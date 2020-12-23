В лихие 90-е на машине времени: тренеры — в шубах, Авербух — без бороды, а Ягудин — соперник Тарасовой

До старта чемпионата России-2021 осталось всего два дня. В ожидании главного российского турнира уходящего года «СЭ» поднял свои фотоархивы, вернулся на 14 лет назад и вспомнил, что происходило на первенстве страны в декабре 1996 года. Фото — Дмитрия Солнцева.

Илья Кулик и Татьяна Тарасова. Фото Дмитрий Солнцев

Победил Илья Кулик, впервые выиграв этот титул. Будущий олимпийский чемпион тренировался у знаменитой Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Алексей Урманов. Фото Дмитрий Солнцев

Алексей Урманов остался вторым. На тот момент он уже выиграл Олимпиаду и пять раз стал чемпионом страны.

Алексей Ягудин. Фото Дмитрий Солнцев

Для Алексея Ягудина подобный турнир стал первым во взрослой карьере. И сразу — бронза. Тогда чемпион мира среди юниоров занимался под руководством Алексея Николаевича Мишина. Рядом с ним на фотографии стоит Татьяна Анатольевна Тарасова, как будто намекая о скором переходе перспективного спортсмена в свою группу.

Евгений Плющенко. Фото Дмитрий Солнцев

Евгений Плющенко уже во второй раз участвовал во взрослом чемпионате России. В этот раз он стал четвертым, улучшив результат на два места по сравнению с предыдущим годом.

Евгений Плющенко. Фото Дмитрий Солнцев

Уже в следующем сезоне Евгений взял медали всех главных стартов. В 1997-м главное достижение 14-летнего Плющенко — золото на чемпионате мира среди юниоров.

Руслан Новосельцев. Фото Дмитрий Солнцев

Еще один ученик Алексея Николаевича Мишина Руслан Новосельцев в итоге расположился сразу за Евгением Плющенко.

Олег Татауров и Алексей Мишин. Фото Дмитрий Солнцев

Олег Татауров стал шестым. Сейчас участник Олимпийских игр 1994 года тренирует в петербургской школе «Звездный лед», помогая бывшему наставнику Алексею Мишину.

Елена Бережная, Антон Сихарулидзе и Татьяна Москвина. Фото Дмитрий Солнцев

Для Елены Бережной чемпионат России-1997 стал особенным. Она впервые выступила на национальном первенстве с новым партнером — Антоном Сихарулидзе, восстановившись после тяжелой травмы головы. В Москве дуэт стал вторым.

Людмила Великова, Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фото Дмитрий Солнцев

Чемпионы России и мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов заработали бронзу. На прошлом мировом первенстве среди юниоров их сын Максим Наумов занял пятое место, выступая в составе сборной США.

Оксана Казакова и Артур Дмитриев. Фото Дмитрий Солнцев

Будущие олимпийские чемпионы Оксана Казакова и Артур Дмитриев и вовсе не попали на пьедестал.

Марина Ельцова и Андрей Бушков. Фото Дмитрий Солнцев

Победителями чемпионата страны стали Марина Ельцова и Андрей Бушков.

Елена Чайковская и Марина Ельцова. Фото Дмитрий Солнцев

Дуэт тренировался под руководством самой Елены Анатольевны Чайковской.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Фото Дмитрий Солнцев

Этот чемпионат России стал дебютным и для пары Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин.

Мария Петрова и Теймураз Пулин. Фото Дмитрий Солнцев

А для Марии Петровой в паре с Теймуразом Пулиным наоборот — предпоследним. Уже через два года фигуристка вместе с Алексеем Тихоновым завоевала серебро.

Ирина Слуцкая. Фото Дмитрий Солнцев

Чемпионка Европы Ирина Слуцкая в Москве осталась только третьей, но в начале следующего года вновь выиграла европейское первенство.

Ольга Маркова и Елена Буянова-Водорезова. Фото Дмитрий Солнцев

Призер чемпионатов Европы Ольга Маркова завоевала серебро. Фигуристка тренировалась у Елены Буяновой-Водорезовой — самой юной участницы Олимпийских игр из СССР.

Мария Бутырская и Виктор Кудрявцев. Фото Дмитрий Солнцев

А Мария Бутырская взяла четвертый титул чемпионки страны.

Юлия Солдатова. Фото Дмитрий Солнцев

Юлия Солдатова заняла на национальном чемпионате четвертое место. Через несколько лет чемпионка мира среди юниоров ушла из сборной и начала выступать за Белоруссию, вернувшись в российскую команду в 2003 году.

Елена Соколова и тренер Марина Кудрявцева. Фото Дмитрий Солнцев

На своем первом первенстве страны Елена Соколова из группы Виктора Кудрявцева стала пятой.

Елена Пингачева. Фото Дмитрий Солнцев

Призер юниорского чемпионата мира Елена Пингачева довольствовалась шестым местом.

Илья Авербух, Ирина Лобачева и Наталья Линичук. Фото Дмитрий Солнцев

Декабрь 1996 года стал триумфальным для Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха. Впервые в карьере — золото чемпионата России.

Ольга Шарутенко и Дмитрий Наумкин. Фото Дмитрий Солнцев

Ольга Шарутенко и Дмитрий Наумкин стали вторыми.

Роман Костомаров и Екатерина Давыдова. Фото Дмитрий Солнцев

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в паре с Екатериной Давыдовой завоевали бронзу московского турнира. Позже дуэт распался, Роман начал кататься с Анной Семенович, а позже — с Татьяной Навкой.

Вазген Азроян с Анастасия Гребенкина. Фото Дмитрий Солнцев

Вазген Азроян с Анастасией Гребенкиной стали четвертыми. До этого Азроян катался с Еленой Кустаровой.

Алиса Шашина и Георгий Казачинский. Фото Дмитрий Солнцев

Алиса Шашина/Георгий Казачинский на пьедестал не попали.

Татьяна Евдокимова и Сергей Топоров. Фото Дмитрий Солнцев

А Татьяна Евдокимова/Сергей Топоров замкнули шестерку сильнейших.

Анна Семенович и Владимир Федоров. Фото Дмитрий Солнцев

Анна Семенович за свою карьеру сменила трех партнеров. На чемпионате России-1997 она выступала с Владимиром Федоровым, который старше ее на 9 лет. Дуэту не удалось пробиться даже в восьмерку лучших.