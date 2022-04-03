Бывшая звезда танцев на льду Анастасия Гребенкина уверена, что американские тренеры пытались надломить ее на заре карьеры.

Фигурное катание — один из самых космополитичных видов спорта. Здесь гораздо проще, чем во многих других дисциплинах, сменить спортивное гражданство. Чаще всего нужно хотя бы молчаливое согласие предыдущей страны, а от новой Родины требуется минимум усилий по оформлению документов.

Поэтому истории, когда фигуристы несколько раз за карьеру меняли свою сборную (при этом не всегда меняя место проживания и тренировок), отнюдь не самые редкие. Однако даже в таком глобальном мире история Анастасии Гребенкиной по-своему уникальна. Она вышла в большой спорт в самый разгар глобальных перемен, поэтому успела выступить сразу за три разные сборные, при этом сама жила совсем в другой стране. Как так вышло и чем еще запомнилась харизматичная женщина?

Анастасия Гребенкина и Вазген Азроян. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

По ходу карьеры прошла через большое количество травм

Дуэт Анастасии Гребенкиной с Вазгеном Азрояном, возможно, не самый успешный со спортивной точки зрения, однако многим зрителям все же запомнился. Харизматичные спортсмены выделялись своими необычными программами и яркими костюмами. Пик их карьеры — это медаль на «Гран-при» в Японии (NHK Trophy). Первая в истории награда такого уровня для армянских фигуристов как в танцах на льду, так и в целом.

И все же Гребенкина считает, что реализовать свой потенциал до конца не удалось. «Я одна из миллионов девочек, кто так и не стал заслуженной чемпионкой, — рассказывает она в эфире программы «Мой герой» на ТВЦ. — Специалисты говорили, что я могла бы выиграть Олимпиаду, но судьба не складывалась в мою пользу. Но я сделала все, что было в моих силах». С последним спорить трудно, ведь характера Гребенкиной явно не занимать.

Несколько раз на крупных стартах она выходила на лед после тяжелой травмы и выступала, несмотря на невыносимую боль. «По нагрузкам фигурное катание сравнимо разве что с боксом, — считает Гребенкина. — Это спорт на грани человеческих возможностей. В итоге у кого-то колени, у кого-то бедра, кто-то головой ударился.

Любая травма дает о себе знать. Потом спортсмены делают операции. Часто фигуристы выступают с недолеченными травмами, и это все только усугубляется". Анастасия относительно поздно встала на коньки — мама отвела ее на каток, когда Гребенкиной уже исполнилось пять лет. Но прогресс шел быстро, и уже к восьми годам Гребенкина догнала сверстниц. На карту ставится все: цена успеха — это не только физические нагрузки, но и отказ от простых детских радостей. «Характер проявлялся с первых дней тренировок, — рассказывает мама фигуристки Татьяна Гребенкина. — Я сама хотела достичь успехов в спорте, но у меня не вышло».

Анастасия Гребенкина и Вазген Азроян. Фото Global Look Press

В детстве жила без родителей в США и Латвии

По традиции амбиции родителей реализует ребенок. Но Гребенкина-младшая быстро полюбила свой спорт и вскоре уже сама с радостью бежала на тренировки в школе «Юные пионеры». В 12 лет она переходит в танцы на льду в группу к Наталье Дубовой. И тут тренер на фоне глобальных потрясений собирается переезжать в США вместе со всей своей группой. Ученица решает ехать вместе с наставником.

Мама собрала для дочери последние деньги на билет, но дочку за океаном ждала тяжелая школа жизни. «Прожила в США два месяца, но этого было достаточно для понимания страшной жизни, — вспоминает Анастасия. — На Новый год меня оставили одну — закрыли в доме, наказали... Сказали, что я виновата, потому что дала другой спортсменке попить из своей кружки — девочка попила и заболела. Конечно, ужасно, когда ребенка закрывают с позывом «ты не заслужила, сиди одна».

По ее словам, в тот момент она была настолько одинока, что никому не могла пожаловаться. «Тогда я даже не могла кому-то позвонить. Такая была жизнь. Мне не разрешали смеяться, а я ведь жизнерадостный человек. Когда приехала домой — полгода не могла смеяться. Наверное, от страха и зажима», — предположила спортсменка. Гребенкина уверена, что ее пытались надломить, и поэтому решила вернуться обратно. Хотя в США были неплохие перспективы, за Анастасией стояла очередь из талантливых партнеров.

Затем Гребенкина пробовалась в группе Татьяны Тарасовой, но ей так и не подобрали партнера — все хорошие на тот момент россияне уехали. И тогда Анастасии поступает предложение выступать за Латвию. Дальше жизнь на два города — Москва и Рига. В 14 маленькая девочка снова в другой стране, в квартире у Эрика Самовича, с которым тогда выступала.

Не сошлись характерами — вместе фигуристы были всего два года. На фоне безденежья 1990-х Гребенкина едет в коммерческие шоу и вместе с балетом Елены Чайковской катается в Голландии и Италии. «Купила себе первую шубу, так была счастлива», — вспоминает Анастасия те годы. Возвращаться в любительский спорт не хотелось, потому что вокруг была атмосфера апатии и безнадеги.

Партнеров мало, поддержки сборной нет, все ради чего? Но когда появился вариант выступать вместе с Вазгеном Азрояном, Гребенкина решилась попробовать снова. В первый же год они заняли четвертое место на чемпионате России — совсем немного не хватило для того, чтобы попасть на ЧЕ и ЧМ. А вот дальше личные противоречия и жизненные обстоятельства помешали развить успех, и спустя год с небольшим Анастасия с Вазгеном все же расстались.

Анастасия Гребенкина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

ISU хотел отстранить от спорта из-за танцев с Сергеем Лазаревым

После этого Гребенкина откатала два сезона с Виталием Новиковым, но серьезных перспектив у этого дуэта видно не было, и под конец Анастасия и вовсе думала о завершении карьеры. «Все было плохо, хотелось отвлечься и найти в жизни для себя что-то еще», — рассказывает Гребенкина. Она пробовала уйти насовсем из спортивной индустрии, но, по собственному признанию, фигурное катание для нее как наркотик и жить без катка она не может.

В итоге спустя пару лет она набирает бывшему партнеру Азрояну. Просто пообщаться, но слово за слово они решаются снова выйти вместе на лед. Как раз к тому моменту Вазген расстался с еще одной своей партнершей — американкой Тиффани Хайден, с которой представлял Армению. Теперь вы понимаете, насколько космополитичный это спорт? С Гребенкиной Азроян пробовал вернуться в сборную России, но вариант выступлений за Армению заинтересовал их больше.

Можно понять спортсменов, когда стоит выбор между жесткой конкуренцией и гарантированным попаданием на все крупные старты, включая чемпионат мира и Олимпиаду. Правда, помешать выступить на ЧМ фигуристам мог Международный союз конькобежцев. В тот момент ISU активно боролся с участием действующих спортсменов в коммерческих шоу, и когда стало известно о том, что Гребенкина вышла в тройку призеров проекта «Танцы на льду» в дуэте с Сергеем Лазаревым, чиновники из союза поставили ультиматум — либо дисквалификация, либо отказ от проектов с элементами судейства.

Анастасия выбрала спорт и стала неоднократной чемпионкой Армении, участницей Олимпиады в Турине. Окончательно ушла в шоу Гребенкина после того, как проблемы со здоровьем физически не позволили ей продолжать тренироваться. Дальше была короткая карьера актрисы — роль императрицы Марии Федоровны в фильме «Звезда империи», несколько сезонов «Танцев на льду» и шоу «Дуэль» в паре с Эдгаром Запашным.