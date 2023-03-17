«Русский вызов»: турнир шоу-программ по фигурному катанию в Москве. Основная информация

Ответы на главные вопросы о премьере сезона.

Когда и где пройдет «Русский вызов» и когда и где завершится

18 марта в Москве пройдет открытый турнир по шоу-программам в фигурном катании «Русский вызов». Начало соревнований запланировано на 17.00 по московскому времени, а их окончание ожидается в 21.00.

Эти новые соревнования пройдут в едином формате для женщин, мужчин, пар и танцевальных дуэтов. По условиям участия, фигуристы должны представить яркий шоу-номер, ранее не показанный публично. Идея нового турнира по фигурному катанию была предложена Федерацией фигурного катания на коньках России еще в сентябре 2022 года, когда чиновники ФФККР разрабатывали календарь на текущий год с учетом отсутствия представительства России на международных стартах. Сложную ситуацию решили использовать как возможность для экспериментов.

Где смотреть трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов»

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Также турнир шоу-программ «Русский вызов» будет показан в прямом эфире Первого канала на ТВ. Начало телетрансляции запланировано на 17.15 по московскому времени, а их окончание ожидается в 21.00.

Расписание турнира шоу-программ «Русский вызов» и порядок выхода на лед

18 марта, суббота. Москва.

Начало в 17.00 по московскому времени, прямая трансляция — Первый канал.

Старт-лист (порядок выхода на лед)

1. Макар Игнатов

2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

3. Матвей Ветлугин

4. Елена Радионова

5. Андрей Мозалев

6. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

7. Елизавета Туктамышева

8. Дмитрий Алиев

9. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

10. Софья Акатьева

11. Петр Гуменник

12. Татьяна Волосожар/Максим Траньков

13. Михаил Коляда

14. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев

15. Евгения Медведева

16. Евгений Семененко

17. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

18. Анна Щербакова

19. Алексей Ягудин

20. Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин

21. Камила Валиева

22. Марк Кондратюк

23. Виктория Синицина/Никита Кацалапов

24. Алина Загитова

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Регламент турнира шоу-программ «Русский вызов»

Согласно правилам турнира по шоу-программам «Русский вызов», фигурист обязан представить жюри творческий номер, который жюри будут оценивать по двум компонентам фигурного катания: композиции и представлению. Именно эти два критерия, по мнению организаторов турнира, отражают его задачи и требования, выдвинутые к участникам. Композиция оценивается по критериям оригинальности идеи, качеству музыкальной и хореографической частей программы, включая целостность, рисунок, оригинальность элементов и связующих движений, многомерность движений и хореографию, отражающую музыкальные фразы и форму.

Представление оценивается по критериям выразительности, экспрессивности, разнообразия и контрастности движений и энергии, музыкальной чувствительности и соответствия музыке, а также унисону, единству и пространственному чувству партнеров. Самое уникальное, что на турнире по фигурному катанию не будет профессиональных судей по этому виду спорта. Они будут ставить баллы за два компонента фигурного катания по действующей на текущий сезон системе баллов ISU по десятибалльной шкале с шагом в четверть балла (0,25) на основании их собственных впечатлений, где оценка 10 — это выдающийся, а 0-0,75 — невероятно плохо.

Как и происходит в действующей судейской системе ISU, по каждому из оцениваемых компонентов будет отбрасываться одна лучшая и одна худшая оценки от всех членов жюри. На основании оставшихся баллов будет выведен средний по каждому компоненту, после они суммируются и формируют итог для каждого участника.

Продолжительность номера: от 2,5 до 3 минут (дополнительное время — по согласованию). Требований к исполнению обязательных технических элементов нет. Ограничений по использованию реквизита/костюмов нет. Художественный свет будет обеспечен организаторами. Спецэффекты/проекции и т. д. — по согласованию с организаторами. Конкретных требований к содержанию программам к фигуристам не предъявляется.

Участники турнира шоу-программ «Русский вызов»

В турнире по шоу-программам «Русский вызов» участвуют фигуристы, родившиеся в 2007 году и старше, независимо от их статуса. То есть в соревнованиях могут принимать участие как действующие или завершившие карьеру спортсмены, так и спортсмены-любители. В соревнованиях представлены все четыре вида фигурного катания: женское и мужское одиночное, парное катание и танцы на льду. Чтобы принять участие в турнире, необходимо было подать письменную заявку на рассмотрение организаторам.

Олимпийские чемпионы в личном и командном зачетах, а также чемпионы мира проходят в состав участников без отбора. Остальные участники выбирались компетентным жюри из представителей Федерации фигурного катания России (ФФККР) и Первого канала на основе оригинальности идей номеров, изложенных в заявке в виде письменного эссе-либретто.

Общее число участников в турнире — 24, из них 12 получили приглашение на основании титулов олимпийского чемпиона и/или чемпионов мира, а остальные 12 — после оценки оригинальности задумки выступления.

Мужское одиночное катание: Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк.

Женское одиночное катание: Елена Радионова, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова.

Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что говорят участники о турнире шоу-программ «Русский вызов»

Двукратный призер Олимпийских игр Владимир Морозов прокомментировал подготовку к открытому турниру шоу-программ «Русский вызов»: «Это классный формат, нам интересно участвовать в нем, потому что до этого такого не было. Мы готовим новые программы, которые зритель раньше не видел. В этом весь смысл. Самый главный критерий — это идея, креативность и исполнение. Должен быть абсолютно новый показательный номер, который никто и никогда до этого не катал, поэтому все стараются, ставят оригинальные программы. В этом году было всего три шоу-турнира за год. Я считаю, что это немного. Зрители всегда воспринимают новинки с удовольствием. Что касается соревнований, в этом году Федерация фигурного катания постаралась, и их было достаточно».

Олимпийская чемпиона Татьяна Волосожар рассказала, какие цели ставит на турнир шоу-программ «Русский вызов»: «Было очень тяжело физически, даже просто круг проехать в паре, совсем другое напряжение. Не то что более ответственное, но скорости совсем другие. Очень волнительно, но в то же время приятно. Фигурного катания сейчас много. Благодаря спортивному отделу Первого канала мы можем наблюдать шикарные турниры наших фигуристов. Это отличная идея. Для нас с Максимом не было такого завершающего турнира, когда мы заканчивали карьеру. Или выступления. Может, будем думать как-то в эту сторону для себя.

Пока настрой такой: выступить в паре, получить максимум удовольствия, порадовать наших болельщиков, которые по нам соскучились. Уже пишут много красивых писем, с нетерпением ждут именно нашу пару", — сказала Волосожар.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, что выступит на открытом турнире шоу-программ «Русский вызов» в сложном костюме: «У меня будет достаточно сложный костюм, к которому я специально привыкала на тренировках. Завесу вам приоткрыла. Я выступаю последняя, поэтому для меня будет разница (какой выходить на лед). Закрывать соревнования и шоу — это нервозно, поэтому какая-то доля ответственности будет присутствовать. Но я стараюсь об этом не думать», — сказала Загитова в эфире Первого канала в программе «Доброе утро».

Главные фавориты турнира шоу-программ «Русский вызов»

На данном турнире не будет профессиональных судей, которые работают на соревнованиях по фигурному катанию. Как сообщают организаторы соревнований, в состав жюри приглашены уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства, а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах. Они не будут обсуждать программы участников до старта соревнований: предполагается, что оценивание будет происходить в моменте — на основе личных впечатлений.

На этих соревнованиях нет четких технических критериев и ясной спортивной составляющей. В таких условиях шансы на успех будут у каждого, поэтому говорить о фаворитах преждевременно. Если говорить о самых значимых участниках, то наибольший резонанс вызывает приглашение олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой, а также призеров ОИ и ЧМ Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды и Елены Радионовой.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В чем проблема турнира шоу-программ «Русский вызов»

Эксперты отмечают, что предыдущие эксперименты от ФФККР и Первого катала были интересны на уровне идеи, но сталкивались с проблемами на стадии их воплощения в жизнь. К примеру, выделяют пробелы в регламенте и правилах прыжкового чемпионата России, где не учитывали сложность комбинации прыжков и командного Кубка Первого канала, где не был учтен порядок замены фигуриста в случае травмы.

Перед турниром шоу-программ «Русский вызов», по мнению прессы, организаторы представили официальный регламент слишком поздно, что составило трудность для фигуристов при подготовке к соревнованиям. Также СМИ в своих обзорах отмечают, что нет четкого понимания, как будут оцениваться номера и распределяться призовой фонд. Кроме того, с сожалением констатируют, что не все звездные фигуристы этого и предыдущих поколений примут участие в соревнованиях.

Биография тренеров, популярных спортсменов, которые участвуют в турнире шоу-программ «Русский вызов»

Среди участников соревнований множество ярких спортсменов с насыщенной биографией, которая состоит из интересных историй как из спортивной карьеры, так и личной жизни. Наибольший интерес при изучении вызывает биография тренеров Этери Тутберидзе, Алексея Мишина, Тамары Москвиной и Александра Жулина. Из спортсменов ярче прочих выделяются Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Елена Радионова.

Отметим также семейную пару олимпийских чемпионов Татьяна Волосожар/Максим Траньков. Фигуристы начали выступать вместе в 2011 году, вследствие чего у них зародились не только рабочие, но и неформальные отношения. Официально в брак Волосожар и Траньков вступили 18 августа 2015 года. Также семейными узами скреплены отношения парницы Татьяны Тотьмяниной и одиночника Алексея Ягудина. В спорте Тотьмянина выступает в дуэте с Максимом Марининым, вместе с которым она стала олимпийской чемпионкой в 2006 году. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года.

Алексей Ягудин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Призовой фонд турнира шоу-программ «Русский вызов»

Общий призовой фонд открытого турнира шоу-программ «Русский вызов» составляет 9 миллионов рублей. Победитель турнира получит 5 миллионов рублей, второе место — 3 миллиона, третье место — 1 миллион.

Обладателю приза зрительских симпатий вручат один миллион рублей для всех трех категорий (женское одиночное, мужское одиночное, спортивные пары/танцевальные дуэты). Сумма распределится между победителями поровну. А за специальное признание от конкретного члена жюри вручат 500 тысяч рублей.

Кроме того, участники также получат гонорар в размере 250 000 рублей, который предлагается потратить на постановку программы, костюмы и реквизиты.

Кто из популярных спортсменов пропустит турнир шоу-программ «Русский вызов»

Олимпийские чемпионы в личном и командном зачетах, а также чемпионы мира проходили в состав участников без отбора, по желанию. Остальные участники отбирались компетентным жюри из представителей Федерации фигурного катания России (ФФККР) и Первого канала на основе оригинальности идей номеров, изложенных в заявке в виде письменного эссе-либретто. Всего на рассмотрение пришло больше 100 заявок.

Известно, что заявку на участие подавала участница ЧЕ и ЧМ Станислава Константинова, но ее предложение отклонили. Далее она усомнилась в эффективности отбора: «Мне кажется, мою заявку даже не открыли, ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках насчет своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому особо не оскорбилась».

Также с турнира сняли Анну Погорилую, хотя изначально она получила одну из квот на турнир. Решение было принято после того, как за 11 дней до турнира она неожиданно призналась, что номера еще нет даже на уровне концепта: «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи». В ответ на это Погорилую экстренно убрали из списка участниц «в связи с несоответствием планируемого номера участника номеру, заявленному ранее, на основании которого участник был отобран». Погорилую заменит первый запасной — Дмитрий Алиев. Он уже поставил номер.

Не примет участие в турнире и Евгений Плющенко. Он заявил, что не смог договориться с Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом о гонораре. «Понимаешь, я буду подавать? Оно мне на хрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься». 10 миллионов я озвучил», — заявил Плющенко. Также по необъявленным причинам среди участников нет олимпийских чемпионок Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой. Вероятно, их отказ связан с семейной занятостью.

Также среди участников нет чемпионки мира Ирины Слуцкой, Марии Бутырской, Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, Марии Петровой и Алексея Тихонова, Евгении Шишковой и Вадима Наумова, Натальи Мишкутёнок и Артура Дмитриева, Марины Ельцовой и Андрея Бушкова, Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Романа Костомарова, Оксаны Домниной и Максима Шабалина, Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, Оксаны Грищук и Евгения Платова, а также олимпийских чемпионов Ильи Куляка, Алексея Урманова, Оксаны Казаковой и Артура Дмитриева, Ксении Столбовой и Федора Климова, Елены Ильиных.

Елена Ильиных и Егор Бероев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Маркетинг турнира шоу-программ «Русский вызов»: брендирование, талисман, официальная музыка

Первый открытый турнир шоу-программ по фигурному катанию получил название «Русский вызов». В промо-роликах к событию Первый канал использует космическую тематику и продвигает через соревнования фильм, снятый в открытом космосе с Юлией Пересильд в главной роли.

В графических материалах к соревнованиям используется космическая и русская национальная тема. Альтернативное название соревнований: «Турнир сильнейших фигуристов». Об официальном талисмане и музыке турнира не сообщается.

Евгения Медведева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Билеты на турнир шоу-программ «Русский вызов»

Открытая продажа билетов на турнир стартовала еще в январе. Стоимость составляет от 500 до 15 тысяч рублей. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru. На данный момент остались единичные билеты стоимостью 5 тысяч рублей.