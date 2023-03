Загитова и Медведева остались без призов. Кто победил на турнире по шоу-программам?

Первый в истории чемпионат выиграл Алексей Ягудин, которому 18 марта исполнилось 43 года.

Результаты турнира по шоу-программам

1. Алексей Ягудин — 20,00

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 19,17

3. Анна Щербакова — 19,08

Призы от жюри

Николай Цискаридзе — Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин

Валентин Юдашкин — Татьяна Волосожар/Максим Траньков

Евгений Миронов — Михаил Коляда

Алла Сигалова — Софья Акатьева

Борис Эйфман — Елизавета Туктамышева

Призы зрительских симпатий

Женское одиночное катание — Камила Валиева

Мужское одиночное катание — Марк Кондратюк

Танцы/спортивные пары — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Турнира по шоу-программам в последние дни ждали больше всего. 24 участника, уникальные номера, которые никогда не показывались публике, лучшие и самые артистичные фигуристы страны. «Мегаспорт» уже давно не был заполнен настолько — проданы все 10 тысяч билетов, как объявил ведущий Дмитрий Хрусталев. Хотя часть арены была закрыта из-за импровизированного уголка слез и поцелуев.

Евгения Медведева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Загитова и Медведева остались без призов

Атмосфера перед началом шоу — как в лучшие времена борьбы Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Баннеров в их поддержку, а также от болельщиков Камилы Валиевой было больше всего. Произошла даже небольшая перекличка фанатов. Но ровно до тех пор, пока на лед не вышли все фигуристы для общего номера.

Перед этим было еще две программы — номер акробатов и постановка корреспондента «СЭ» Дмитрия Кузнецова. Да-да, его все-таки допустили до турнира, хоть и вне конкурса. Дима откатался под «Болеро» и «Кармен», исполнил пару перекидных прыжков и показал знаковые движения из программ Елизаветы Туктамышевой, Анны Щербаковой, Алины Загитовой и Евгении Медведевой. В конце нашему журналисту бросили пару игрушечных батонов.

А потом начались соревнования более профессиональных фигуристов. Если честно, то с самого объявления регламента было непонятно, как сравнивать номера между собой. Одиночники, танцевальные пары, спортивные дуэты — они все такие разные, и номера соответствующие. Можно ли сравнивать несколько лиричных номеров между собой? Пожалуй, да. Можно ли выбрать лучший из веселого и драматичного? Оставим вопрос открытым. Но мне кажется, что это не совсем совместимые вещи.

А судьи кто? Членов жюри было пять: Николай Цискаридзе, Евгений Миронов, Валентин Юдашкин, Алла Сигалова и Борис Эйфман. Люди не из мира фигурного катания, которым пришлось судить по реальной системе, принятой в спорте. Цискаридзе признался, что не понимал, как ставить баллы. Это тоже нужно отметить.

Лирика в почете

Главные призы ушли не совсем тем, кого накануне все ставили в тройку. Ожидали увидеть там Камилу Валиеву, Евгению Медведеву и Алину Загитову? Никого из них в итоге в призах не оказалось. Хотя номера были неплохие. У Валиевой — шаманские мотивы с барабаном, у Медведевой — отсылка к Олимпиаде-2018 и завоеванному серебру, у Загитовой — образ Мэрилин Монро.

Дальше — еще интереснее. Матвей Ветлугин сделал суперномер, где перевоплотился сначала в Алину Загитову в «Дон Кихоте», потом — в Лизу Туктамышеву и ее Toxic, дальше — в Евгения Плющенко с его Sex Bomb и, наконец, в Алексея Ягудина и его «Зиму». Матвей выучил даже дорожку шагов из знаменитой программы олимпийского чемпиона, но судьи не оценили номер. Точно так же, как и футбольную постановку Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, где Настя вообще была мячом в начале. «Маленький принц» Марка Кондратюка тоже остался без особого внимания. Хотя там был и реквизит, и идея, и подготовка.

Евгений Семененко на этот раз откатался не под k-pop, а под музыку китайской группы. Ему поставили особую хореографию, сшили крутой костюм, сделали куклу, с которой он откатал номер. Догадайтесь, выиграл ли этот номер что-то?

Петр Гуменник выкатил рояль на лед, показал «Болеро» и сыграл кусочек из него. Макар Игнатов перевоплотился в Ивана Васильевича из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Но судьи не были настроены на веселье — победили исключительно лиричные номера.

Анна Щербакова заняла третье место с прокатом под музыку из «17 мгновений весны». Виктория Синицина/Никита Кацалапов — вторые с кавером на My Way и неплохой идеей с операцией, которая заканчивается успешно. У Алексея Ягудина — трагикомедия: лиричная песня Ne Me Quitte Pas и веселая хореография, приправленная тройным тулупом.

Эти номера, конечно, новые, но очень в стилистике исполнителей. Мы знаем, что у Анны Щербаковой и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова получаются лиричные номера. У Алексея Ягудина была отличная программа под «Как молоды мы были». Но были ли сегодняшние постановки лучшими? И почему в тройке не оказалось ни одного фигуриста с более веселой программой?

Пути для совершенствования турнира

Наверное, суть как раз в сравнении совершенно разных по настроению номеров. Сделать это, как уже обсуждалось, практически невозможно. В веселые постановки, «на отжиг», сложнее включить какую-то суперклассную хореографию в классическом ее понимании. Но становятся ли они от этого менее качественными? Композиция и представление от этого не страдают, они есть в любых программах. А именно по этим критериям судьи оценивали фигуристов.

Турнир по шоу-программам был лишь пробой пера. Помните Кубок Первого канала три года назад? Все прошло неидеально, но было запоминающимся, дальше можно было только улучшать формат и развиваться. В последние два года интерес немного поутих, но это не значит, что некуда совершенствоваться.

Так же и тут. Формат с судейством нефигурнокатательного жюри оказался непонятным зрителям. Они то и дело свистели или кричали, а иногда даже просили «сменить судей». И это круто — на обычных соревнованиях такое точно не увидишь. Но если турнир приживется, нужно его дорабатывать.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов, например, много готовились, сделали классный реквизит и взяли хайповую тему. Но судьи не оценили такой формат, зрители не поняли выставленных баллов, Саша был явно расстроен. Что-то здесь не так.

Были еще утешительные награды — приз зрительских симпатий и призы от жюри. Но опять же они достались не всем — и тем же Матвею Ветлугину, Жене Семененко и Насте Мишиной/Саше Галямову должно быть немного обидно.

Если смотреть просто на номера без привязки к оценкам, получилось реально круто. Абсолютно новые постановки от популярных фигуристов — это всегда цепляет. Но можно распределять спортсменов по отделениям более равномерно — здесь неважно, олимпийский ты чемпион или нет. Важна твоя постановка. Лиричные и веселые номера тоже можно было бы замиксовать. А так большая часть программ во втором отделении получилась драматичной. Вариантов для доработки много — учтут ли точки роста организаторы? Продолжат ли устраивать такой турнир? Зрителям, кажется, зашло. Фигуристам — тоже, можно только дать им чуть больше времени на подготовку.