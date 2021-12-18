Медведева и Милохин показали, что у них «все в порядке с сексом». Обзор нового выпуска «Ледникового периода»

Милохину стало стыдно перед мамой Медведевой, а Волосожар и Федотов допустили падение.

«Ледниковый период» выходит на финишную прямую. Одиннадцатый выпуск был полон страстных номеров. И не обошлось без тренда этого сезона — поцелуев.

Костомаров оценил прогресс Бородиной

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев выступили под композицию «La vita breve dei coriandoli» в исполнении Michele Bravi. Прогресс телеведущей оценил Роман Костомаров, который сам принимал участие в текущем сезоне проекта, но был вынужден его покинуть из-за травмы партнерши Анны Старшенбаум.

По мнению Костомарова, Бородина изменилась за время участия в проекте. «Это небо и земля. Абсолютно другой человек. Мне понравился и номер, и задумка. Хочу похвалить Ксюшу, которая сделала огромный скачок в плане катания», — заявил Роман.

Яна Хохлова и Гела Месхи катались под композицию «Adios» в исполнении Benjamin Clementine и продемонстрировали очень яркий и динамичный номер. Екатерина Боброва и Макар Запорожский и их «Яблочко» под музыку Академического Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова получились очень эмоциональными. Однако судьи не оценили их выступление, отметив, что паре не хватило музыкальности.

Дарья Мельникова и Максим Маринин показала номер на песню Земфиры «Злой человек», который вышел очень драматичным.

Траньков подсудил Волосожар, которая допустила падение

Татьяна Волосожар и Федор Федотов катались в образе медсестры и больного под «Saint Louis Blues (Hand to Trap)» в исполнении Les 7 Doigts. Оба партнера — очень артистичны и катались на высоких скоростях. Но в прокате была допущена ошибка — оба упали.

Даже по мнению ведущего — Алексея Ягудина — это должно было отразиться на оценках, но олимпийский чемпион ошибался. Пара получила почти все оценки 6.0. Супруг Татьяны, Максим Транькова честно заявил: он подсудил своей жене.

«Конечно, я все увидел. Но как ты, Алексей, помнишь, Татьяна Анатольевна на прошлой программе поставила оценку 6.0, и я тогда сказал, что тогда и у меня теперь есть в рукаве этот козырь. Я все эпизоды кому-либо из пар всегда помогал, отдавал свой голос, ставил 6.0 даже с ошибками. Практически каждый получил от меня этот бонус. И ни разу его не получала моя супруга. Программ остается все меньше, сегодня для этого был повод. В любой другой день я бы поставил 5.9 за это, но так как у меня был этот козырь, я его сегодня использовал. И как сказала великая Татьяна Анатольевна Тарасова: вы скажете, я подсуживаю? Да, я подсуживаю!» — заявил Траньков.

Агата Муцениеце и Александр Энберт выступили под композиции «So Close» и «Suspects» в исполнении O`lafur Arnalds и Arno`r Dan. Однако Максим Траньков заявил, что не понял их номера. Но он также отметил, что считает его очень красивым.

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников катались под музыку «Suite Borgeana: El Sur» в исполнении Ramiro Gallo. В их номере были помарки, но балл партнеры получили очень высокий — 11,98.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Милохину было стыдно перед мамой Медведевой

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, которые весь проект поражают высоким уровнем сложности элементов, на этот раз удивили еще больше. Часть программы партнеры выступали с завязанными глазами.

А завершился номер страстной сценой на льду, которая вызвала улыбку и шутливые комментарии супруга Оксаны, Романа Костомарова. Шутливо отозвался и Максим Траньков: «Добро пожаловать в клуб анонимных обманутых мужей».

Костомаров оценил постановку Авербуха: «Что-то Илюху понесло куда-то под конец проекта. Какие-то фантазии свои реализует». При этом он заметил, что его жене повезло с партнером: «Про силу Кирилла и работоспособность я вообще не говорю. Как ты это делаешь? Как ты это выжимаешь, без темпа, без ничего. Я вроде в зал все время хожу качаюсь, а двумя руками поднять ее не могу. Красавец, молодец Кирилл, молодец моя женуля, поздравляю вас».

Не менее страстным получился и номер Евгении Медведевой и Дани Милохина. В постановке Даня воображает себе чувства с Женей — и в конце они демонстрируют сцену с объятиями на столе. Ведущий Алексей Ягудин заявил, что назвал бы эту программу «18+». Татьяна Тарасова с улыбкой назвала катание пары «прелестью»: «Я в восторге, практически в невменяемом состоянии». Еще более мощный комментарий дала хореограф Алла Сигалова: «С сексом, ребята, у вас все в порядке! Мы за вас радуемся».

После комментариев судей в интервью Алине Загитовой Милохин признался, что смущался из-за мамы Медведевой. А Евгения добавила, что во время репетиций они просили ее маму выйти, но она увидела номер во время съемок шоу. «Я думаю, мне хана сейчас будет», — заключил Милохин. Самая юная пара проекта вновь получила наивысший балл.

Напомним, что осталось всего два эпизода шоу. Участники больше не выбывают из проекта — они зарабатывают баллы, по сумме которых и будет определен победитель в конце проекта.