Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?

Разбираем главную новость дня в фигурном катании.

Что произошло?

Буквально за несколько дней до начала NHK Trophy разрешилась главная интрига турнира — приедет ли на него самая вероятная победительница, россиянка Александра Трусова. Разговоры о последствиях травмы ноги призера чемпионата мира шли все две недели с «Гран-при США», но только сейчас стало понятно, что ситуация действительно серьезная. Трусова снялась с этапа, причем произошло это, судя по всему, в последний момент. Коллеги с «Матч ТВ» сначала утверждали, что Саша в самолете и преспокойно летит на восток, а через час уже передумали. Вылет, да не тот — из серии «Гран-при».

Вылетела ли Трусова в Японию?

Уж кто-кто, а Трусова будет сниматься с соревнований в последний момент, только если совсем не может выйти на лед и собрать даже тройные. Если в фигурной палате мер и весов есть эталон максимализма — то он измеряется в Трусовых. За всю карьеру она лишь раз снималась по ходу соревнований — и это произошло в Сызрани полтора месяца назад, и то по заранее согласованному плану, то есть травма была ни при чем.

Выйдя после «Гран-при США» в Лас-Вегасе, Этери Тутберидзе сказала корреспонденту «СЭ», что про здоровье Саши «напишут СМИ». Как в воду глядела: вскоре различные издания сообщили не то о стрессовом переломе, не то о настоящем переломе одной из костей стопы. Истину сама фигуристка решила не раскрывать, поэтому ограничимся формулировкой, что проблемы с ногой явно несовместимы на данный момент с соревнованиями. Скорее всего, следующим стартом Трусовой будет чемпионат России. В любом случае — здорово, если врачи настояли на пропуске. Это может спасти олимпийские перспективы рыжеволосой рязанки.

За два месяца можно восстановиться от перелома, но вот вопрос: в каком она будет состоянии? И не было ли лишним выступление в США с травмой, если на попадании в финал «Гран-при» теперь точно можно поставить крест?

Эпидемия травм в сборной продолжается

Давно не секрет, что в «Хрустальном» всегда до последнего держат в секрете травмы. Анна Щербакова не уточняла в Турине, какие проблемы были у нее, ограничившись формулировками «сейчас все в порядке» и «травмы — нормально для спортсмена». Объяснимо, когда о них становится известно прямо перед турниром. Тренеры до последнего надеются на восстановление. Так было с Даниилом Самсоновым, который вроде бы даже начал накатывать программы, но не смог обрести форму.

Здоровье — личное дело человека, и вообще мое тело — мое дело, на дворе феминистический XXI век. Но сокрытие травм делает абсолютно непредсказуемым расклад в борьбе за олимпийские путевки — для широкой публики, а не федерации, разумеется. Кому нужно — все знают. Этакий оруэлловский антураж двоемыслия.

Если покопаться в Интернете и составить список фигуристов, которые проходили через травмы только в нынешнем сезоне, вам не хватит пальцев рук: о повреждениях говорили лично или сообщали источники в случае Анны Щербаковой, Ксении Синицыной, Александры Трусовой, Дарьи Усачевой, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, Александры Степановой/Ивана Букина, Тиффани Загорски/Джонатана Гуррейро, Игоря Шевченко/Софьи Еременко, Дмитрия Алиева, Даниила Самсонова, Дарьи Павлюченко/Дениса Ходыкина, Евгении Тарасовой/Владимира Морозова, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского, Аполлиннарии Панфиловой/Дмитрия Рылова.

По большому счету, это более половины сборной. Источники говорят, что и коронавирус от фигурного катания не отстал и то и дело выскакивают положительные тесты. В каком реально состоянии российские фигуристы, почти никто из нас не знает. Вот Валиева вроде бы абсолютно здорова и штампует пачками элементы ультра-си. Но много ли мы знаем о ее здоровье? О последствиях перелома? И главное — есть ли у нас уверенность, что мы когда-то получим об этом достоверную информацию даже из уст фигуристки?

Что означает вылет Трусовой?

Прежде всего — что в финале «Гран-при» освобождается одно место. И здесь невероятно везет Дарье Усачевой. После сложнейшей победы в борьбе за серебро Лас-Вегаса казалось, что лишняя в возможном русском финале «Гран-при» либо она, либо Косторная. Затем с обоих этапов снялась Рика Кихира — в том числе и японского. Теперь место уступает Трусова — и 15 очков за победу для Дарьи намного вероятнее.

Дарья Усачева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Правда, этап выйдет очень ровным — среди соперниц ученицы Тутберидзе Ен Ю, Каори Сакамото, Алиса Лью, Эмбер Гленн, Ын Су Лим. Первые две как раз и проиграли россиянке в Вегасе около балла. С самоотстранением Трусовой этап становится реально конкурентным в борьбе за золото. С другой стороны, гораздо менее вероятным становится мононациональный финал — уж теперь все иностранки зубами вгрызутся за право бросить вызов русской общине в Осаке.

Еще один итог — в женской сетке остается всего девять участниц при 12 заявленных. Ранее снялась, как мы говорили, Кихира и австрийка Ольга Микутина. Успеют ли за неделю придумать замену — непонятно. Но, например, японцы имеют право на три квоты, а сейчас у них заполнено две.

Ну и главное — акции Трусовой в гонке за Пекин после сверхудачного старта с пятью четверными в Челябинске снижаются. Сейчас она уступает по личному рекорду уже и Валиевой, и Щербаковой, и Туктамышевой. Многие сравнивают ситуацию с Евгенией Медведевой образца 2017-2018 годов — но проблема в том, что таких Медведевых в сборной сейчас много. Сверхконкуренция внутри группы в олимпийский сезон неизбежно приводит к жестким последствиям. Да, это спорт, но это тревожно.

А если окидывать взглядом общую картину — произошел еще один эпизод в истории о том, как быстра текучка в женском одиночном фигурном катании. Еще год назад здесь правили ТЩК — а к ноябрю пошатываются шансы на Олимпиаду у всех трех букв в конструкции. Трусова, кстати, выглядела самой надежной.

Но это не значит, что к чемпионату России все не перевернется снова. И сейчас единственное, чего хочется, — чтобы все наши звезды здоровыми доехали туда, а не поснимались в последний момент с «Сапсанов» и самолетов.