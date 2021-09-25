У Америки будет три одиночницы в Пекине. А еще на Олимпиаду поедут сборные Украины и Грузии

Все подробности распределения квот на Игры.

В Германии на турнире Nebelhorn Trophy завершилось распределение дополнительных квот на Олимпиаду. Россия получила третью заявку на Играх в Пекине в мужском одиночном катании и впервые в истории наша страна отравится на главный старт четырехлетки в максимально возможном составе. До нас подобное достижение покорилось только американцам, но в этот раз они даже и не претендовали на подобное. В парном катании у США будет только два дуэта, а для полной заявки в женском и мужском одиночном им также как и нам потребовалось пройти дополнительный отбор в Оберстдорфе. Федерация фигурного катания США не стала рисковать и отправила в баварские земли свои лучшие силы, что принесло результат. Кто еще смог отобраться на Олимпиаду, и какие неожиданные участники нас будут ждать этой зимой в Китае?

ISU усложнила процедуру отбора на Олимпиаду

Раньше с отбором на Олимпиаду все было максимально просто. Нужно максимально успешно выступить на последнем предолимпийском чемпионате мира, так гарантируешь максимальную квоту как на Игры, так и на следующий ЧМ. К примеру, чтобы на Олимпиаду отправилось сразу три фигуриста из твоей страны, нужно чтобы на последнем чемпионате мира два спортсмена показали такой результат, где сумма итоговых мест в турнирной таблице будет равен или меньше 13-ти. Чтобы поехало два человека — один должен быть в топ-10. А единственная квота выдается согласно живой «очереди» для стран из фигурнокатательного третьего мира по рейтингу ISU. То есть согласно персональным достижениям атлета.

Согласны, разобраться с первого раза не так и просто, особенно со сложением мест. Только с этого года все еще запутаннее. Теперь две или три квоты не выдаются автоматически. Успешный ЧМ — это только возможность третью квоту на Олимпиаде получить. Своеобразный ваучер, обналичить который нужно на Nebelhorn Trophy. Также как Кондратюк бился за нашу третью квоту у парней, в команде США эту задачу решала Алиса Лью. Главная надежда Америки вышла из юниоров и теперь считается первым номером на Олимпиаду. В таком статусе она и поехала добывать дополнительную путевку на Игры. С задачей она с легкостью справилась, а в отсутствии хоть сколько-нибудь серьезной конкуренции даже смогла победить. Только вот уверенности в серьезных перспективах после выступления Алисы в Оберстдорфе не прибавилось.

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Лью может проиграть внутреннюю конкуренцию, если не прибавит до Игр

Лью неплохо показала себя две недели назад в Италии на Lombardia Trophy. Выдав тройной аксель с недокрутом Алиса набрала почти 220 баллов — серьезная сумма при потенциальном росте оценки за чистый триксель и добавление в программу новых ультра-си. В Германии ожидалось, что Лью осилит аксель и попробует вернуть утерянный четверной лутц. Как бы не так. Вместо трех с половиной оборотов на акселе у американки был только один — классическая «бабочка». Лутц в четыре оборота она вероятно планирует, раз в программе этот прыжок стоит вторым, сразу после акселя. Только пока что рисковать Алиса не планирует и дежурно исполняет три оборота. Затем идет неплохой риттбергер и очень странный каскад двойной аксель — тройной сальхов через ойлер. Много баллов на нем не наберешь и элемент явно выглядит лишним. Как и сольный двойной тулуп — даже если планировался тройной такой прыжок вне каскадов практически не исполняют.

С подобным подходом рассчитывать не то, что на борьбу с девушками из сборной России, не особо видятся перспективы попасть и в топ-10 на Играх. Если, конечно, Лью до Олимпиады доедет. Выигранная квота принадлежит стране, а не ей лично и хоть с тремя заявками шансы Алисы поехать в Пекин близки к 100%, все же они не максимальны. В Оберстдорфе у Лью 207,4 балла за сумму короткой и произвольной. Последние три года бронзовый призер чемпионата США набирает сумму не меньше 210. Из конкурентов на внутреннем уровне у Алисы выделяются Бреди Теннелл, Эмбер Гленн, Карен Чен и Мэрайя Белл. Есть еще Старр Эндрюс и Грейси Голд, но последние, вероятно, в пул кандидатов на олимпийскую путевку уже не входят. В любом случае Лью нужно добавлять и добавлять прилично, если она хочет посетить родину своего отца с соревновательными целями.

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Главное удивление Nebelhorn Trophy — олимпийская квота армянских танцоров

А вот Анастасия Шаботова уже может выбирать себе удобный рейс до столицы Поднебесной. Известный эксперт по допингу в «Самбо-70» после резонансных высказываний была вынуждена сменить спортивное гражданство и с позапрошлого года выступает за Украину. Больших успехов в новой команде достичь Шаботовой пока не удалось, зато она точно едет на Игры — в России о таком она не смогла бы и мечтать. Как и Виктория Сафонова из Беларуси — еще одна перебежчица последних лет. Сейчас возможности для переезда фигуристам сильно ограничили, только вот останься Виктория в России мы бы уже наверняка о ней забыли, а сама Сафонова предпочла бы фигурному катанию что-то более практичное в жизни. В Беларуси она звезда номер один и будет представлять страну на Олимпиаде. Разве это плохо?

В то же время рожденная на Украине Ольга Микутина будет в Пекине под флагом Австрии. А ее крутой перфоманс на ЧМ 2021 помог потомкам Беатрис Шубы собрать женскую команду из двух человек. В Баварии вторую квоту подтвердила некая Кайлани Клайн. Драма в том, что она лишила единственной квоты Италию и ни одной девушки с Апеннин в личных соревнованиях не будет. Правда для участия в командных кого-то ISU и МОК все-таки допустят. Без особых проблем подтвердили свои квоты Алексия Паганини из Швейцарии и Екатерина Куракова из Польши. В целом у девушек без особых сюрпризов. Зато в парах будут испанцы — впервые в истории. Может быть, Сара Уртадо с Кириллом Халявиным сменят танцы на льду на смежную дисциплину? В мужском одиночном отобрался мексиканец.

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Главное откровение Nebelhorn Trophy — четвертое место армянского дуэта Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль. В деле и соседи из Грузии — Мария Казакова и Георгий Ревия подтвердили свой высокий уровень. Более того, они гарантировали участие своей страны в командных соревнованиях! Соберет полную сборную в Пекин и Украина — она только 17-я в общем рейтинге, но стоящим выше нее национальным федерациям не удалось собрать людей на все четыре вида. Украине худо-бедное получилось, хотя пару они везут в Китай по дополнительному wild card от ISU. Иначе командник вовсе остался бы без десятого участника, с каждыми Играми набрать необходимое количество сборных для этой дисциплины становится все труднее.