Акатьева выдала прокат, который не по зубам Валиевой. Под комментарии Медведевой

У Софьи был тест на сложность программы, у Евгении — на дикцию.

«Гран-при» среди юниоров. Этап в Гданьске (Польша). Девушки

1. Софья Акатьева (Россия) — 225,64

2. Елизавета Куликова (Россия) — 183,44

3. Син Чиа (Южная Корея) — 183,41

4. Клэр Сио (США) — 174,86

5. Хан Хи Су (Южная Корея) — 168,25

6. Миа Калин (США) — 154,73

Россиянка Софья Акатьева заняла первое место на этапе юниорской серии «Гран-при» в польском Гданьске. Ученица Этери Тутберидзе исполнила в произвольной программе три чистых четверных прыжка и тройной аксель, а также триксель в короткой программе. Второй стала фигуристка ЦСКА Елизавета Куликова. Других девушек из России на этом этапе не было, а значит и не было серьезной конкуренции для Акатьевой. Поэтому самым любопытным событием этого этапа «Гран-при» стал дебют Евгении Медведевой в статусе комментатора. Она пока что приостановила свою спортивную карьеру и пробует себя в новых качествах.

Гришин тестировал Медведеву на речевые способности

Как вы себе представляли олимпийский сезон 2021/22? Три с половиной года назад, сразу после завершения Игр в южнокорейском Пхенчхане. Ждали реванша Евгении Медведевой над Алиной Загитовой? Или второго подряд триумфа девушки из Ижевска? Реальность распорядилась иначе — на Олимпиаде 2022 уже точно не будет ни Алины, ни Евгении. Обе решили пока приостановить свои карьеры и сконцентрироваться на околоспортивной работе. Обеих интересует телевидение — одна ведет «Ледниковый период», вторая — катается в нем. А также комментирует соревнования. Мы долго ждали Евгению с микрофоном, и наконец-то дождались. «Первый канал» решил всех удивить, добавив Медведеву в не самую статусную трансляцию юниорского этапа «Гран-при» без серьезной интриги. И даже не проведя масштабной рекламной кампании. Нормального анонса до начала эфира не было вообще, как и самого эфира — прокаты юниоров «Первый» как правило дает только в интернет. И на этот раз исключение сделано не было.

Возможно, спортивный отдел телеканала до последнего не был уверен, что Евгения найдет в своем графике время для комментаторской работы. Поэтому и не стал давать ложных надежд фанатам. А ведь событие действительно значительное. Медведевой повезло, ее напарником на первый эфир назначили Александра Гришина — одного из самых опытных, а главное спокойных и сдержанных наших комментаторов в фигурном катании. Он по возможности старался помогать Евгении и наставлять ее. Но и в праве пошутить над двукратной чемпионкой мира себе не отказал. Например, решил проверить речевые способности Медведевой, доверив именно ей представить одну из фигуристок первых разминок. «А сейчас звездный час Евгении Медведевой. Кто будет кататься?», — ехидно спросил Гришин, намекая на таинственную спортсменку из Таиланда. «Фигуристка с очень-очень сложным именем для произношения. Ее зовут Атикарн Уер-си-ла-па-сарст... Видишь как?», — с трудом, но справилась Медведева. После странных слов Рената Лайшева о «немосковской дикции» Алины Загитовой Евгения как коренной житель столицы не могла ударить в грязь лицом.

Евгения готовилась к эфиру и весь эфир восхищалась Акатьевой

Как сказал в недавнем интервью Алексей Ягудин, Алина также поработала над собой и ее прогресс мы сможем увидеть уже в эту субботу, когда на «Первом» покажут первый эпизод нового сезона «Ледникового периода». Медведеву же мы слушали целых два дня — она комментировала как короткую, так и произвольную команду у девушек. Отзывы зрителей об эфирах с Евгенией традиционно разнятся в оценках от «уберите эту двуличную армянку» до «готов смотреть хоть Кубок Деда Мороза, главное, чтобы комментировала наша богиня». В целом отмечу дебют Медведевой, скорее, как успешный. Она практически не ошибалась, не выпадала из эфира, периодически шутила и давала необычный взгляд на привычные моменты соревнований. Именно для того, чтобы узнать подробности о фигурном катании от того, кто сам еще буквально вчера бился на турнирах самого высокого уровня ее «Первый» на работу и позвал.

К примеру, вот что она сказала после проката Софьи Акатьевой в короткой программе. «Какой интересный выход из вращения — с подскоком. Неожиданно. Не штрафуют ли за это? Нет. Если видно, что элемент выполнен нарочито, то есть если он не выглядит куцо, как срыв вращения — то за это только надбавка как за сложный выход», — заметила Евгения. Вряд ли человек не имевший собственный опыт фигурного катания на высшем уровне смог бы сделать такие выводы. Больше всего Медведева, естественно, говорила об Акатьевой.

Она, возможно, главное действующее лицо всего юниорского сезона и точно ей не было равных в Гданьске. «Хочу отметить, насколько лучше с прошлого сезона Софья стала кататься, — сказала двукратный серебряный призер Олимпиады. — И между прочим, Соня — первая спортсменка «Хрустального», которая стабильно запрыгала тройной аксель. Сама Соня называет его любимым прыжком, что мы и видим — насколько легко ей его выполнять». Видно, что Медведева готовилась к эфиру. К примеру, она рассказала зрителям интересную историю о салфетнице Акатьевой. Это кошка Мари из мультфильма «Кошки-аристократки». Софья считает ее своим талисманом.

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Акатьева сделала три четверных с тройным акселем

В короткой главной интригой было выйдет у Акатьевой чистый тройной аксель или нет. На этот раз прыжок получился и Медведева отдельно его похвалила. «Тройной аксель, выполненный на очень хороший плюс», — сказала она не без доли судейского пафоса. И добавила, что и остальные прыжковые элементы выполнены на высочайшем уровне. Правда реальные арбитры на ледовой арене в Польше мнениями с Евгенией разошлись. Они с недоверием оценили ребро на тройном флипе и сдержанно поставили ей компоненты. Итоговые 71,91 при выполненном каскаде тройной аксель+тройной тулуп удивляют, но даже такой результат позволил Софье уверенно оторваться от возможных преследователей. Среди них изначально выделяли американку Миа Калин, только та короткую откатала на пятое промежуточное место. Другая американка Клэр Сео была третьей, на втором месте в четырех баллах от Акатьевой кореянка Син Чиа. Приехала в Гданьск и Елизавета Куликова из команды Сергея Давыдова. Спортсменка ЦСКА упала с каскада и после короткой была на четвертом месте.

Произвольную Акатьева начала с неплохого трикселя (хоть и не совсем докрученного), продолжила отличным каскадом из четверного тулупа с тройным и добавила к ним четверной сальхов. Еще один четверной — умопомрачительный каскад тулупа в четыре оборота и тройного сальхова через ойлер. Тройные лутц, риттбергер и каскад флипа с тулупом — также без нареканий. «93 балла за технику — многие меньше получали за всю программу в целом», — восхищается Медведева. К примеру, у Калин из США 95 баллов за произвольную — и это с теми же четверными, один из которых был приземлен чисто.

Пока непонятно как вообще бороться с такой Акатьевой. Она стала первой спортсменкой, которая исполнила три чистых четверных прыжка вместе с тройным акселем. Кроме нее подобную задачу на себя берет только Камила Валиева и ей подобный набор элементов еще ни разу не удался. Что приятно, у нас в итоге две медали — на произвольной Куликова исправилась и пусть пока без ультра-си, но главное откатала без ошибок. В то время как соперницы допускали по несколько падений. Так что уже дежурная ситуация — две россиянки на этапе, значит «золото» и «серебро». Впрочем, Медведевой понравилось, а значит и у нас повода на что-то жаловаться быть не должно. На ключевой вопрос Гришина придет ли Евгения комментировать следующий этап в Австрии она ответила четко и ясно: «Позовете — приду». Слово за Первым каналом.