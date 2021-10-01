Дочь Тутберидзе удаляют из «Википедии» вместе с Акатьевой. За что?

Достижения российских фигуристов модераторами народной энциклопедии упорно не признаются.

Можно долго спорить о том, что такое «Википедия» — народная энциклопедия или иностранный агент, но она в любом случае дает много полезной и удобной информации о явлениях, событиях и людях, в том числе фигуристах. Но, как выясняется, далеко не о всех.

Почему не принимают наших фигуристок?

В последние годы в русской «Википедии» идет война за сохранение/удаление статей о наших фигуристах. Спор идет о значимости того или иного спортсмена для написания о нем статьи. И сейчас болельщики фигурного катания удивятся: Незначимыми признаны, к примеру, призер юношеской Олимпиады Ксения Синицына (статья о ней уже удалена), главная звезда нашего юниорского катания Софья Акатьева и заявленная от России на «Гран-при» Диана Дэвис. Все они уже успели либо что-то выиграть в текущем олимпийском сезоне, либо как минимум оказаться заметными.

Статьи об этих девушках набирают в «СЭ» десятки тысяч просмотров. Но этого, оказывается, недостаточно, чтобы получить свой кусочек славы в «Википедии». Во всяком случае, редакторы оной не стесняются брать на себя роль хейтеров и предлагать статьи о звездных фигуристках к удалению.

Зимой «СЭ» уже писал о казусе Елизаветы Нугумановой, которую тоже хотели стереть из народной интернет-памяти, но Лизу перед строгими цензорами-редакторами удалось отстоять — после нашей статьи. Совпадение? Думайте сами. Тогда защитники спортсменки сборной России бросались сравнениями с чемпионами Науру по хоккею и многократным чемпионом Европы по го из России и грозили написать жалобу главе ФФККР Александру Горшкову.

Во время юниорской карьеры Анастасии Мишиной собирались удалить статью и об этой парнице — напомним, в первый же взрослый сезон она стала чемпионкой мира. И теперь этот титул спасает ее от отправки «Википедией» в небытие.

Проблема заключается в том, что в «Википедии» есть конкретные критерии значимости статьи — и понятно, зачем они. Чтобы интернет-энциклопедию не заполонили миллионы статей о нарциссах, желающих попиариться. Однако в фигурном катании нет своих Кубков мира — есть аналог, серия «Гран-при», но юниорская серия в список значимых соревнований не входит. На основании этого модераторы «Википедии» сносят статьи о популярных фигуристах без взрослых достижений, руководствуясь своей правдой.

В конце концов, интернет-энциклопедия — это действительно не справочник по всем фигуристам Российской Федерации и сопредельных стран. Между тем среди тех, кто стоит в очереди на удаление прямо сейчас, — Дэвис и Акатьева.

Скриншот из русской «Википедии».

Она и в «Википедии» будет по блату?

Вот так выглядит примерный диалог по поводу сохранения и удаления статей:

Benezius: — В нынешнем сезоне Дэвис и Смолкин будут по взрослым выступать. В октябре заявлены на «Гран-при Канады», который дает значимость по пункту 4 ВП:СПОРТСМЕНЫ. Но на данный момент удалить.

Lantse: — Я написала на форум по выработке правил и предлагаю обсудить проблему там. Понятно, что с течением сезона и номинации, и обсуждения будут множиться. По третьему и четвертому кругу спорить с участниками, которые считают «Гран-при» незначимым соревнованием (например), не хочется. (Конкретно про Диану — она дочь Тутберидзе, и простите, но на какой-нибудь этап она пристроена будет, я бы за нее не волновалась в этом плане)))

ShinePhantom жестко острословит: — Т. е. она и в «Вики» будет по блату, а не за спортивные достижения?

— Я всего лишь хотела сказать, что если будет проблема с Канадой, то большая вероятность, что она будет на другом этапе, да и то скорее в шутку. Не являюсь болельщиком ни самой Тутберидзе, ни Дианы, если что.

— Вот после турнира и восстановим статью, когда под критерии подойдет. Критерия «дочь Тутберидзе» в ру-«Вики» пока нет.

Кто прав — сказать сложно

Акатьева, чемпионка России среди юниоров и на данный момент сильнейшая юниорка мира, тоже бьется за выживание силами фанатов, которые отчаянно отстаивают ее перед грозными модераторами.

— И с каких это пор юниоры «очевидно» значимы? ВСЕПИШУЩИЙ (обс.)

Lantse: — Синицыну-то уже удалили, увы ((( Ситуация повторяется снова и снова. Эти статьи не являются рекламой или «самопропиской» в «Википедии»: люди создают статьи о спортсменах, которые действительно очевидно значимы внутри данного вида спорта, и раз за разом повторяется аргумент: «Википедия» не ресурс для поддержки данного вида спорта". С таким же успехом можно сказать, что «Википедия» не ресурс для поддержки литературы, поэтому надо удалить лауреатов Нобелевской премии, «Википедия» не ресурс для поддержки государственных премий, поэтому надо удалить лауреатов государственных премий и т.п.

— Чтобы Акатьеву оставили сейчас, необходимо показать, что ее случай идентичен случаю Валиевой: «Источников самой высокой степени авторитетности масса, перспективы очевидны». Источники самой высокой степени авторитетности необходимо привести. Вот, например, статья в «СЭ» персонально о ней, вот интервью в ТАСС (спасибо, что вспомнили про нас, Halcyon5!).

Grig_Siren: — «Люди создают статьи о спортсменах, которые действительно очевидно значимы внутри данного вида спорта» — ключевые слова в этой фразе: «внутри данного вида спорта». Внутри они, может быть, и значимы, и, может быть, даже значимы очевидно. Но «Википедия» не находится внутри этого вида спорта — она находится снаружи. И если у кого-то не хватает заслуг для попадания в «Википедию» — то виновата в этом отнюдь не «Википедия».

Muhranoff: — Самая ужасная статья никому не мешает. Она не путается под ногами и не лезет к вам в тарелку. Но если правила есть, их надо соблюдать.

И ведь действительно сложно сказать, что важнее — правила или их дух. Вот вы можете ответить, как в данном случае поступить справедливо? Особой морали в этой басне нет. Но, наверное, отношение со стороны должно заставлять нас ценить достижения наших фигуристов, которых стало очень много, отчего у кого-то набивается оскомина. А может, эти обсуждения стоит показывать на собраниях в «Хрустальном» — чтобы девчонки уже в этом сезоне добились таких медалей, что вопрос о значимости отпадет сам.