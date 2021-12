Ждем поцелуя Коляды и Валиевой? «Ледниковый период» объявляет победителей и затмевает чемпионат России

Легендарные объятия Медведевой и Милохина запомнятся больше четверных Валиевой — к сожалению или к счастью.

После нескольких походов на «Ледниковый период» удивляешься — казалось бы, ну что еще для продолжения этого шоу можно придумать? Всю возможную музыку уже испробовали, все поддержки, сюжеты и образы. Но нет — «Ледниковый» умудряется каким-то образом генерировать интерес публики.

Милохин не знает Ельцина, но знает формулу хайпа — а это важнее

И вчера был не то что красноречивый, а прямо бордоворечивый пример. Двукратная чемпионка мира и тиктокер Даня Милохин просто поцеловались после номера. Но впервые по-настоящему — без масок, ширм и прочих сдерживающих атрибутов. И не в рамках номера, а после него — сначала на льду, а потом в kiss-and-cry. Номер был под песню АВВА Happy New Year, и ребята сейчас уже не лидеры гонки за победой в проекте.

Но какой взрыв интереса событие вызвало у достопочтенной публики и фанатов! Никакие видео четверного лутца Трусовой или Щербаковой не собирали столько комментариев, как фотографии поцелуя. Ощущение, будто как минимум разыграны олимпийские путевки. Twitter заходится от шуток, зависти Милохину («он выиграл эту жизнь») и обсуждений, вкусно ли целуется бывший детдомовец. Между этими твитами, правда, иногда проскакивают и такие.

У всех на устах Бузова, Пугачева, Дава, Милохин и т.п.



А может вспомним настоящих героев, которым мы должны по гроб жизни быть благодарными?! Они спасли миллионы! pic.twitter.com/1u8IebSsyf — Russian Max (@the_russian_max) December 14, 2021

Интересно, к каким годам отнес бы чернобыльскую катастрофу сам Милохин после его знаменитого ответа на вопрос о Ленине и Ельцине.

Впрочем, независимо от количества исторических знаний Милохин — легенда. Знать годы правления генсеков и царей он, в конце концов, не обязан. В эпоху постиронии ценится другое. И история с поцелуями и TikTok-видео показывает, как же легко зажечь искру в шоу, которое практически полностью состоит из мокрых спичек. Все-таки «Ледниковый период» — это академичное шоу. Здесь нет показательного битья стульев, разборок и подковерных интриг (ну или они надежно запрятаны под несколькими коврами).

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ягудин высмеял обилие поцелуев

Ведущий проекта Алексей Ягудин подлил в поцелуйную тему огня, разговаривая вчера с журналистами:

— Есть ли между ними искра, надо спросить у самих ребят. Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Поцеловались и поцеловались... Ну что теперь? Мне вообще все равно. Ну полижите друг другу (или друг друга — эту интимную дилемму после нескольких переслушиваний аудио решить не удалось. — Прим. «СЭ»). Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона. Раньше это были единичные случаи, а теперь началось поголовно. Видимо, заметили, что это работает.

Даже шутили на эту тему, что, мол, все услышали комментарий Татьяны Анатольевны: «Мы ощущали секс, он витал в воздухе». И все такие: «Ага, значит, это работает, давай-ка будем целоваться и обниматься».

Почему дальше не зашло? Все-таки показывать на экранах-то что-то надо. А если мы пойдем дальше... Хотя наши участники все равно найдут, чем удивить. Этот сезон отличался креативом, и я уверен, что и в дальнейшем они смогут как-то превзойти поцелуи на льду. — В душе олимпийский чемпион, бравший свое техникой, был раздражен.

Целовались по ходу шоу действительно многие — даже в тех моментах, когда номер этого не требовал. Love is in the air, как говорится.

Гела Месхи и Яна Хохлова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионату России будет тяжело догнать Медведеву

С поцелуями или без — но по рейтингам шоу продолжает опережать спортивное фигурное катание с солидным запасом. Любой прокат пары Медведева/Милохин обыгрывает мировой рекорд Валиевой в Сочи или победу Щербаковой на чемпионате мира. У них всех по 500 тысяч просмотров. У молодой пары (в миллионах): 1,9 — 1,3 — 2 — 2,3 — 2,4.

Единственное исключение, которое приходит на ум, — прокат Щербаковой на последнем чемпионате России, который собрал немыслимые 3,5 миллиона просмотров. Но тогда сошлось все: конфликт Плющенко и Тутберидзе, болезнь и температура будущей чемпионки и история преодоления. Кстати, в «Ледниковом» может случиться похожая история — среди лидеров таблицы пара Татьяна Волосожар/Федор Федотов, и олимпийская чемпионка выходила на вчерашний прокат с травмой мениска. Но при всем уважении к Татьяне, ее героизм вряд ли обыграет историю отношений Медведевой и Милохина, которая начиналась как несколько искусственно рожденная, но со временем выросла в хорошо проработанную. К тому же половину исхода определят своим голосованием зрители, а тут уж соотношение явно не в пользу Волосожар.

Победителей «Ледникового периода» определят сегодня, в Москве пройдут финальные показательные прокаты. Но официально интрига будет держаться до следующих выходных, когда выйдет в эфир заключительный эпизод.

До нового чемпионата России всего неделя. Как бы нам его сделать не менее популярным? Разумеется, ни в коем случае не ценой здоровья чемпионки и кого бы то ни было. Предложение из заголовка сознательно выбрано сюрреалистическое — федерация, конечно, не должна искать желающих целоваться. Но как же хочется таких же просмотров для предолимпийского турнира. Для этого нам нужны неожиданные повороты. А если спортсмены еще не будут ограничиваться «борюсь сам с собой, стараюсь показывать максимум», то турнир расцветет красками.