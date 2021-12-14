«Родиной у меня всегда была и будет Россия». Наш фигурист переехал в Швейцарию к Ламбьелю, но остается патриотом

Интервью с Егором Мурашовым — о смене гражданства и планах на будущее.

Егор Мурашов

Родился 20 мая 2000 года в Москве.

Специализируется на одиночном катании, тренируется у Виктории Буцаевой (Москва, школа «Москвич») и у Стефана Ламбьеля (Лозанна).

Победитель и призер различных крупных всероссийских и международных стартов, таких как Кубок Рождества-2018, Кубок Софии-2019, бронзовый призер Кубка Тироля и этапов юниорской серии «Гран-при». Серебряный призер чемпионата Швейцарии-2021.

В этом году количество российских фигуристов, которые решили выступать за другие страны, резко увеличилось. Наши ребята выбирают совершенно разные сборные — от Филиппин до Германии, от Грузии до США. Не у всех переход случается гладко, и до сих пор некоторые из пожелавших сменить спортивное гражданство спортсменов не могут получить разрешение на выступление в другой стране от России. Егор Мурашов отправился в Швейцарию к Стефану Ламбьелю, и его отпустили без особых сложностей.

В России он считался талантливым и перспективным фигуристом, но одним из многих. В новой команде, а именно как смену спортивного клуба Мурашов рассматривает смену сборной, Егор имеет все шансы стать лидером. В интервью «СЭ» он подробно рассказал о причинах перехода, впечатлениях от жизни в Лозанне и работе с Ламбьелем, а также поделился мнением насчет ограничений по смене спортивной прописки от Федерации фигурного катания на коньках России.

Сейчас не могу претендовать на паспорт в Швейцарии, нужно прожить 10 лет в стране

— Сейчас вы тренируетесь параллельно в Москве и в Швейцарии, верно?

— Все так. Продолжаю работать с Викторией Евгеньевной Буцаевой, когда в России, и тренируюсь в Швейцарии у Стефана Ламбьеля. Основным тренером назову Викторию Евгеньевну, Стефан скорее поддерживает мою форму.

— Как вообще у вас появился вариант со Швейцарией?

— Швейцарию стали обсуждать сразу же после того, как я решил в принципе менять спортивное гражданство. Возникла идея попробовать себя в другой команде, и команда Стефана предложила мне выступать за Швейцарию. Ламбьель помог с оформлением перехода, документами. Многие удивляются моему решению, но здесь скорее история о совпадении интересов. Мне нужно было найти страну, и появился вариант со Швейцарией. Почему нет?

— И все-таки обычно выбирают при смене гражданство страны, где практически нет конкурентов. В Швейцарии есть и свои одиночники, не побоялись пойти именно в конкурентную среду?

— Конкуренция действительно существует, пусть она и не сравнима с той, что сейчас в России. С первого раза выиграть чемпионат Швейцарии мне не удалось, только второе место. На следующий год будем думать, как не допускать тех ошибок, которые были в этом году. И при подготовке, и при выступлении.

— Сильно расстроились такому исходу событий?

— Не скажу, что я расстроился. Я заслуженно занял второе место, сам виноват в том, что случилось. Конечно, с моим контентом по произвольной я вполне мог бороться за первое место. Но, опять же, все из-за собственных ошибок. К тому же соперник был силен, он хорошо подготовился. Выдал лучший прокат сезона, вопросов нет. Я полностью согласен с судьями и поздравляю Лукаса с успехом.

— При этом даже в случае победы на чемпионате Швейцарии путь на Олимпиаду вам был бы заказан, верно?

— За Швейцарию я могу выступать на любых соревнованиях, кроме Олимпиады. Чтобы попасть на Игры, нужно получать паспорт, необходимо стать гражданином страны. ISU на своих стартах этого не требует.

— Есть в планах на будущее мысли получить гражданство Швейцарии?

— В перспективе — возможно, но точно не в ближайшее время. Гражданство Швейцарии можно получить, только если ты живешь в стране больше 10 лет, сейчас я не могу претендовать на паспорт. Так что это идея десятого плана. Сейчас мне нужно чаще выходить на международные старты и начать показывать результат. Доказывать, что в меня не зря поверили.

— В этом сезоне у Швейцарии только одна квота на ЧМ и ЧЕ. Соответственно, главные старты следующего года пропускаете?

— Верно, всего одна мужская квота, поэтому едет Лукас. Это справедливо. Посмотрим, как он выступит. Если будет в десятке, то на следующий год будет уже две квоты. Если не получится, то будем бороться с ним за право поехать на большие соревнования. Сейчас мне выгодно за него поболеть. Но речь не только о личной мотивации, мы с ним представляем одну страну, так что я искренне желаю ему удачи.

У каждой страны должен быть способ сохранить сильных ребят, и это не крепостное право

— Это оговорка, либо вы уже и правда воспринимаете Швейцарию как свою новую родину?

— Нет, для меня Швейцария — это как спортивная команда. Я не могу воспринимать Швейцарию как новую родину, все-таки у меня даже паспорта нет, я не гражданин. Моей страной была и будет Россия. Другое дело — спортивное гражданство, я его сменил. Но в душе страну менять не намерен.

— Россия легко вас отпустила в другую сборную?

— Я не в курсе всех деталей переговоров. Вопросом перехода занимались мой тренер и представители федерации Швейцарии. Знаю, что мне дали добро на переезд с первого раза, с первого же заседания федерации, за что я благодарен чиновникам. К тому же мне разрешили продолжить тренировки в Москве с Викторией Евгеньевной, что было не менее важно.

— Вам повезло, ведь недавно был случай, когда Марию Талалайкину федерация фигурного катания России не отпустила. Как и парницу Алису Ефимову. Нет ли здесь подобия крепостного права?

— Слышал об этом. Конечно, если есть понимание, что фигурист неспособен составить конкуренцию у себя дома, то почему бы ему не дать шанс проявить себя на новом месте и поменять спортивное гражданство? Но каждая история уникальна и последнее слово стоит за нашей федерацией. Крепостным правом это не выглядит, с этим я не согласен. У каждой страны должна быть возможность защитить свои интересы. Если есть сильный спортсмен, то я бы тоже не хотел его отпускать выступать за другую страну.

— И все же тут речь о карьере и жизни людей. Насколько правильны подобные ограничения?

— Скажем так, я вижу в них логику. Посмотрим, как будет развиваться история с Талалайкиной, ей только сил, терпения и удачи. И все же если ее не отпускают, значит, на то были серьезные причины. К примеру, если бы мне не одобрили переход, то я бы остался в России и продолжил кататься. Я бы это понял и даже не сильно расстроился. Переход в другую сборную не был принципиальной целью, просто решил попробовать. Получилось, значит, сейчас будем развиваться в этом направлении.

— То есть переход в сборную Швейцарии — это не последняя возможность спасти карьеру? Мысли завершить спортивную карьеру не было?

— Нет, о завершении карьеры я точно не думал. Возможно, случайная мысль возникала в тяжелые моменты, когда не все получалось. Но я всерьез ее не рассматривал. Мне же всего 21 год, и я только сейчас начинаю психологически осознавать себя в спорте. Нужно как можно больше выступать, чтобы обретать опыт, уверенность в себе. Все точно еще впереди.

— Какая у вас ключевая спортивная задача сейчас?

— Ее как таковой и нет. Мне сейчас нужно кататься чисто и стабильно. Конечно, хотелось бы участвовать в больших соревнованиях, таких как чемпионат мира, Европы, этапы серии «Гран-при». Но для начала — выступать чисто на каждом старте.

— На «Гран-при» следующего сезона вы выступите за Швейцарию?

— Я пока не знаю, план на следующий сезон появится только в апреле.

— Из четверных вы владеете пока только двумя квадами — сальховым и тулупом. Есть планы усиливать набор и учить новые ультра-си?

— Для начала нужно научиться чисто катать с этими прыжками, а потом уже думать об усложнении программы. Сделать два чистых проката — короткой с одним четверным и произвольной с двумя. И только потом можно говорить о добавлении третьего четверного. Еще одного тулупа, сальхова или же нового прыжка.

— На тренировках четверные выходят стабильно?

— Перед соревнованиями катаюсь уверенно, но на старте не выходит. Это вопрос психологии, уверенности в себе. Пока что в этом плане я не могу собраться, потому что на тренировках проблем практически нет. Случаются сложности, но незначительные.

В Швейцарии все очень дорого, а люди консервативные. Не хотят всех принимать

— Большую часть времени вы проводите в Европе или в России?

— Примерно поровну. Сейчас я в Москве. Точно проведу Новый год в России, потом буду смотреть по ситуации.

— Скучаете по родным и близким, когда уезжаете?

— Конечно. По родителям скучаю, по друзьям. Но я сам выбрал для себя этот путь и понимаю те цели, ради которых я на это пошел.

— Как оцените Швейцарию в бытовом плане?

-Первая реакция — здесь очень дорого. Но что поделать, у них такой уровень жизни, такой заработок. Для меня как приезжего из России это некомфортно. Люди здесь консервативные по большей мере. Принимают в свое общество они далеко не всех. И в то же время всегда рады видеть новых людей и готовы им помочь.

— Получается, вы столкнулись с бытовой ксенофобией?

— Я для них абсолютно чужой человек с непонятной культурой. И в житейском плане при получении документов они не с очень большой охотой решают возникающие вопросы. Все-таки уровень жизни в стране высокий, и они не хотят, чтобы к ним все переезжали.

— Успели хотя бы немного проехаться по разным регионам страны?

— На самом деле, я много где уже был в Швейцарии. Невероятно красивая страна с чистыми озерами, потрясающими видами, шикарной природой. Правду говорят про Швейцарию, что это сказка наяву. Каждый город здесь разный, но по-своему красивый. Я везде находил свою изюминку, даже в маленькой деревеньке. Все равно найдется что-то, за что зацепится глаз и почему там захочется провести побольше времени.

— Языковых барьеров нет?

— Я разговариваю на английском, спокойно могу поддержать разговор на разные темы, но это не свободный английский. У меня наверняка чувствуется сильный акцент в произношении различных слов. Я живу во французском кантоне, но на французском знаю буквально пару фраз. Всего по чуть-чуть, но основной язык для общения для меня в Швейцарии — английский.

— На каком языке проходят тренировки в группе Ламбьеля?

— В основном на английском. Если это местные ребята, то с ними Стефан говорит на французском. Он знает много языков, и для него не проблема вести занятия сразу на нескольких языках. По-русски знает пару фраз, но когда он объясняет мне задачу на тренировку по-английски, сложностей не возникает.

— Как в целом оцените опыт работы в команде Стефана Ламбьеля?

— Он очень интересный тренер, вдохновляет на новые свершения. Любит творить, в нем много энергии, желания помочь спортсмену. С ним интересно работать, но помимо Стефана в его команде есть и другие специалисты, которые здорово разбираются в прыжках, скольжении. Он не один и силен именно своей командой. Командой очень высокого уровня, способной подготовить фигуриста к самым статусным турнирам. Это видно на примере Шомы Уно, Дениса Васильевса.

— Интересно видеть в плане спарринг-партнера Шому Уно?

— Обычный, хороший парень. Гений на льду, но в жизни не могу сказать, что в нем что-то особенное есть. У него нет особых ритуалов, распорядка дня. Талантливый человек, который живет обычной жизнью. Я не могу объяснить за счет чего он так хорош, но он выходит и делает на льду волшебство. Видимо, ему свыше было дано фигурное катание. Шома не очень высокого роста, как и большинство японцев, и это ему помогает в физическом плане исполнять сложные четверные.

— Мотивирует учить новые элементы, когда Уно рядом на льду готовит сложные каскады?

— Раньше я думал, что меня будет по-спортивному заводить ситуация, когда на катке рядом ребята со сложными четверными. Глядя на них, я буду гореть желанием начать их прыгать быстрее. Сейчас я уже понял, что в моем случае это не работает. Для меня не имеет значения, кто что тренирует рядом со мной, и как спортсмен Шома меня не мотивирует. Я им восхищаюсь, рад его успехам, но мотивацию нахожу исключительно в себе и своих прокатах. Меня может мотивировать тренер, но не другой сильный спортсмен. На тренировке обычно в себе, думаю о своих задачах.

— Шома неоднократно пытался исполнить необычный набор прыжков, к примеру, добавить четверной к тройному акселю или прыгать четыре оборота вторым прыжком в комбинации. На тренировках он часто готовит подобные сюрпризы?

— На самом деле, у него все строго в тренировочной работе, особого изобретательства я не замечал. Выходит, катает программу по плану, дорабатывает сложные моменты и уходит со льда. Возможно, это было не при мне. Я знаю, что он умеет прыгать каскад с тройным акселем и четверным и может его сделать на соревнованиях. Ему под силу.

— Кихиру вы не застали на тренировках?

— Видел ее в марте этого года, когда она приезжала на тренировки в Лозанну. Дальше я ее не видел и о дальнейшей судьбе Рики не в курсе.

Было бы круто сделать совместное видео с Первым каналом

— Вы ведете свой YouTube-канал. Ждать ли нам блогов из Швейцарии?

— Работаю над YouTube вместе с Романом Савосиным. В ближайшее время планируем подготовить много чего интересного, по крайней мере мы надеемся, что это будет интересно зрителю. Как спортсмен я ранее не видел таких блогов, где были бы развернутые сюжеты о буднях фигуриста. Материал собрали, осталось его только обработать.

— Как вообще родилась идея открыть YouTube-проект?

— Это идея Романа. Он мне ее рассказал, я его сразу же поддержал. Дальше все случилось спонтанно. В планах было сделать контент по образу и подобию 2DROTS, такой же контент, только на льду. Как всегда с такими идеями бывает, обсудили и забыли. И вот в один день я набираю Роме и позвал его снять первый выпуск до конца недели. Мы достаточно оперативно все сделали, и получилось вполне неплохо. После чего решили продолжить заниматься каналом на регулярной основе. Стараться вести его.

- Есть желание вывести канал на более серьезный уровень?

— Глобальных целей не было, мы попробовали. Надеемся, что следующие видео будут набирать больше просмотров. Проблема в организации съемок. Все фигуристы, кого мы приглашаем сниматься, — действующие, как и мы сами. И не всегда получается найти много времени и сделать все суперкруто. Как только сезон закончится, у нас будет много новых видео. И действительно крутых видео, зрителям должно «зайти». Соответственно, и просмотры наверняка будут лучше. Что конкретно будет, не скажу, поскольку за идеи отвечает Рома Савосин. Я в креативном плане не так хорош, как он, зато могу поддержать неожиданной инициативой на лету. Вскоре мы увидимся и обсудим все дальнейшие планы. Будут челленджи наверняка, хотели позвать ребят с парного катания. В скором времени пары будут.

— Другие форматы планируете? Интервью, например. Или подкасты.

— Все будет, планы есть. Про подкасты не уверен, но интервью точно планируем.

— Кто помогал вам в съемках?

— Оператором был Вадим Морус, он бывший профессиональный фигурист и очень хорошо катается на коньках и при этом круто обращается с камерой. Таких ребят почти нет.

— С такой организацией вы скоро станете серьезными конкурентами для Первого канала.

— Очень громко сказано, но посмотрим. Все может быть, будем стараться. Мы не против совместной работы. Было бы круто сделать коллаб, но нам для начала хорошо бы набрать аудиторию, чтобы делать предложения большим медиа.

— Внимание Первого канала к фигурному катанию — это в целом благо, либо есть и минусы в том, что они так плотно взялись за освещение этого вида спорта?

— Это большой плюс для нас в плане популяризации спорта. Фигурное катание заслуживает большего внимания и популярности, нежели дела обстоят у нас сейчас. Это сложный вид спорта, но в то же время красивый и интересный. Очень зрелищный, если его правильно показывать. И Первый все организует очень круто. Минусы, возможно, тоже есть, но я их не замечаю.

— Смотрите их неспортивный контент на том же YouTube? Я имею в виду не записи прокатов, а прочие форматы.

— Бывает, захожу, смотрю. Редко, не всегда бывает время, но те видео, которые мне попадались, мне нравятся. Сделано порой просто, но со вкусом. Популяризируют спорт, приводят новую аудиторию. Почему нет? Это здорово.