Трусова и Косторная выступят у Плющенко, Щербакова поработает с Авербухом. Где можно увидеть олимпийских чемпионов в апреле

Второй месяц весны пройдет под эгидой ледовых концертов с участие звез д сборной России.

Шоу «Влюбленные фигурного катания», которое прошло в первый день апреля, открыло сезон ледовых постановок и гала-концертов в нашей стране. Поводы разные — где-то просто традиционные турне, символизирующие начало межсезонья, в других случаях — празднование дней рождений и юбилеев. Организаторами шоу выступят Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко и Илья Авербух — расписание гораздо более плотное, чем даже соревновательный график в обычный сезон. Некоторые фигуристы попытаются поучаствовать сразу везде — придется применить практически магические способности, чтобы все успеть. «СЭ» составил график главных ледовых шоу, запланированных на апрель, и рассказывает, когда и где можно увидеть топовых российских фигуристов.

«Чемпионы на льду» Тутбе ридзе

Одна из самых известных в фигурном катании тренерских групп снова проведет гастрольный тур при участии своих лучших учеников. Мероприятие уже становится традиционным — по окончании сезона Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков отправляются в турне по городам России и некоторым зарубежным странам и представляют свое ледовое шоу. В этом году первыми Team Tutberidze увидят в Минске, а закончится все гала-представлением в Ташкенте. В середине — гастроли в Москве, Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде.

Александр Трусова, Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В составе участников должны появиться олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Заявлена также и Александра Трусова, еще не выступавшая на публике после окончания Игр в Пекине. Обычно на каждом шоу присутствуют и приглашенные гости. Например, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала на гала-концерте «Влюбленные в фигурное катание», что планирует выступить у Тутберидзе. Вероятно, это будет в Москве, но могут возникнуть и другие сюрпризы.

Расписание тура «Чемпионы на льду»:

9 апреля — Минск

13 апреля — Москва

20 апреля — Красноярск

24 апреля — Самара

26 апреля — Нижний Новгород

29 апреля — Ташкент

Плющенко соберет свой «Союз чемпионов»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко тоже организует собственное шоу, правда, пока с одним показом. Выступать фигуристы планируют в Санкт-Петербурге, а не в Москве, где сейчас живет звездный спортсмен и тренер. Гала-концерт приурочен ко дню рождения Плющенко, хотя на самом деле Евгений родился в ноябре. Удивительно, но на его шоу должна присутствовать все та же Трусова — единственная из команды Этери Тутберидзе. Кроме этого, в списке участников значатся олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и чемпионка Европы Алена Косторная, недавно перешедшая в ЦСКА к Елене Буяновой. Это пока что единственное запланированное появление Алены на шоу в апреле.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Из москвичей у Плющенко будут олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк и Александра Степанова/Иван Букин — последние, правда, относятся к жителям столицы условно: партнерша родилась как раз в Санкт-Петербурге и долгое время тренировалась с Михаилом Колядой у Валентины Чеботаревой. Евгений не мог не позвать и учеников своего бессменного тренера Алексея Николаевича Мишина — Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду и Евгения Семененко, а также фигуристов из группы Тамары Москвиной — Анастасию Мишину/Александра Галлямова. А самым главным спортсменом из тех, кто выступит на шоу, для самого олимпийского чемпиона будет его сын Александр aka Гном Гномыч.

Шоу «Союз чемпионов»

16 апреля — Санкт-Петербург

«Ледниковый период» от Авербуха

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух давно зарекомендовал себя в качестве талантливого постановщика и продюсера. Причем работает экс-фигурист не только индивидуально со спортсменами, но и славится организацией шоу. Большим успехом пользовался его спектакль «Анна Каренина» с Евгенией Медведевой и Оксаной Домниной в главных ролях. Но и одиночные гала-концерты Авербух тоже ставит.

Илья Авербух. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В середине апреля два дня будут посвящены юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой. Изначально шоу должно было пройти на месяц раньше, но теперь оно пересекается с вечером имени Евгения Плющенко. Некоторые фигуристы вынуждены будут поучаствовать только в одном из дней концерта — например, Елизавета Туктамышева собрала практически фигурнокатательный покер из шоу, намереваясь выступить и у Плющенко, и у Тутберидзе, и у Авербуха. Но чемпионка мира сможет побывать у Авербуха только 15 апреля — на следующий день ее ждет в Петербурге Евгений Викторович.

Среди участников будут как экс-фигуристы в золотом составе — Оксана Домнина/Максим Шабалин, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и другие, так и другие сочетания дуэтов — те, что зарекомендовали себя во время шоу Первого канала «Ледниковый период». Действующие спортсмены тоже приедут поздравить Татьяну Анатольевну — Марк Кондратюк, Анна Щербакова, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Не обойдется шоу и без участия Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Расписание шоу «Ледниковый период»

15-16 апреля — Москва