Ученица Тутберидзе Акатьева в порядке после травмы. Что происходит с нашими чемпионами?

Межсезонье не для всех проходит гладко.

Лето для фигуристов — пора отдыха, восстановления, постановки программ и выступлений в шоу. Но далеко не у всех дела идут безоблачно. Помимо всех трудностей, которые в настоящее время испытывает российское фигурное катание, на долю некоторых спортсменов выпали травмы. У кого-то — достаточно тяжелые. И очень жаль, что такие проблемы есть и у совсем юных спортсменов — которые еще не вышли толком на взрослый уровень. Рассказываем, какие беды свалились на наших фигуристов этим летом.

Травма Акатьевой

Двукратная победительница первенства России среди юниоров Софья Акатьева по сложности своего контента превосходит Камилу Валиеву. Но фигуристке пришлось прервать подготовку к сезону. В начале июля у matchtv.ru появилась информация о том, что Акатьева получила травму ноги на сборах в Новогорске. Уточнялось, что повреждение не было связано с прыжковой нагрузкой. Для прохождения лечения Софья покинула Новогорск и некоторое время находилась дома.

Но уже спустя 10 дней стало известно, что фигуристка вернулась к тренировкам. А судя по тому, что она отсутствовала в ролике Первого канала о занятиях группы Тутберидзе, который вышел в середине июня, Акатьевой пришлось все-таки пропустить несколько недель. Но главное, что 14 июля Софья вернулась на лед. «Софья вернулась на лед, работает», — сказал источник ТАСС.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Перелом Панфиловой

Пара Панфилова — Рылов в свой последний юниорский сезон выиграла все турниры, в которых принимала участие. Но войти во взрослое фигурное катание Аполлинария и Дмитрий толком не смогли. Всему виной — здоровье обоих партнеров. Минувший сезон фигуристы пропустили: еще в сентябре тренер пары Павел Слюсаренко сообщил, что Панфилова и Рылов точно не выступят на чемпионате России из-за травмы спины у партнера. Но на этом беды спортсменов не закончились. На днях Аполлинария сообщила, что проходит реабилитацию в клинике в Израиле после перелома стопы.

«В клинике в Израиле оказалась из-за травмы стопы. Пострадала вся стопа, так как удар был нетипичный. Был перелом таранной кости. Сейчас он не болит. Перечислять все аспекты я не буду, могу сказать только, что болело уже достаточно долгое время. Кататься пока что не могу. В Израиле восстановление пошло намного лучше. Реабилитация будет длиться 16 дней. К тренировкам планирую приступить в начале августа», — рассказала фигуристка РИА «Новости».

Но при этом спортсменка пытается смотреть вперед с оптимизмом: «Ощущение психологической усталости от непроходящих травм определенно есть. Но жизнь — это не только белая полоса, бывает и черная, и серая. Все нужно пережить. Где берем силы продолжать борьбу? Наверное, то, что нам были даны такие испытания, — это не просто так. Возможно, для чего-то это нужно, вот и посмотрим, для чего», — сказала Панфилова.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Падение Синициной

Виктория получила травму в отпуске. Она травмировала руку в результате падения с лестницы: «Я упала. Не на льду, на лестнице. Очень обидно, потому что это произошло в отпуске. Скоро будет все в порядке, не переживайте», — написала Синицина в Telegram.

Она добавила, что «упала прямо с лестницы, где было всего лишь две ступеньки». «Я поскользнулась и просто грохнулась плашмя. Это было больно, и теперь я на каждую ступеньку смотрю косым взглядом. Я видела, что ступенька была мокрая, я не бежала, спокойненько спускалась, но не тут-то было — прилетела на спину, на руку и чуть-чуть себе сделала неприятную травму», — рассказала фигуристка.

К счастью, повреждение оказалось несерьезным — и в конце июня Вика с Никитой уже активно тренировались. А 2 июля у них начался сбор в Сочи.

Пока нет ясности по вопросу того, станут ли олимпийские чемпионы в командном турнире продолжать карьеру. Но во всяком случае — они уже точно тренируются. А дальше покажет время.