Французская федерация пожаловалась на судью Веденина, оскорбившего чемпиона мира. Чем это грозит России?

Автор скандальных заявлений считает, что его слова могли исказить в процессе перевода.

Один из героев последних недель в фигурном катании — как ни странно, не победитель больших соревнований и вообще не фигурист. Александр Веденин оказался в центре внимания из-за своих скандальных высказываний о «холодности» чемпиона мира в танцах на льду Гийома Сизерона из-за нетрадиционной ориентации француза. По мнению острого на язык специалиста, самой успешной паре современности (Пападакис/Сизерон) не хватает «химии», а у их главных соперников — Виктории Синициной/Никиты Кацалапова — огня в избытке. Эти слова возмутили Федерацию фигурного катания Франции — в результате была подана жалоба на гомофобию в Международный союз конькобежцев.

Чемпион СССР, судья и тренер известных европейских фигуристок

Александр Веденин был неплохим фигуристом — дважды выигрывал чемпионат СССР, потом успел поработать судьей и тренером. О его первой профессии говорят сейчас много — все-таки если человек оценивает других людей на соревнованиях, то и, кажется, говорить должен максимально корректно и беспристрастно. Но судил он еще при системе 6.0, которая действовала до 2002 года — на эту ситуацию повлияли пересмотр оценок и перераспределение призовых мест в парном катании. Это, кстати, интересный факт в контексте того, что при таком подходе как раз больше ценился артистизм в целом. Отношения в паре и смысл в постановке выходили на первый план. Это было почти 20 лет назад, так что и о толерантности говорили меньше, и уж тем более о нетрадиционной сексуальной ориентации.

Гораздо известнее Веденин в качестве тренера — с ним работали сестры Виктория и Йоши Хельгессон, которые несколько раз выигрывали чемпионат Швеции. В европейском фигурном катании это точно были бы суперзвезды, если бы они не выступали в одно время с Каролиной Костнер, Киирой Корпи и Сарой Майер.

Но в остальном про Александра мало что известно — сейчас он все еще числится как судья международной категории и недавно проводил семинар для тренеров юниорской команды Финляндии. На турнире Finlandia Trophy Веденин присутствовал лично и мог оценить катание всех дуэтов. Свое высказывание о Габриэле и Гийоме он начал с полностью хвалебных слов, говорящих о высокой скорости в программах, неплохой физической форме и в целом прекрасном выступлении. С тем, что таких французов обыграть трудно, вроде бы никто и не спорит — судьи тоже сейчас смотрят на них как на главных претендентов на олимпийское золото.

— Их надо обыгрывать идеей танца и новыми элементами, а также чувствами! Они катаются классно, но холодно, — продолжил потом в комментарии «Матч ТВ» Александр. — Партнер — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь. Синицина и Кацалапов могут выразить реальную любовь, как в прошлом году, и это может стать победой.

Скандальное интервью и неправильно понятый смысл

Возможно, Веденин высказался не совсем корректно — его слова можно рассматривать как совет фигуристам, которые, по его мнению, могут лучше выражать взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Конечно, их можно и сыграть — и даже нужно, ведь не обязательно должны быть какие-то реальные чувства, чтобы показать, к примеру, страстное танго. У Александра — другая позиция, которая имеет право на существование. Но нужно помнить, что сейчас более открытое и более чувствительное общество. Поэтому обязательно следует обращать внимание на то, какую реакцию могут вызвать слова.

Примерно об этом же говорят ответные действия французской федерации — они направили жалобу в Международный союз конькобежцев на высказывания Александра Веденина. Возможно, перевод слов на французский или английский был не совсем корректным или его просто неправильно поняли — результат один. Нужно стараться говорить так, чтобы твое мнение не пострадало, но оно было корректным. Даже критика — это неплохо, если она высказана в нужном тоне.

Веденин сказал, что не имеет ничего против ориентации Гийома Сизерона — в общем-то, это его личное дело, с чем трудно поспорить. А потом привел в пример похожий случай, только касающийся семейных дуэтов, когда вместе катаются брат и сестра. Тренер по танцам Марина Зуева говорила, что тоже встречалась с проблемой выражения именно любовных чувств в паре с братом и сестрой. Если конкретно, здесь она имела в виду Майю и Алекса Шибутани, но таких примеров больше. Ей приходилось искать какие-то другие темы, которые можно отобразить в танце, — это абсолютно нормально, если хочешь конкурировать на высоком уровне.

С этой стороны смысл слов Александра Веденина предельно ясный и корректный, проблема только в обличии этого смысла в слова. И здесь действительно нужно постараться, чтобы пройти по узкой тропинке между сохранением своих мыслей и корректностью. А тем, кто оценивает все эти высказывания, попробовать не переносить мнение конкретного человека на большую группу людей — например, страну. Александр Веденин — бывший советский фигурист, но это не значит, что его слова отражают нечто большее, чем просто его собственные мысли.

И если правильно понять ситуацию всем сторонам, то никаких особых санкций применять не надо. К России Веденин сейчас имеет опосредованное отношение, так что обвинять нашу сборную или Федерацию фигурного катания на коньках России в нетолерантности не имеет смысла. В конце концов, это всего лишь частное мнение одного человека, которое может быть у каждого.