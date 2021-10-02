ISU помогает девушкам с одинарными прыжками. Почему вместо сильных россиянок на «Гран-при» фигуристки из Индии?

Уровень юниорских соревнований оставляет желать лучшего.

Юниорская серия «Гран-при» и раньше отличалась тем, что в первых разминках на этих стартах всегда было немало спортсменов с явно невыразительными способностями. Мы уже давно привыкли, что одной произвольной наши фигуристки обходят таких конкурентов по сумме баллов. Но пандемия и связанные с ней сложности довели ситуацию до абсурда. Теперь на престижных соревнованиях могут кататься девушки, для которых двойной аксель — элемент ультра-си и пары, где один из партнеров начал заниматься фигурным катанием буквально год назад. При этом для всех сильных российских юниорок места, как всегда, не хватает. Так правильно ли поступает Международный союз конькобежцев (ISU), делая ставку на расширение географии?

Для многих участников «Гран-при» двойной тулуп — сложная задача

Международное представительство — больное место фигурного катания. Россия, Япония, США, Канада и пара стран в Европе — вот и все точки на карте, где интересуются фигурным катанием. Большая часть планеты об этом виде спорта даже не слышала, не говоря уже о возможном развитии и подготовке своих чемпионов. Тем не менее ISU с завидным упорством продолжает помогать маленьким федерациям и давать льготные квоты на выступления. Международный союз конькобежцев в связи с пандемией расширил финансовую поддержку спортсменам из стран «догоняющего развития». Теперь некоторые из них могут рассчитывать не только на помощь в трансфере и проживании на конкретных соревнованиях, но и на тренировки. Только вот кому союз помогает? В Красноярск, к примеру, прилетала фигуристка из Индии Парри Срохи. За две программы она набрала только 27 баллов — один из худших результатов в истории спорта. Она с трудом исполняла прыжки в один оборот и еле стояла на льду, хотя ранее ездила на сборы в Сочи. Так есть ли смысл пускать на соревнования подобных фигуристок?

И это не единственный случай. Практически на каждом этапе мы видим настоящих «гениев». В Гданьске, например, была удивительная монгольская фигуристка Мишель Отгонбаатар. Она набрала за короткую гордые 12 баллов и вполне могла побороться со Срохи за антирекорд, но решила сняться с произвольной. В ее отсутствие внимание зрителей приковала Атикарн Уерсилапасарст. Особенно счастлива ее появлению на льду была Евгения Медведева, для которой этап ЮГП в Польше стал первым опытом на позиции комментатора. Тест на дикцию Медведева прошла, а вот таиландский вундеркинд себя проявить не смог. Одинарный флип в недокрут, падение с двойного акселя, неудачный каскад двойного лутца с двойным тулупом. О тройных Атикарн не может даже мечтать, да и двойные пока даются ей с огромным трудом. Ни одного чисто исполненного элемента, падения с вращения и дорожки шагов. Итоговый 51 балл — даже весьма либерально с учетом качества выступления.

Слабых фигуристок в последнее время больше половины на этапе

Особенно фантасмагорично подобные перформансы выглядят на контрасте с нашей Софьей Акатьевой, которая бьет очередные рекорды. Недавно она первой в мире сделала три чистых четверных прыжка вместе с тройным акселем. Девушек со дна таблицы она может обыграть двумя прыжками. Сделать их, а потом лежать на льду до конца проката. И все равно победит. Всего на каждый этап юниорского «Гран-при» набирают примерно по 30 одиночниц, и только 10-15 из них реально владеют тройными. Уерсилапасарст — это не единичный случай, она всего лишь на два балла обошла сербку Ивону Клет, а та, в свою очередь, израильтянку Элизабет Гервитс. Особого контроля за уровнем юниоров у ISU и раньше не было, а в разгар эпидемий союз и вовсе отказался от каких-либо ограничений по техническому минимуму. Поэтому мы и видим из раза в раз безуспешные попытки покорить двойной тулуп.

В мужском одиночном ситуация не сильно бодрее. Может ли парень набрать по сумме двух программ меньше 70 баллов? Как оказалось — вполне. Снова антирекорд на счету представителя Таиланда — Шиндай Понсинг действительно старался и даже заявлял каскад из двух тройных прыжков! Реальность оказалась гораздо более жесткой. С ошибками Понсинг делал даже одинарный флип, и только оценки за компоненты, где физически нельзя набрать нулевые баллы, позволили ему получить за свое выступление хотя бы что-то. Потому что технический контролер жалеть фигуриста из экзотической для вида спорта страны не стал и несколько элементов ему просто отказывался оценивать в принципе. Например, не по правилам Шиндай исполнил одно из вращений, поэтому остался без баллов за него. Тренеру Спенсеру Ли явно нужно подумать о смене стратегии работы — его фигуристы пока стабильно побеждают, только если перевернуть итоговую таблицу зеркально.

Антирекорд за всю историю — меньше балла за прокат

ISU тоже можно понять — в условиях пандемии не так много участников на «Гран-при» можно собрать в принципе. Японцы не выезжают из своей страны вообще и, похоже, пропустят серию от и до. Российских фигуристов не пускали на первые два этапа во Франции. Постоянно случаются новые случаи заболеваний в сборных либо внезапные ограничения от правительств. Поэтому если кто-то хочет ехать — то пусть прилетает, неважно, какого уровня будут спортсмены. Выбор ведь и так невелик. Самая бедовая ситуация — в парах. Этапов с парным катанием всего четыре, и участников уже не хватает даже на такой набор соревнований. В Гданьск прилетело всего семь пар, три из которых — российские (они и заняли все места на пьедестале). Две из США, по одной из Канады и Чехии. Даже поляки на домашний этап не нашли, кого можно заявить. В Красноярске было все еще хуже — шесть пар и четыре из них российские. Пятой была пара из Австралии с нашей эмигранткой, шестой — пара из Узбекистана, которая тренируется примерно раз в неделю из-за проблем со льдом. В Сибири они искренне радовались часу бесплатных тренировок на «Платинум Арене».

В танцах на льду из-за особенностей вида вчерашние любители не так остро бросаются в глаза, но и здесь порог вхождения достаточно высок. Два года назад мир поразили индийские фигуристы Харшита Равтани и Ванш Бхатиа. Они установили антирекорд по оценке в ритм-танце на втором этапе «Гран-при» среди юниоров в американском Лейк-Плэсиде. Всего 5 баллов за прокат — 2,08 за технику и 2,92 за компоненты. Никто на взрослом и юниорском уровнях с 2010 года (когда в танцах на льду остались две программы вместо трех) не получал меньше баллов за ритм-танец или короткий танец. До этого худший результат был у венгров Реки Стаудт и Мате Стаудта — 21,44 балла. Худший в истории (с 2003 года — когда ввели новую судейскую систему) результат по баллам в одной программе среди всех видов фигурного катания на турнирах ISU принадлежит также индийцам — Упасане Упадхуэй и Аарону Саладанхе, выступавшим в парном катании. В 2006 году они получили 0,61 балла за короткую программу на этапе юниорского «Гран-при» в Китайском Тайбэе.

В русской «Википедии» есть портал об индийском фигурном катании

И все бы ничего, катаются себе индийцы по миру и ладно. И даже к финансовой помощи ISU вопросов немного — союз коллективно принимает решения, как ему тратить накопленные средства, и кто знает, может, в один прекрасный день старания чиновников по развитию фигурного катания в Азии окупятся. В конце концов, в кино есть такая категория фильмов, о которых говорят «настолько плохо, что прекрасно». Есть особая категория ценителей, которые находят совершенно ужасные картины, песни, видеоигры, архитектуру — и искренне восхищаются подобным убожеством. Если фигурное катание — это искусство, то почему бы не поразиться фантастически плохим скольжением?

Только вот пока фигуристы из Индии получают международный опыт и соревнуются друг с другом за худшее выступление в истории, наши фигуристки с четверными прыжками сидят дома. К примеру, Елизавета Берестовская получила свой единственный домашний этап только после снятия другой россиянки. Мы не предлагаем закрыть двери для Индии и Таиланда, но можно снять ограничение на количество спортсменов от России. Наши таланты не могут пробиться в условиях сверхплотной конкуренции и даже заявить о себе на статью в «Википедии». Портал требует удалить страницы о Софье Акатьевой и Диане Дэвис, но в то же время в русскоязычной «Википедии» существует целый портал о фигурном катании в Индии, отдельные страницы о чемпионате Индии по фигурному катанию и той самой Парри Срохи. Видимо, для планеты чемпионка одинарных прыжков важнее, чем обладательница мировых рекордов.