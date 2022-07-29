Она обыгрывала Загитову и Медведеву, но так и не смогла справиться с собой. Драма ушедшей из спорта фигуристки Константиновой

Одна из самых необычных фигуристок России объявила о завершении со спортом.

Российское фигурное катание понесло еще одну потерю — сегодня о паузе в карьере объявила Станислава Константинова. За последние месяцы счет уходов пошел как минимум на второй десяток. До этого закончили с фигурным катанием:

Софья Самодурова (женское одиночное)

Анастасия Тараканова (женское одиночное)

Ксения Цибинова (женское одиночное)

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (танцы)

Софья Шевченко и Игорь Еременко (танцы)

Иван Бальченко (парное катание)

И это, не считая уходов на более низком уровне, которые проходят мимо нас, и массовых потерь в мировом фигурном катании, от Юдзуру Ханю и Мэддисон Хаббелл/Захари Донохью до Сатоко Мияхары и Алисы Лью.

Исход фигуристов по причинам высокой конкуренции в российском фигурном катании и отсутствия перспектив продолжился сегодня, и в этом смысле история Станиславы особенно драматична.

Станислава Константинова. Фото Ксения Нуртдинова Ксения Нуртдинова

Внутренние метания

22-летняя фигуристка сама говорит, что пока не определилась с перспективами:

— Я решила сделать паузу. Конечно, моя экспрессивная натура... Я уже звонила родителям, говорила: «Все! Я больше никогда не выйду на лед, ноги моей там мне будет. Я так устала от этого, я не хочу больше. Мне не нравится...» Я попробовала сразу окунуться в работу, какое-то тренерство и так далее. Спустя месяцок поняла, что пока тоже рановато. Я не хочу как-то спешить, хочется немножко подождать. Но со спортом пока... Я просто не тяну. Это будет не тот уровень. Не понятно, смогу ли сгибаться в свой любимый заклон, доезжать произвольную, докручивать прыжки. Я просто решила отдохнуть. Следующий сезон я точно не буду выступать, — сказала Константинова Sport24.

Константинова не первый год находится в подвешенном состоянии. После соревнования на призы федерации Санкт-Петербурга в апреле 2021 года она в разговоре со мной говорила о работе с психологом и изменениями в сознании: «Я работаю с психологом, это тоже новый специалист. Не быстрый процесс, месяцы работы, лето на это уйдет. Как и с формой, весом. Я хочу расти как личность, а не только как спортсменка, чтобы быть довольной собой, адекватной, доброй к себе».

Тот старт так и остался последним для Станиславы — хотя заявлялся как подготовка к новой вехе в карьере. В сезоне-2021/22 она не появится. Если угодно — окей, не последним, а крайним. Но вероятность, что мне пришлось тогда увидеть уход Константиновой из спорта, велика. Другие фигуристки на паузе уже несколько лет, и нет ничего более постоянного, чем временное.

Нереализованная мечта

Трагедия Константиновой в том, что на всех главных стартах она становилась четвертой. Попасть на Олимпиаду-2018 было, конечно, сродни чуду. Но Стася остановилась в одном шаге, став в 17 лет четвертой на предолимпийском чемпионате России — проиграла 10,5 балла Марии Сотсковой (которая теперь отбывает 10-летнюю дисквалификацию).

Ладно, будет еще шанс. На юниорском чемпионате мира, например. Но снова четвертое место. Трусова и Косторная с медалями, а Стасе не хватило до бронзы японки Ямаситы 9 баллов. Взрослый чемпионат мира, на который ее все-таки отправили, провален — 19-е место.

В следующем, постолимпийском сезоне вроде можно зацепиться — Медведева перелетает в Канаду, Загитова нестабильна, аббревиатура ТЩК пока еще гремит по юниорам. Вот он, шанс становиться первой! И Стася это делает. Правда, снова занимая четвертое место на чемпионате России. Но впереди три юниорки — Щербакова, Трусова и Касторная. Так что она первый номер взрослой сборной России! Загитова и Медведева позади, Туктамышева болеет и турнир пропустила.

И снова четвертое место через две недели, уже в новом году — на Евро. Все было растеряно вмиг. Конец 2018 года — пик карьеры Станиславы. Она могла поехать на выдающийся чемпионат мира в Сайтаме. Мало кто помнит, но на легендарном финале Кубка России в Новгороде за путевку на него сражались не только Медведева и Туктамышева, но и Стася. У нее был шанс не подставляться под атаку более влиятельных и известных соперниц — надо было успешнее выступить на чемпионате Европы.

Однако там блеснула не она, а Софья Самодурова, завоевавшая золото. Она, кстати, тоже недавно завершила карьеру — но выжала из нее максимум. И теперь на любой афише мастер-класса можно будет написать: «чемпионка Европы». Результат был, кстати, вполне по плечу Константиновой — 213,84 балла. А уж Загитову, которая набрала всего 198, можно было обгонять спокойно. Да, Алину могли бы все равно отправить на японский ЧМ, но по крайней мере к себе бы вопросов у подопечной Валентины Чеботаревой было бы меньше. А на финале Кубка России она, конечно, заняла четвертое место. Выиграла его Медведева — и затем добралась до подиума в Сайтаме.

Станислава Константинова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Логичное решение

Дальше у Стаси случилась бронза Универсиады — в качестве прощального бонуса, тяжелое выступление на Гран-при, после которого Станислава с трудом подбирала слова в микст-зоне, переход от Чеботаревой к Виктории Буцаевой. Та старалась ее промотивировать, но может, просто не суждено было Стасе стать побеждающей фигуристкой. У каждого свой путь. Напоследок она выиграла первый турнир за 5 лет — Кубок «Москвича», съездила в Петербург и сказала в разговоре с «СЭ»: «Хочу показывать свою работу, что меня рано списывать со счетов». Жаль, что так получилось.

Но решение Стаси абсолютно логично. Человек она разносторонний, с эффектной внешностью, что признают все болельщики. Тренерская работа для нее как-то даже немного тривиальна. Она вызывала на бой Конора Макгрегора, снималась в фотосессиях, в общем, старалась сыграть в пиар — то, что среди наших фигуристов не распространено. Может быть, сейчас Стася вздохнет полной грудью и при правильной толике эпатажа состоится в шоу. Или условном блоггинге/журналистике.

Очевидно, внутренние метания — не союзник в спортивной карьере. Даже так — чтобы побеждать, скорее надо отключать сознание и быть глупым, не думать много. Станислава так и не смогла найти мотивацию потратить, чтобы вернуться на высший уровень. А он, скорее всего, заключался в седьмом — восьмом местах на чемпионате России. Кому они нужны в 22 года? И вскоре по этой мыслительной траектории пройдет следующее поколение фигуристок — те самые Трусова, Щербакова, Косторная. И даже, страшно об этом подумать, Валиева.