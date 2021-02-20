Ханю и другие японцы рискуют пропустить ЧМ. Землетрясение лишило их льда

До чемпионата мира всего месяц — а у лучшего фигуриста мира нет возможности тренироваться

На севере Японии произошло крупное землетрясение — толчки с амплитудой до 7,3 балла парализовали жизнь в префектуре Фукусима. Эпицентр землетрясения был в Тихом океане, но на минимальном расстоянии от обитаемой земли. В результате страна столкнулась с тяжелыми последствиями, сравнимыми с цунами в Фукусиме в 2011 году. Больше 950 тысяч домов в округе остались без света из-за разрушения инфраструктуры, а в качестве мер предосторожности власти отключили несколько ТЭС и АЭС «Фукусима». В результате жизнь японцев, только оправившихся после пандемии, вновь была остановлена. Как и подготовка к чемпионату мира — ледовые катки пришлось размораживать.

Площадка, где тренируется Ханю, получила повреждения

В результате землетрясения тысячи домов разрушены, сломаны магистрали и автомобильные развязки, стоят производства — полное отключение электросети без понимания, когда ситуация разрешится, парализует жизнь в регионе. Естественно, о фигурном катании в таких условиях не может быть и речи, но только вот разморозка льда (а без электричества поддерживать температуру на катке невозможно) — это необратимый процесс. Примерное время восстановления ледового покрытия после полной разморозки системы — полторы недели. То есть спортсмены, которые тренируются в Фукусиме и Мияги, уже пропустили неделю тренировок. И пропустят еще минимум две, даже если электричество в регион вернут.

Есть также информация, что каток в Сендае (город в центре префектуры Мияги) получил повреждения. Насколько они серьезные — пока не ясно, но в любом случае это откладывает его открытие. На данный момент проводятся ремонтные работы и проверки на безопасность различных систем.

Это очень важный для страны каток — там находится база зимних олимпийских видов спорта Японии, тренируется там сейчас и Юдзуру Ханю. В Канаду знаменитый одиночник выехать так и не смог — туда до сих пор не пускают иностранцев (хотя некоторые его фанаты уверяют, что Юдзуру смог полулегально попасть в страну, причин верить этим слухам нет). Сендай — его родной город, и все время пандемии Ханю тренируется здесь. Но теперь ему вновь придется искать другое место для занятий. Рику Кихиру, кстати, ситуация никак не коснулась — она, вероятнее всего, сейчас тренируется в Швейцарии у Стефана Ламбьеля.

Ханю не самый публичный человек, поэтому до конца не понятно, насколько на него повлияли катаклизмы, но, учитывая разрушения на катке, напрыгивать четверной аксель он, очевидно, больше не может. Скорее всего, для главного спортсмена страны каток все же найдут — на юге, который практически землетрясение не затронуло, работающие арены остались. Но такое потрясение меньше чем за месяц до турнира года, смена подготовительного плана и логистические сложности негативно повлияют на спортивную форму Юдзуру. Пропуск тренировок более чем на неделю может и вовсе сбить весь график подготовки.

Весь регион вокруг Сендая обесточили

Что касается префектуры Мияги, то точных прогнозов по новым возможным землетрясениям нет, но для предупреждения опасности включать АЭС и ТЭС в ближайшее время не планируют. Сейсмические потрясения для Японии не новость, и у нее есть четко выработанный план действий на случай внештатных ситуаций. Самый опасный сценарий при землетрясении — это следующее за ним цунами. Поэтому, пока сохраняется риск сейсмической активности, работа энергосетей опасна. Более того, премьер-министр Японии Есихидэ Суга рекомендовал жителям пострадавших регионов ближайшее время не покидать свои дома без крайней необходимости.

В 2011 году беспечность при борьбе с последствиями землетрясения привела к аварии на АЭС «Фукусима-1». Регион получил облучение максимального, седьмого уровня, сравнимого с аварией в Чернобыле. После этого требования безопасности в стране пересмотрели, а каждая выходящая за нормы наблюдений ситуация находится на прямом контроле у правительства. Февральское землетрясение — самое масштабное за эти десять лет, поэтому к нему столь пристальное внимание. По одной из версий, землетрясение этого года и вовсе «афтершок» катастрофы 10-летней давности. А это значит, что спустя некоторое время регион могут ждать новые потрясения.

Первые толчки магнитудой до 7,3 балла геологи зафиксировали на северо-востоке Японии в субботу поздно ночью. И хотя очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров, максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибальной японской шкале. Толчки ощущались даже в Токио, сила толчков в центре столицы составила около 4 баллов. Но если в Токио лишь ненадолго отключили электричество, а жители города отделались легким испугом, то в Мияги пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации и прибегать к экстренным мерам безопасности.

Ранее Ханю уже сталкивался с землетрясениями

Для Ханю, впрочем, разрушенный подземными толчками каток — уже пройденная история. В 2011-м знаменитое землетрясение и вовсе произошло прямо во время его тренировки. Будущий двукратный олимпийский чемпион в том момент был на катке и в страхе выбегал с разрушающейся на глазах арены. Времени было мало, и Юдзуру даже не успел переобуться, буквально выпрыгивая с катка прямо в коньках. Кадры, где юный фигурист, новоявленный чемпион мира среди юниоров держит в руках сломанные коньки на фоне разрушенного стадиона, стали одним из символов трагедии. Но еще большей трагедией могла стать внезапная смерть Ханю, ведь выбежать с катка он сумел в самый последний момент.

Почти неделю он провел в реабилитационном центре и обдумывал, стоит ли ему продолжать карьеру. В то же время в Международном союзе конькобежцев просчитывали, есть ли возможность провести в японском Нагано чемпионат мира. В итоге ISU решил перенести турнир в Москву. В этом году в Токио должна пройти отложенная из-за коронавируса на год Олимпиада, но нового переноса не будет — глава оргкомитета уверил, что олимпийские объекты землетрясение не затронуло. Хотя точно так же уверяли всех, что все нормально, и хорваты перед чемпионатом Европы. Он должен был пройти в Загребе, но один каток закрыли под коронавирусный госпиталь, а второй повредило землетрясение.