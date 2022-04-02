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Трусова и Косторная выступят у Плющенко, Щербакова поработает с Авербухом. Где можно увидеть олимпийских чемпионов в апреле

Трусова, Косторная и Щербакова выступят на ледовых шоу в апреле
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная.
Фото «СЭ»
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Трусова, Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Второй месяц весны пройдет под эгидой ледовых концертов с участие звезд сборной России.

Шоу «Влюбленные фигурного катания», которое прошло в первый день апреля, открыло сезон ледовых постановок и гала-концертов в нашей стране. Поводы разные — где-то просто традиционные турне, символизирующие начало межсезонья, в других случаях — празднование дней рождений и юбилеев. Организаторами шоу выступят Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко и Илья Авербух — расписание гораздо более плотное, чем даже соревновательный график в обычный сезон. Некоторые фигуристы попытаются поучаствовать сразу везде — придется применить практически магические способности, чтобы все успеть. «СЭ» составил график главных ледовых шоу, запланированных на апрель, и рассказывает, когда и где можно увидеть топовых российских фигуристов.

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«Чемпионы на льду» Тутберидзе

Одна из самых известных в фигурном катании тренерских групп снова проведет гастрольный тур при участии своих лучших учеников. Мероприятие уже становится традиционным — по окончании сезона Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков отправляются в турне по городам России и некоторым зарубежным странам и представляют свое ледовое шоу. В этом году первыми Team Tutberidze увидят в Минске, а закончится все гала-представлением в Ташкенте. В середине — гастроли в Москве, Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде.

Александр Трусова, Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Трусова, Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В составе участников должны появиться олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Заявлена также и Александра Трусова, еще не выступавшая на публике после окончания Игр в Пекине. Обычно на каждом шоу присутствуют и приглашенные гости. Например, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала на гала-концерте «Влюбленные в фигурное катание», что планирует выступить у Тутберидзе. Вероятно, это будет в Москве, но могут возникнуть и другие сюрпризы.

Расписание тура «Чемпионы на льду»:
9 апреля — Минск
13 апреля — Москва
20 апреля — Красноярск
24 апреля — Самара
26 апреля — Нижний Новгород
29 апреля — Ташкент

Плющенко соберет свой «Союз чемпионов»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко тоже организует собственное шоу, правда, пока с одним показом. Выступать фигуристы планируют в Санкт-Петербурге, а не в Москве, где сейчас живет звездный спортсмен и тренер. Гала-концерт приурочен ко дню рождения Плющенко, хотя на самом деле Евгений родился в ноябре. Удивительно, но на его шоу должна присутствовать все та же Трусова — единственная из команды Этери Тутберидзе. Кроме этого, в списке участников значатся олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и чемпионка Европы Алена Косторная, недавно перешедшая в ЦСКА к Елене Буяновой. Это пока что единственное запланированное появление Алены на шоу в апреле.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алена Косторная.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Из москвичей у Плющенко будут олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк и Александра Степанова/Иван Букин — последние, правда, относятся к жителям столицы условно: партнерша родилась как раз в Санкт-Петербурге и долгое время тренировалась с Михаилом Колядой у Валентины Чеботаревой. Евгений не мог не позвать и учеников своего бессменного тренера Алексея Николаевича Мишина — Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду и Евгения Семененко, а также фигуристов из группы Тамары Москвиной — Анастасию Мишину/Александра Галлямова. А самым главным спортсменом из тех, кто выступит на шоу, для самого олимпийского чемпиона будет его сын Александр aka Гном Гномыч.

Шоу «Союз чемпионов»
16 апреля — Санкт-Петербург

«Ледниковый период» от Авербуха

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух давно зарекомендовал себя в качестве талантливого постановщика и продюсера. Причем работает экс-фигурист не только индивидуально со спортсменами, но и славится организацией шоу. Большим успехом пользовался его спектакль «Анна Каренина» с Евгенией Медведевой и Оксаной Домниной в главных ролях. Но и одиночные гала-концерты Авербух тоже ставит.

Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Авербух.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В середине апреля два дня будут посвящены юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой. Изначально шоу должно было пройти на месяц раньше, но теперь оно пересекается с вечером имени Евгения Плющенко. Некоторые фигуристы вынуждены будут поучаствовать только в одном из дней концерта — например, Елизавета Туктамышева собрала практически фигурнокатательный покер из шоу, намереваясь выступить и у Плющенко, и у Тутберидзе, и у Авербуха. Но чемпионка мира сможет побывать у Авербуха только 15 апреля — на следующий день ее ждет в Петербурге Евгений Викторович.

Среди участников будут как экс-фигуристы в золотом составе — Оксана Домнина/Максим Шабалин, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и другие, так и другие сочетания дуэтов — те, что зарекомендовали себя во время шоу Первого канала «Ледниковый период». Действующие спортсмены тоже приедут поздравить Татьяну Анатольевну — Марк Кондратюк, Анна Щербакова, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Не обойдется шоу и без участия Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Расписание шоу «Ледниковый период»
15-16 апреля — Москва

Фигурное катание
Александра Трусова
Алена Косторная
Анна Щербакова
Евгений Плющенко
Илья Авербух
Этери Тутберидзе
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