раз-таки занимается танцами в паре с Глебом Смолкиным. И все же случай Нугумановой выделяется даже на этом фоне. Между классическим одиночным и танцами очень мало общего. Помимо того, что в танцах идет работа двух людей в паре, а одиночница представлена сама, эти два вида ставят разные задачи. В танцах ключевое — раскрыть творческий потенциал, в то время как сейчас в одиночном на первый план вышла техника.

Работу с танцевальным тренером еще можно было бы понять, если бы Нугуманова причисляла себя к классическим «технарям» с очевидными проблемами по второй оценке. Но вот как раз по презентации вопросов к Елизавете нет вообще, в этом плане она одна из самых ярких и харизматичных фигуристок России. Проблемы в ее карьере начались из-за не самой стабильной техники, а также отсутствия в арсенале элементов ультра-си. И под руководством Соколовой их точно не решить. Единственный сценарий, который выглядит правдоподобным, — Елена решила расширять свою группу и всерьез заняться одиночным. Тогда Нугуманова будет как пробный шар и пиар-компания набора, а под нее Соколова подберет толковых, но пока не раскрученных в медиа тренеров. То есть будет исполнять функции менеджера и психолога, в то время как над прыжками с фигуристкой будут работать другие люди. Тогда и Соколова будет полезна — таланту Нугумановой в скольжении и артистизме танцевальный тренер сможет придать нужную огранку.

Елизавета Нугуманова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучший вариант для Нугумановой — переход в танцы

Но вот если Елена действительно будет полноценным тренером Елизаветы, то вариантов оставаться в одиночном у нее нет. Хотя а нужно ли? Вполне вероятно, что на данный момент договоренностей о переходе в танцы нет, но нет гарантий, что уже сейчас Соколова не занимается подбором партнера для своей новой фигуристки. Есть объективные данные, которые говорят о вероятном потолке возможностей для Нугумановой в одиночном, при этом в танцах она может достичь гораздо большего. Высокий рост, заметная внешность, эталонная работа коньками и умение показать на льду самые разные образы — то, что нужно для идеальной партнерши. Правда, и партнера надо найти соответствующего, а их сейчас в стране дефицит. К тому же у Рукавицына большие связи, и многие по этическим соображениям не стали бы работать с Нугумановой.

По этой причине у нее и выбор тренера был ограничен, представить, как она идет к условному Алексею Мишину, было невозможно. К Соколовой Елизавета пошла не от хорошей жизни, а вынужденно. В свою очередь, Елена могла не настаивать на переходе Нугумановой в танцы, дать ей время подумать, а параллельно смотреть, какие есть варианты поставить ее в дуэт. Предварительно подготовить к танцам можно и без партнера. К примеру, в США есть даже соревнования танцевальных «одиночниц» для девушек, которые пока еще в поисках напарника. Понятное дело, что командная работа — это отдельная история, но базовые навыки танцевальных шагов Нугуманова может наработать уже сейчас. В конце концов, даже если ничего не получится — вряд ли Елизавета будет долго переживать. У нее есть отличные варианты занятости вне спорта. Она популярный блогер, модель и сможет найти себе место в жизни при любых обстоятельствах.