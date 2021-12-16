Россия не пускает фигуристов выступать за рубежом. Защита своих интересов или крепостное право?

Спорная практика протекционизма, ломающая карьеры.

В последнее время мы регулярно слышим о желании фигуристов из России сменить спортивное гражданство. Обратная сторона огромной конкуренции в нашей стране: не все видят для себя шанса выступить за Родину хотя бы на этапе «Гран-при», не говоря уже о чемпионатах Европы и мира. Единственная возможность для них показать себя — это попробовать свои силы в другой сборной. Мы уже видели, как за Грузию побеждает Анастасия Губанова, совсем скоро за Швейцарию дебютирует Егор Мурашов. Однако не у всех переход проходит гладко. Многие спортсмены получают отказ на смену сборной от Федерации фигурного катания России, что ставит их карьеру под удар. Но зачем ФФККР нужно их насильно удерживать?

Алиса Ефимова и Александр Коровин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пара Ефимова/Коровин разъехалась по свету

О проблемах с переходом мы узнали от парника Александра Коровина. О его согласии выступать за Филиппины в дуэте с местной фигуристкой Изабеллой Гамес из официального твиттера Союза конькобежцев Филиппин. В небольшом интервью для местных соцсетей общалась только Изабелла, сам Коровин стоял рядом с ней и не стал ничего говорить. Затем сразу несколько российских СМИ (в том числе и «СЭ») связались с Александром с просьбой прокомментировать последние новости. Коровин отказался и дал понять, что еще не все вопросы урегулированы и пока что нужно подождать решения всех юридических вопросов, прежде чем отвечать на вопросы журналистов. Судя по тому, что на международные старты пара Гамес/Коровин так пока и не выходила, проблемы не решены до сих пор.

Сложности и у бывшей российской партнерши Коровина Алисы Ефимовой. Заявку на смену спортивного гражданства Алиса подала еще в октябре прошлого года, однако официального ответа от ФФККР она так и не дождалась. Тем не менее Ефимова решительнее в своих действиях. Она открыто говорит о том, что российская федерация фигурного катания удерживает ее против воли, и вышла на чемпионат Германии в паре со своим новым партнером Рубеном Бломмартом, несмотря на запреты от России. Технически нарушений в этом нет, поскольку на национальные старты санкции ISU не распространяются. Возможно, президента федерации Александра Горшкова обидел тот факт, что он узнал о желании чемпионки Универсиады-2019 переехать в Европу из интернета.

Мы ограничиваем спортсменов без опыта в больших турнирах

И наконец последняя история. Этим летом из группы Евгения Рукавицына в Италию перебралась Мария Талалайкина. О своем решении она не сообщала ни тренеру, ни федерации, за что сразу же получила ответную реакцию. Еще в августе гендиректор ФФККР заявил, что разрешения на переход Мария от него не получала. Недавно в беседе с «СЭ» близкая подруга Талалайкиной Елизавета Нугуманова, с которой они вместе работали в группе Рукавицына, заявила, что у Марии есть сложности с переходом в новую сборную. «К сожалению, не все так просто, и с переходом есть проблемы. Но надеюсь, все как можно скорее решится», — сказала Нугуманова. Сама Талалайкина от комментариев отказалась и, кроме того, удалила свою страницу в Instagram. Тренер Ангелина Туренко, которая помогает Талалайкиной освоиться в Европе, также просит немного подождать, пока все не прояснится.

Талалайкина на крупных стартах за Россию не выступала и долгое время была вне орбиты большого спорта. Однако с недавнего времени любой спортсмен, выступавший в последние два сезона на чемпионате или первенстве страны, не имеет права менять спортивное гражданство без согласования с национальной федерацией. Эти изменения в регламенте ISU утверждали, кстати, после предложения от ФФККР. Не удивительно, что Россия первая же этой практикой протекционизма и решила воспользоваться. Отныне спортсменка, чьим главным достижением в карьере можно назвать бронзу в финале Кубка России, обязана получать разрешение от федерации перед выездом за рубеж. Ефимова с Коровиным — чемпионы Универсиады в Красноярске, но студенческие старты вне ведения ISU. Однако на челленджерах пара действительно была, как и на одном этапе «Гран-при». В их случае желание чиновников сохранить спортсменов объяснить проще.

Мария Талалайкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лучший вариант решения проблемы — финансовые компенсации

И все же у нас и так достаточный резерв в парном катании, и Алиса с Александром не очень-то вписывались в сложившуюся конкуренцию Тамары Москвиной, Нины Мозер и Этери Тутберидзе. Более того, их пути в спорте разошлись почти два года назад, и шансы, что с новыми партнерами Ефимова с Коровиным стали бы в России членами сборной, минимальны. Еще меньше шансов пробиться хотя бы на один этап «Гран-при» в родной стране был у Талалайкиной. Ее лучшие результаты в карьере не преодолевают отметку даже в 200 баллов за сумму двух программ. С учетом того, что четверные и тройной аксель у нас сейчас суммарно исполняют больше 20 человек, без резкого (на грани с волшебным) прогресса Мария будет здесь лишней. В то время как в Италии после завершения карьеры Каролиной Костнер наблюдается кризис в женском одиночном, и крепкая россиянка была бы им очень кстати.

Также и в Германии уход олимпийских чемпионов привел к провалу в парах, а на Филиппинах фигурное катание и вовсе строят почти с нуля. Наши фигуристы своим переездом не просто спасают свои карьеры. Они спасают и мировое фигурное катание, не давая ему замкнуться в пределах трех стран — России, США и Японии. Желание сохранить таланты у себя от наших чиновников можно поприветствовать, при этом каждый случай нужно рассматривать очень внимательно. Бывают истории, когда отряд не заметил бы потери бойца, а в другой сборной этот боец получил бы шанс на развитие. Единственный спортивный риск для нас — это усиление той же Италии в командном турнире, но запас прочности у нас такой большой, что это звучит как минимум забавно. Лучшим вариантом решения проблемы был бы прозрачный и понятный механизм финансовых компенсаций за переходы по аналогии с игровыми видами. Но здесь все упирается в экономику, и она в фигурном катании сейчас не в лучшем положении. Особенно на фоне пандемии.