Россиянки впервые за три года могут проиграть этап «Гран-при». Без Трусовой в Японии придется тяжело

В Токио выступит только Дарья Усачева, которая проводит свой первый международный сезон по взрослым.

Неожиданно от самой сильной сборной мира на этапе «Гран-при» в Японии в женском одиночном катании выступит только одна россиянка — Дарья Усачева из тренерской группы Этери Тутберидзе. Изначально там же должна была откататься Александра Трусова, но она снялась из-за травмы ноги. В Америке Даша стала второй вслед за Александрой, но в произвольной программе проиграла еще и кореянке Янг Ю и японке Каори Сакамото. Теперь у Усачевой повышается шанс на победу в Японии. В этом случае она без проблем пройдет в финал серии и улучшит свою общую сумму баллов. Звучит просто, но встретиться ей снова придется с теми же соперницами, которые едва не обыграли ее в США.

Главные соперницы Усачевой в Японии

Усачевой пока явно не хватает какого-либо прыжка ультра-си. В короткой программе это не так сильно заметно, учитывая ее 76 баллов в Лас-Вегасе. А вот в произвольный этот недостаток бросается в глаза уже сильнее. Спортсменка говорила на открытых прокатах сборной, что учит тройной аксель, но приостановить отработку этого прыжка пришлось из-за небольшой травмы. Пока мы не видели ни одной попытки исполнения трикселя ни на соревнованиях, ни на тренировках в «Хрустальном». Обычно, если прыжок начинает получаться, то видео его удачного исполнения обязательно оказывается в Instagram-аккаунте группы Тутберидзе. Так что пока можно сделать вывод, что аксель идет не так хорошо, как ожидалось.

Но за счет высоких компонентов Усачева может выиграть в Японии и без ультра-си. Каори Сакамото тренирует четверной, но на крупных стартах не вставляет его в программу. У японки, на самом деле, вторая оценка была намного выше, чем у Даши в Америке, но почему-то они у нее то появляются, то исчезают. В целом же ей ставят примерно столько же, сколько и фигуристке, которая еще в прошлом сезоне должна была выступать по юниорам.

Янг Ю в этом сезоне повторила свое лучшее достижение в серии «Гран-при» в карьере и заняла третье место. Российской фигуристке она проиграла всего 34 сотых балла — у кореянки есть большое преимущество в виде тройного акселя в обеих программах. А лучшие компоненты примерно такие же, как и у Усачевой. Единственная разница в том, что Даша на первом этапе «Гран-при» была всего лишь вторым номером, а на этом старте она явно первый. Ее и так оценивали неплохо, а теперь вторая оценка может подрасти.

И еще одну фигуристку не стоит упускать из виду — американку Алису Лью. В Канаде она заняла только пятую строчку, уступив еще и японке Маи Михаре. Российской спортсменке американка хорошо знакома — Алиса опередила Дашу в финале «Гран-при» среди юниоров, но проиграла на чемпионате мира. Лью все это время, за исключение прошлого года, была первым номером сборной, даже когда еще не вышла на юниорский уровень. Если судить чисто по чемпионату России, то Дарья — четвертый номер в стране, хотя на предновогоднем турнире, например, не было Алены Косторной, а Елизавета Туктамышева выступала сразу после коронавируса. Плюс-минус спортсменки должны быть равны, но по компонентам заочно преимущество за Усачевой.

Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Следствия возможной победы на этапе «Гран-при»

Снятие Александры Трусовой помогло внести интригу в соревнования одиночниц и обострить борьбу. Скорее всего, если бы у Саши было все более-менее в порядке, то мы могли бы рассчитывать на ее первое место и уверенный выход в финал «Гран-при». Сейчас же на пьедестал претендуют как минимум четыре фигуристки. Два места точно достанется не России, да и первая ступенька никому не гарантирована. Из этой борьбы Усачева может выйти как победительницей в прямом и переносном смыслах, закрепив за собой звание уверенной претендентки на Олимпийские игры, так и проигравшей, если уступит в борьбе за первое место.

Если брать лучшие баллы за сезон на всех международных стартах, то Дарья сейчас занимает 10-ю строчку. Выше не только россиянки, но и та же Алиса Лью или Луна Хендрикс из Бельгии, а также Софья Акатьева, которая выступает по юниорам. Благодаря чистой произвольной у Усачевой будет как минимум на пять баллов больше, что неплохо для девушки без ультра-си. Если в прошлом году Майя Хромых считалась темной лошадкой — у нее никак не получались четверные, то в этом году источник сюрпризов именно Даша. Говорят, сейчас без четверных или трикселя нельзя претендовать на такие серьезные успехи, как отбор на Олимпийские игры в составе сборной России. Кажется, Усачева готова с этим поспорить.