Фигуристка из ЦСКА пропустила два месяца из-за стрессового перелома. Ранее эта травма испортила часть сезона Трусовой

Разбираемся, что такое стрессовый перелом и почему он возникает.

На следующей неделе в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России, который станет отборочным на европейское первенство, а затем и на Олимпиаду-2022. Этот турнир должен стать одним из самых зрелищных в сезоне, несмотря на то что с него снялись уже две фигуристки из группы Этери Тутбредизе. Алена Косторная получила перелом кисти на тренировке, а Дарья Усачева — вертельный перелом бедра. Еще одна спортсменка из «Хрустального» Александра Трусова выступила на первом этапе «Гран-при» со стрессовым переломом стопы. В 2018 году Евгения Медведева выступала после такого на Играх в Пхенчхане.

Казалось бы, все случаи подобных травм случаются в одной и той же тренерской группе. Но буквально вчера стало известно, что ученица Сергея Давыдова из ЦСКА Анна Фролова пропустила два месяца из-за стрессового перелома стопы. Что же это за травма, почему она возникает и можно ли ее избежать?

Большое количество прокатов равно стрессовому перелому

Врач травматолог-ортопед Алексей Кириченко в интервью «СЭ» еще четыре года назад рассказывал, что стрессовый перелом возникает из-за избыточных нагрузок — кость теряет прочность и может сломаться даже при небольшом воздействии. Боль при такой травме можно почувствовать не сразу, а только через несколько часов. Если такое произошло в спорте, то часто специалисты кратковременно жестко фиксируют травмированную часть тела, а сроки восстановления могут варьироваться в зависимости от тяжести перелома.

Поэтому то, что именно стрессовые переломы — нередкая ситуация в фигурном катании, неудивительно. Сейчас, когда средний возраст участниц российских соревнований едва достигает 16-17 лет, понятно, что более юные спортсменки могут выдерживать большие физические нагрузки, чем те, кто постарше. Они исполняют намного больше целиковых прокатов программ на тренировках, постоянно прыгают, учат четверные. Елизавета Туктамышева, которой на днях исполнилось 25, в интервью Первому каналу рассказывала, что в таком темпе работать уже не может. Но именно в этом сезоне она наиболее стабильна. Может быть, секрет не всегда в многократном прокате постановок на тренировках?

Конечно, стрессовый перелом — это не крест на карьере в фигурном катании. «Катастрофических последствий не наступит, рано или поздно он заживет. Дело в том, что в условиях перелома существенно пострадает эффективность тренировок и выступления спортсмена: может наступить такой момент, когда нога подведет и подвернется, маневр или толчок окажутся хуже ожидаемых», — объяснял Алексей Кириченко. Так что даже тренироваться при такой травме можно, но лучше зафиксировать на время поврежденную часть тела и исключить нагрузки. Вот только времени на это не всегда может хватать — век спортсменок не так долог, как кажется. Следующего чемпионата мира и тем более Олимпиады может и не быть.

Коварство стрессового перелома

Но есть и другая позиция касательно этой травмы. Стрессовый перелом часто считают не таким серьезным, как обычный, потому что это, по сути, трещина. Но заслуженный врач России Юрий Васильков считает, что здесь иногда не избежать операции. Трещину можно подлечить на время, но окончательно вылечить — только оперативным вмешательством. Наверное, если человеку нужно выступить в ближайшее время, то можно отложить крайние меры. Для оценки того, каким именно способом нужно лечиться, уходит обычно три-четыре недели. Если за это время кость не срастается, то прибегают к операции.

У Александры Трусовой, по-видимому, первый вариант, при котором кость сама благополучно срослась. Либо пришлось экстренно залечивать каким-то образом травму, чтобы откатать как минимум еще три старта в этом сезоне (при условии что Саша отбирается на чемпионат Европы, а затем на Олимпиаду). Еще некоторое время назад говорили, что Трусова буквально недавно вышла на лед и начала исполнять каскады из тройных прыжков и восстановила всего один четверной.

Анна Фролова из группы Сергея Давыдова пропустила целых два месяца тренировок — кажется, даже больше той же Трусовой. Но на чемпионат России фигуристка не отобралась из-за неудачного распределения по этапам юниорского «Гран-при» и из-за не совсем хороших выступлений на турнирах. Так что Ане сейчас некуда спешить — она может поучаствовать на первенстве страны, которое пройдет в феврале следующего года. Да и вряд ли Фролова смогла бы показать достойные прокаты: по информации от «Матч ТВ», спортсменка пока даже не прыгает все тройные, заменяя их одинарными.

И все-таки ситуация со стрессовыми переломами наводит на одну мысль — российским тренерам еще нужно поучиться работать не только со взрослыми фигуристами, но и понять, как правильно распределять нагрузки для подростков. Огромное количество прокатов и бесчисленное количество повторений прыжков, конечно, приведет к большей стабильности в программах, но увеличит нагрузки. А это как раз и будет причиной подобных травм.