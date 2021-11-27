Чемпионку мира-2015 называют «путеводной звездой» для всех фигуристов.

«Гран-при Rostelecom Cup»

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 87,42

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,10

3. Мэрайя Белл (США) — 69,37

4. Мэдлин Шизас (Канада) — 67,49

5. Майя Хромых (Россия) — 64,72

На этапе «Гран-при» в Сочи многие ждали российского пьедестала в женском одиночном катании, но после короткой программы этого пока нет. Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых упала с тройного лутца и осталась без каскада, так что пока идет на пятом месте. Такой результат по итогам соревнований не позволит Майе попасть в финал «Гран-при», поэтому в произвольной нужно выступать чисто. Зато на двух первых местах, как многие и прогнозировали, после пятничных прокатов находятся Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Чемпионке мира среди юниоров теперь принадлежат все три мировых рекорда — в короткой и произвольной программах, а также по сумме обеих. Это очень круто.

Лиза же откаталась достаточно чисто для того, чтобы третий раз в сезоне набрать за короткую за 80 баллов. И в этом, на самом деле, заключена уникальность этой фигуристки — в свои почти 25 она продолжает бить пускай не мировые, но личные рекорды, совершенствоваться, собираться после болезни и мудро говорить на всех пресс-конференциях после прокатов.

Быть фаворитом и не попасть на Олимпиаду, а потом выиграть чемпионат мира

О том, что Туктамышева могла поехать на две Олимпиады, вспоминают при каждом удобном случае. Да, на Лизу и Аделину Сотникову рассчитывали при подготовке к 2014 году, называя их главными фаворитами на поездку на Игры. В итоге ученица Алексея Мишина туда все-таки поехала, но только в качестве участницы проекта Samsung — она вела репортаж с Олимпиады на своей страничке в Twitter. Когда от чемпионата мира в том же году отказалась Сотникова, Туктамышева рассматривалась как замена олимпийской чемпионки — для этого надо было хорошо выступить в финале Кубка России. Но в произвольной программе на том злосчастном турнире Елизавета получает серьезную травму ноги и ставит под угрозу свою карьеру. Ни о каком чемпионате мира не может быть и речи.

За межсезонье многие уже успели позабыть о некогда многообещающей фигуристке — как раз в это время начали появляться и другие прекрасные спортсменки. Продолжала карьеру Юлия Липницкая, во взрослые выходила двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова. У Туктамышевой же был пубертат, травма и целый багаж психологических проблем. Поэтому, когда она начала выигрывать первые международные турниры в новом сезоне, это стало большим удивлением для многих болельщиков. Да и при очных встречах Лизы с другими фигуристками оказывалось, что не слишком и сильно она проигрывает всем остальным. Скорее, наоборот, даже в чем-то их обходит. В тот год Туктамышева сенсационно начала прыгать в программах тройной аксель и взяла золото на всех главных международных стартах, включая чемпионат мира. Кстати, ультра-си Лиза запрыгала только в 18 лет — именно столько ей было в 2015 году на победном мировом первенстве. До этого фигуристка его учила, но на стартах не исполняла. А для этого тоже требуется практика и, конечно, смелость.

Что было дальше, все знают — провал в плане выступлений вплоть до 2018 года (как раз тогда Лиза пропустила вторую возможную Олимпиаду), когда у Туктамышевой произошла очередная перезагрузка. Чемпионка мира начала выступать стабильнее, но не настолько достаточно для того, чтобы снова отбираться на главные старты. Она прыгала три трикселя на две программы, восстановила каскад лутц + тулуп, но этого было мало — постоянно на взрослый уровень выходили новые фигуристки, которые исполняли четверные, так что для Лизы не виделось никакого счастливого конца. Пандемия внесла свои коррективы, и в итоге спустя пять лет Туктамышева все-таки попала на чемпионат мира. Никто уже ни на что не надеялся — за счастье было просто съездить туда, но Лизе удалось взять серебро и обыграть практически всех соперниц.

Всему этому предшествовала череда неудач, связанная со здоровьем. Серьезных травм больше не было, но дважды Туктамышевой пришлось либо пропускать чемпионат России, являющийся отборочным на старты второй половины сезона, либо выступать на нем в неоптимальной форме. Сначала это была пневмония в 2018 году, полученная где-то после финала «Гран-при» в Канаде, в прошлом году — коронавирус.

Достичь стабильности в олимпийском сезоне и поставить под угрозу отбор на Игры

В новом международном сезоне, который Елизавета начала просто по-императорски, завоевав два серебра с чистыми прокатами, едва не произошла та же ситуация. И тут внезапная новость — чемпионка мира-2015 снимается с малозначительного турнира в Австрии. Само по себе событие не стоило бы громких заголовков в СМИ, если бы не одно обстоятельство — вместе с Туктамышевой турнир пропустили Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин, тренирующиеся с фигуристкой в одной группе. Оказалось, что у всех троих возникло недомогание, а у Лизы поднялась высокая температура. И несколько дней все оставались в большом напряжении относительно судьбы спортсменки — какой диагноз в итоге поставят врачи, повлияет ли это на выступление в Сочи, что будет с оставшейся частью сезона.

Коронавирус у Туктамышевой в итоге не подтвердили — и она успела выйти на тренировку перед этапом «Гран-при» в России. Но все равно даже за короткий срок можно потерять форму, что и произошло с Лизой. На тренировке в Сочи перед короткой программой она была далеко не идеальна — дважды ошиблась в прогоне, потом еще три раза упала вне него. При этом Лиза пришла туда позже остальных — присутствующие на утренней разминке журналисты и болельщики даже заволновались. Но спустя несколько минут с трибуны спустился ее тренер Алексей Мишин, а чуть позже появилась и сама фигуристка.

Как оказалось, Лиза вовсе и не опоздала на тренировку — так и планировалось изначально. Просто Туктамышева уже в таком возрасте, что может сама рассчитать, во сколько ей нужно прийти и закончить, можно ли сделать это раньше или вообще пропустить официальную тренировку. Нужно ли, в конце концов, делать прогон программы — например, на чемпионате мира-2021 фигуристка не стала его катать.

Совершенствоваться в 25 и обрести спокойствие

Туктамышева к 25, кажется, четко осознала, что только прыжками не выиграть, — и тут же уделила время ярким образам в программах, нашла «своих» хореографов, подтянула уровни на непрыжковых элементах. Принято считать, что Мишин работает по старой схеме, где главное — прыжки, но Елизавета доказывает обратное. Вероятно, здесь многое зависит и от нее самой — Туктамышева сама горит постоянным прогрессом во всем и понимает ценность каждого элемента.

А еще в ней присутствует внутренняя свобода, которой пока не хватает многим фигуристкам младше нее: вместо дежурных фраз она всегда уверенно рассказывает о своем состоянии на пресс-конференциях и в интервью, честно и открыто отвечает на все интересующие вопросы и почти никогда не отказывается говорить в микст-зоне после проката. И неважно, как она себя чувствует и довольна ли своим выступлением, — фигуристке всегда есть чем поделиться. И журналисты в это время отвечают ей взаимностью — приветствуют появление Лизы в микст-зоне аплодисментами и искренними восхищениями. Не любить Лизу легко — может не нравиться подача в ее программах, недостаточная гибкость (по сравнению с некоторыми другими фигуристками) или что-то другое, но не уважать Туктамышеву трудно.

Тренер Алексей Николаевич Мишин постоянно называет свою ученицу «путеводной звездой» для всех девушек старше двадцати. Но справедливее было бы сказать, что она скорее пример для всех фигуристов — об этом буквально кричит весь ее жизненный путь, спортивная карьера и постепенное взросление как личности. Кто еще может сейчас позволить себе пропустить тренировку, намеренно опоздать на нее или закончить раньше? Спокойно научить младших товарищей пандемийным приветствиям на пьедестале и рассказать о порядках церемонии награждения? Уверенно и четко отвечать на вопросы на пресс-конференциях, при этом оставляя место шуткам?

Туктамышева может и не откатать произвольную программу идеально, как у нее получалось несколько раз в сезоне, — все-таки фигуристка недавно болела и находится еще не в идеальной форме. Лиза может никогда не попасть на Олимпиаду, но все равно сейчас она близка к этому как никогда. И если Лиза все-таки отберется на Игры, это событие станет знаковым моментом для всего фигурного катания.