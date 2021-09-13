Соперница Валиевой выиграла первый титул олимпийского сезона. Это повод напрячься

Американка Алиса Лю дебютировала на международной арене во взрослом разряде и в олимпийском сезоне будет бороться с россиянками

Всего пару лет назад эту спортсменку называли главной надеждой США на олимпийское золото в женском одиночном катании. В сезоне 2019/2020 она на ISU Junior Grand Prix in Lake Placid Алиса первой среди женщин исполнила четверной лутц и тройной аксель в одной программе. Однако предыдущий сезон у талантливой американки не задался от слова совсем.

После смены тренера у Лью начались проблемы с техникой, и она даже не пыталась заходить на элементы ультра-си. А их у Алисы было два — тройной аксель и четверной лутц. Но то был старый, ковидный сезон. Теперь же американка входит в новый — и уже с первой победой в арсенале. Рассмотрим, способна ли Лью составить конкуренцию российским фигуристкам. Хоть и Камиле Валиевой в прошлом уже удавалось ее обыгрывать.

Контент: еще есть потенциал

На турнире Lombardia Trophy Алиса одержала уверенную победу. Но конкуренция на этих соревнованиях практически отсутствовала. В связи с совпадающими по срокам контрольными прокатами сборной России в Италию не приехали российские фигуристы, которые ранее частенько начинали сезон именно на этих соревнованиях. Это все давало американке возможность попробовать ультра-си, которые она активно исполняла ранее.

В произвольной программе она сделала тройной аксель с недокрутом. Больше рисковать Лью не стала, но это не помешало ей набрать солидные 219 баллов за две программы. При этом, стоит отметить, что эта попытка для нее — уже вторая в сезоне. До этого Алиса выступала на турнире Cranberry Cup, где также зашла на тройной аксель, но допустила падение.

Все это, а также предыдущий опыт выступлений фигуристки дает основание полагать: тройной аксель она исполнять будет. И скорее всего — не один на две программы. А там еще, глядишь и четверной лутц вернется. И с таким контентом Алиса точно сможет претендовать на призовые места.

Компоненты: судьи ее любят

У Лью никогда не было проблем с компонентами — вторая оценка фигуристки была довольно щедрой. Вот и сейчас уже видно, как подросли баллы за два турнира как в короткой — с 31,80 до 33,16, так и в произвольной — с 64,14 до 69,20. И вероятнее всего — тенденция продолжится — компоненты фигуристки продолжат расти.

Ранее американской спортсменке не хватало плавности в скольжении, качественной хореографии и разнообразия в программах. Сейчас же, когда фигуристка подросла и перешла во взрослый разряд, ее вторая оценка тоже будет постепенно увеличиваться.

Время — за американку

В то время, как российские фигуристы только показали свои постановки на олимпийский сезон, Алиса уже успела выступить на соревнованиях дважды и одержала две победы. Таким образом, фигуристка стартовала раньше и у нее будет больше времени, чтоб вкатать свои программы. В данном случае время идет только на пользу, ведь пока наши спортсменки катались в тренировочном режиме, Лью получила соревновательную практику и вернула аксель в свои программы.

После выхода с карантина Лью и вовсе долго не могла набрать форму, чтобы исполнять хотя бы двойные прыжки. Теперь же времени у американской фигуристки достаточно, и она может позволить себе усилиться по ходу сезона. Дальше Лью предстоит защищать третью олимпийскую квоту для США на Nebelhorn Trophy, который стартует в 21 октября.

Дать однозначный ответ, способна ли Алиса стать конкуренткой российским фигуристкам, пока сложно. Ведь очень многое будет зависеть от контента Лью и формы, в которой она будет выступать. Но одно можно сказать совершенно точно: у американки есть все шансы вмешаться в борьбу россиянок на международных стартах.