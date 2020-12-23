Как Семенович выглядела в 16 лет, а Плющенко — в 14. Уникальные кадры с ЧР-1997
До старта чемпионата России-2021 осталось всего два дня. В ожидании главного российского турнира уходящего года «СЭ» поднял свои фотоархивы, вернулся на 14 лет назад и вспомнил, что происходило на первенстве страны в декабре 1996 года. Фото — Дмитрия Солнцева.
Победил Илья Кулик, впервые выиграв этот титул. Будущий олимпийский чемпион тренировался у знаменитой Татьяны Анатольевны Тарасовой.
Алексей Урманов остался вторым. На тот момент он уже выиграл Олимпиаду и пять раз стал чемпионом страны.
Для Алексея Ягудина подобный турнир стал первым во взрослой карьере. И сразу — бронза. Тогда чемпион мира среди юниоров занимался под руководством Алексея Николаевича Мишина. Рядом с ним на фотографии стоит Татьяна Анатольевна Тарасова, как будто намекая о скором переходе перспективного спортсмена в свою группу.
Евгений Плющенко уже во второй раз участвовал во взрослом чемпионате России. В этот раз он стал четвертым, улучшив результат на два места по сравнению с предыдущим годом.
Уже в следующем сезоне Евгений взял медали всех главных стартов. В 1997-м главное достижение 14-летнего Плющенко — золото на чемпионате мира среди юниоров.
Еще один ученик Алексея Николаевича Мишина Руслан Новосельцев в итоге расположился сразу за Евгением Плющенко.
Олег Татауров стал шестым. Сейчас участник Олимпийских игр 1994 года тренирует в петербургской школе «Звездный лед», помогая бывшему наставнику Алексею Мишину.
Для Елены Бережной чемпионат России-1997 стал особенным. Она впервые выступила на национальном первенстве с новым партнером — Антоном Сихарулидзе, восстановившись после тяжелой травмы головы. В Москве дуэт стал вторым.
Чемпионы России и мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов заработали бронзу. На прошлом мировом первенстве среди юниоров их сын Максим Наумов занял пятое место, выступая в составе сборной США.
Будущие олимпийские чемпионы Оксана Казакова и Артур Дмитриев и вовсе не попали на пьедестал.
Победителями чемпионата страны стали Марина Ельцова и Андрей Бушков.
Дуэт тренировался под руководством самой Елены Анатольевны Чайковской.
Этот чемпионат России стал дебютным и для пары Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин.
А для Марии Петровой в паре с Теймуразом Пулиным наоборот — предпоследним. Уже через два года фигуристка вместе с Алексеем Тихоновым завоевала серебро.
Чемпионка Европы Ирина Слуцкая в Москве осталась только третьей, но в начале следующего года вновь выиграла европейское первенство.
Призер чемпионатов Европы Ольга Маркова завоевала серебро. Фигуристка тренировалась у Елены Буяновой-Водорезовой — самой юной участницы Олимпийских игр из СССР.
А Мария Бутырская взяла четвертый титул чемпионки страны.
Юлия Солдатова заняла на национальном чемпионате четвертое место. Через несколько лет чемпионка мира среди юниоров ушла из сборной и начала выступать за Белоруссию, вернувшись в российскую команду в 2003 году.
На своем первом первенстве страны Елена Соколова из группы Виктора Кудрявцева стала пятой.
Призер юниорского чемпионата мира Елена Пингачева довольствовалась шестым местом.
Декабрь 1996 года стал триумфальным для Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха. Впервые в карьере — золото чемпионата России.
Ольга Шарутенко и Дмитрий Наумкин стали вторыми.
Олимпийский чемпион Роман Костомаров в паре с Екатериной Давыдовой завоевали бронзу московского турнира. Позже дуэт распался, Роман начал кататься с Анной Семенович, а позже — с Татьяной Навкой.
Вазген Азроян с Анастасией Гребенкиной стали четвертыми. До этого Азроян катался с Еленой Кустаровой.
Алиса Шашина/Георгий Казачинский на пьедестал не попали.
А Татьяна Евдокимова/Сергей Топоров замкнули шестерку сильнейших.
Анна Семенович за свою карьеру сменила трех партнеров. На чемпионате России-1997 она выступала с Владимиром Федоровым, который старше ее на 9 лет. Дуэту не удалось пробиться даже в восьмерку лучших.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю