В фигурном катании предлагают повысить возрастной ценз. Почему именно на два года?

В таком решении есть и свои преимущества.

Федерация фигурного катания Норвегии в очередной раз предложила поднять возрастной ценз в фигурном катании. С подобной инициативой в этой стране выступали еще два года назад, но тогда конгресс ISU отменили из-за пандемии коронавируса. Пришлось снова внести предложение на рассмотрение.

Если его все-таки одобрят, то новый возрастной ценз будет действовать с сезона-2023/24. Для участия в международных соревнованиях под эгидой ISU на взрослом уровне фигуристу должно будет исполниться 17 лет до 1 июля нужного года. Норвежцы мотивируют это тем, что в 15 (сейчас в таком возрасте можно начинаться соревноваться среди сениоров) еще только начинается пубертат у спортсменов либо этого вообще еще не происходит, поэтому проще прыгать, катать программы по несколько раз и переносить серьезные физические нагрузки.

Идеальный возраст для выхода на взрослый уровень

В сезоне-2011/12, когда на взрослый уровень вышла Елизавета Туктамышева, правила тоже были другими — участвовать в этапах «Гран-при» и, соответственно, в финале разрешалось с 14 лет.

При этом поехать на чемпионат Европы или мира все равно можно было с 15. Поэтому Лиза спокойно выиграла соревнования в Канаде и Франции, выступила в финале, а во второй половине сезона стала олимпийской чемпионкой среди юниоров. Подобным образом сложился выход во взрослые и у двукратной победительницы чемпионатов мира на юниорском уровне Елены Радионовой.

Потом этапы серии «Гран-при» и остальные взрослые соревнования уравняли по возрасту — непонятно, почему вообще были основания для разного возрастного ценза на них. Это все касается только достаточно недавней истории. Но если посмотреть еще дальше во времени, то можно вспомнить, как 12-летняя Елена Водорезова (сейчас Буянова. — Прим. «СЭ») принимала участие в зимней Олимпиаде.

Почему же сейчас возрастной ценз предлагают поднять до 17 лет? Наблюдается некоторая тенденция, и вряд ли ее можно отрицать: в 15 лет девушки (а именно о них говорят чаще всего в контексте возраста) выходят на взрослые соревнования, выигрывают их, превосходя всех в первую очередь технической частью, а потом часто заканчивают карьеру. Не потому, что они добились всего и хотят завершить карьеру, — просто начинается трудный период взросления, когда уже не получается исполнять несколько десятков прыжковых элементов за время тренировки или пачками накатывать программы. А если и удается, то из-за больших нагрузок у спортсменок появляются травмы.

Можно, конечно, списать все на заговор против России — мол, все завидуют фигуристкам из нашей страны и хотят, чтобы они перестали выигрывать. Но и фактор того, что сложность контента все растет, а в спорте пока не научились одновременно усложняться и сохранять здоровье спортсменов, тоже совсем уж исключать нельзя.

Преимущества и недостатки поднятия ценза

У обычного человека переходный возраст может начаться и раньше — в фигурном катании из-за постоянных нагрузок этот срок может чуть сдвинуться по времени, но когда-нибудь он обязательно наступит. И на его полное преодоление (а сюда входит как физическое перестроение организма, так и психологическое) уйдет по меньшей мере пара лет. Не зря российская фигуристка Станислава Константинова даже в 18 лет говорила о том, что все еще пытается преодолеть пубертат, объясняя свои не совсем удачные прокаты.

Поэтому 17 или даже 18 лет можно посчитать за тот золотой возраст, когда фигуристкам было б идеально выходить на взрослый уровень. Спортсменки уже могут преодолеть все неизбежные трудности и на более долгий срок сохранить свою карьеру. Им не нужно будет гнаться за титулами здесь и сейчас. Нет, конечно, все хотят выиграть сразу, ведь другого шанса может и не быть. Но по крайней мере они будут сознавать, что все находятся примерно в равных условиях и что самый сложный период уже преодолен.

Не придется опасаться, что вскоре придут фигуристки, которые меньше боятся исполнять сложные элементы только потому, что они чуть моложе. Это все не оправдывает того, что нужно усложняться в техническом плане, экспериментировать с программами и осваивать новые позиции во вращениях. Просто таким образом ни у кого изначально не будет преимущества в виде возраста.

Возможно, при повышении возрастного ценза мы не увидим пяти четверных в одной программе среди девушек, как это сделала Александра Трусова на открытых прокатах в Челябинске. Но зато это все будут делать на юниорском уровне, что должно привлечь внимание к этим соревнованиям.

А постепенно и на взрослых стартах сложность будет увеличиваться — если в 2015 году Елизавета Туктамышева была единственной, кто исполнил ультра-си на чемпионате мира, то в прошлом году фигуристок, заходивших на них, стало в 4 раза больше.

Можно вспомнить и этапы «Гран-при» этого сезона, когда спортсменок с трикселем было больше половины из суммарного количества участниц. Можно переживать, что поднятие возрастного ценза станет искусственным сдерживанием спортсменок и технического прогресса, но можно и принять это, позаботившись о фигуристках и найдя новые пути развития спорта.