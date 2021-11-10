Самоделкина идет на рекорды, а о ней никто не знает. Почему мы не ценим своих же фигуристок?

Внутренним стартам в фигурном катании не хватает рекламы и раскрутки.

Этап Кубка России. Женщины. Итог

1. Софья Самоделкина — 228,54

2. Анастасия Зинина — 177,70

3. Валерия Шульская — 177,04

4. Анастасия Гулякова — 176,47

5. Елизавета Нугуманова — 163,46

В Казани завершились соревнования этапа Кубка России в женском одиночном катании. У девушек победила 14-летняя Софья Самоделкина из группы тренера ЦСКА Сергея Давыдова, исполнившая в произвольной два четверных — один успешно, другой с падением. Второе место у Анастасии Зининой из команды Евгения Плющенко. Настя тоже пробовала прыжки в четыре оборота, пусть и неудачно. Призеры выдали отличные прокаты с элементами ультра-си, по своему уровню превосходящие многих призеров этапов международной серии «Гран-при», но вот только следили за их успехами единицы энтузиастов. Так почему же у нас до сих пор не научились ценить своих же фигуристок и давать внутренним соревнованиям заслуженный уровень?

Произвольную женщин поставили на разгар рабочего дня

Прошлый коронавирусный сезон доказал, что наша страна сейчас достигла таких высот в фигурном катании, что, в общем-то, нам и не сильно нужны соперники из других стран. Уровень этапов Кубка России по своему накалу и количеству исполняемых элементов ультра-си превосходил многие этапы серии «Гран-при». Спустя год планета возвращается на привычные рельсы, и Алена Косторная с Дарьей Усачевой теперь должны выбирать между поездкой в Казань и в Турин. Только никто не мешал расставить календарь так, чтобы развести международные и внутренние старты по разным слотам календаря — до и после серии «Гран-при». Приезжали ведь на первые этапы Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым!

Пустой зал на соревнованиях с Самоделкиной pic.twitter.com/ZtogTQvR4H — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 10, 2021

И пусть даже без звезд первой величины этап с Елизаветой Нугумановой, Анастасией Гуляковой, Анастасией Зининой и Софьей Самоделкиной мог привлечь куда больше энтузиастов, которые добрались до казанского Дворца спорта. Если хотя бы составить грамотное расписание. Кому вообще могла прийти в голову идея ставить женское одиночное в разгар рабочего дня? Никаких нерабочих дней в Татарстане нет, и поэтому посмотреть на четверные Самоделкиной и Зининой решились только те, кому это принципиально важно. Журналисты, местные тренеры и дети из казанской спортшколы. Последних было большинство, и они от турнира в полнейшем восторге. Автографы и фотографии просили даже от участниц последней разминки, от чего последние попадали в некоторый ступор. Между тем в Казани никто даже особо и не знает, что на льду будет будущая звезда мирового масштаба.

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Самоделкина может рассчитывать на тройку чемпионата России

Хотя — будущая или уже действующая? Самоделкина выходила на лед в статусе безусловного лидера. Разрыв в 12 баллов от Анастасии Гуляковой не позволял даже рассуждать о возможном соперничестве без серьезных недочетов у подопечной Сергея Давыдова. Гулякова зажгла в произвольной и набрала неплохие для себя 176 баллов. И все же Софья рассчитывает на совсем другие оценки. На разминке она аккуратничает и на сложные прыжки не заходит. Во время «сухой» тренировки — максимальная концентрация. Зато во время выступления она выдала все эмоции, которые у нее были. И пусть четверной сальхов она не смогла выехать, тулуп был практически безупречным. У Самоделкиной уже сейчас такие оценки, что она вполне может рассчитывать на медаль чемпионата России. Или хотя бы на тройку после короткой. А кто еще, как она, стабильно исполняет сейчас в нашей стране триксель, за исключением Елизаветы Туктамышевой и Софьи Акатьевой?

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Главная соперница Самоделкиной по четверным на этом этапе Кубка — Анастасия Зинина — короткую завалила. Настолько, что не попала даже в сильнейшую разминку и выступала за час до основной группы претенденток на медали. На разминке квады она практически не разминала, совершив всего несколько попыток. Во время проката она заходила на два тулупа в четыре оборота. Но увы с одинаковым результатом — два падения. Визуально с трибун сложилось впечатление, что второй четверной был ближе к успеху, по судейским протоколам она докрутила оба прыжка. Остальной прокат Зининой вышел вполне неплохим, но снижения после падения, очень низкий результат короткой и крайне невысокие компоненты не позволили преодолеть даже планку в 180 баллов. Для сравнения: на последних соревнованиях она стабильно выходила за 200 баллов. Для Евгения Плющенко, под руководством которого девушка сейчас тренируется, результаты Зининой важны принципиально. Он лично приехал в Казань, причем без помощников.

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Драма Плющенко — бывшая ученица проиграла новой сотые балла

Во время проката Евгений внимательно следил за выступлением Анастасии за бортиком. А зрители — за ним. На трибуне была женщина, которая весь прокат Зининой принципиально смотрела не на лед, а на Плющенко. И фиксировала на камеру каждое движение двукратного олимпийского чемпиона. Все-таки для обывателей именно он главная звезда нашего фигурного катания. Он был единственным, например, кого узнали охранники арены. Правда особым радушием в связи с неудачами своей воспитанницы олимпийский чемпион не отличался. Отказал детям в автографе, а на просьбу рассказать хотя бы в двух словах, в чем причина текущих проблем у Зининой, ответил однозначно: «Без комментариев». Для ученицы «Ангелов Плющенко» у него, впрочем, комментарии нашлись. Они вдвоем сидели на трибуне во время сильнейшей разминки и разбирали ошибки на живых примерах.

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В то же время полным провалом выступление Насти в Казани не назвать. Она, к примеру, обошла по сумме двух прокатов Елизавету Нугуманову. Которая стала бы участницей чемпионата Европы, если бы его провели в январе этого года. Нугуманова в Казани также преобразилась после не самой лучшей короткой, но вот только той уверенности и стойкости, как в прошлом году, уже и близко нет. Отдельный сюжет — реакция Плющенко на обидную неудачу Валерии Шульской, которая сорвала вращение и упала. Трудно судить через медицинскую маску, но есть все причины полагать, что он испытал определенное удовлетворение. Ранее Шульская тренировалась в его команде, но в межсезонье решила перейти в группу Давыдова. В итоге его бывшую спортсменку и нынешнюю разделили сотые балла. И все-таки в этом противостоянии с ЦСКА победил Евгений.