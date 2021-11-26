Валиева в Сочи побила мировой рекорд Косторной. Свою программу Камила посвятила памяти бабушки

Туктамышева в короткой программе тоже выступила выше всяких похвал.

«Гран-при» Rostelecom Cup

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 87,42

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,10

3. Мэрайя Белл (США) — 69,37

4. Мэдлин Шизас (Канада) — 67,49

5. Майя Хромых (Россия) — 64,72

6. Луна Хендрикс (Бельгия) — 64,44

7. Рино Мацуике (Япония) — 62,98

8. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 58,87

9. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 58,19

10. Ольга Микутина (Австрия) — 57,09

11. Екатерина Куракова (Польша) — 56,43

12. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 49,26

Конкуренции особой у наших фигуристок на этом этапе нет. Разве что не стоило бы сбрасывать со счетов бельгийку Луну Хендрикс, которая триумфально завоевала бронзу на этапе «Гран-при» в Турине. Но сегодняшний прокат спортсменки из Бельгии показал, что нашим лидерам она не конкурентка. Луна допустила помарку на каскаде и сорвала тройной флип. И после короткой программы Хендрикс лишь шестая. Так что сегодня без сюрпризов — лидерство ожидаемо захватили российские фигуристки.

Валиева — с рекордом и почестями

После баллов Камилы на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере, где она чуть не побила мировой рекорд Алены Косторной, стало понятно — это лишь вопрос времени. И вот теперь, на этапе в России, это свершилось: Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе — сумасшедшие 87,42 балла. Предыдущий был установлен Косторной в финале серии «Гран-при» в Турине — 85,45. Сейчас судьям было просто не к чему придраться. Все элементы были исполнены четко и уверенно. Да и видеть улыбающуюся фигуристку во время проката, которая катается с наслаждением и довольна собой, — одно удовольствие.

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— Сегодня я довольна прокатом, довольна, что тренеры похвалили. Я получила удовольствие от катания, но всегда есть к чему стремиться, — сказала Валиева в микст-зоне.

А ведь за всеми этими дикими цифрами стоит история.

— Моя короткая программа? Это история о бабочке, где я ее ловлю, следую за ней всю программу и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка о памяти погибших. Скорее, я эту программу посвящаю... (тут Камила на несколько мгновений отворачивается и пытается прийти в себя, едва не плача) своей бабушке, которая умерла в 2019 году, — рассказала Валиева.

Совершенно очевидно, что Камила на данный момент просто лучшая в мире. И даже невозможно представить, как ее вообще можно победить. Валиева уверенно идет ко второй победе на этапах «Гран-при» и первому в жизни взрослому финалу.

Туктамышева — прекрасна и уверенно идет второй

Чемпионка мира и Европы выступала последней. И выходить на лед после 87 баллов у Валиевой... Наверное, большинство фигуристок решило бы, что уже и не надо. Но только не Лиза Туктамышева. Она вышла и сделала шикарный тройной аксель, сильный каскад лутц + тулуп. На секунду показалось, что на флипе случился степ-аут, но нет, фигуристка спасла выезд с прыжка.

На нее просто было приятно смотреть. Как она катается, как она выглядит лучше и лучше с каждым турниром и в каждом элементе. Да, в Сочи начиналось все не так гладко. На тренировках Лиза падала и поднималась вновь. Но сегодня — никаких срывов, падений. Вращения и дорожка шагов на четвертый уровень и оценка за короткую программу — за 80 баллов.

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Туктамышеву в текущем сезоне любят называть вторым номером сборной России вслед за Валиевой. Но кажется, что сейчас уже совсем не важно, какая там по счету Елизавета. Она показывает катание, достойное Олимпийских игр. При таком уровне конкуренции, как в российском одиночном катании, Туктамышева выглядит ничуть не хуже более юных соперниц.

Сегодня Елизавета — вторая. И на нее хочется смотреть вновь и вновь, за ее выступлениями, за шикарным акселем, за четверным, который она вполне способна исполнить на соревнованиях. Для самой себя Туктамышева уже чемпионка. А кто знает, что там будет дальше, олимпийский сезон — длинный...

Хромых — вне тройки с падением и без каскада

Майя Хромых перед этапом «Гран-при» в Сочи успела съездить на турнир серии ISU Challenger в Варшаве. Но выступление вышло не самым удачным, а сумма баллов у фигуристки была меньше 200 баллов. На «Гран-при России» у Майи пока не получилось показать себя с лучшей стороны. После короткой программы в Сочи Хромых лишь пятая.

Майя начала бодро: исполнила двойной аксель, тройной флип. Вращения и дорожка шагов на четвертый уровень. Но потом фигуристка упала с тройного лутца и осталась без каскада. За свое выступление Хромых получила совсем скромные 64,72 балла. И при этом на тренировках, как подметила сама фигуристка, у нее все получалось. Сегодня свою роль сыграло волнение.

— Сегодняшним прокатом я совсем недовольна, падать было незачем. На тренировках я каталась чисто, без помарок, а сегодня зачем-то зажалась. Осталась совсем без каскада. Волновалась ли больше, чем обычно? Да, а на предыдущих стартах практически нет. Думаю, это и повлияло.

Тройной аксель я пока что не тренирую, но планирую. Если прыгну, то, конечно, буду вставлять в программу. Перед завтрашним днем хочется забыть сегодняшний день и с хорошем настроем идти на произвольную, — рассказала Хромых в микст-зоне.

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Возвращаясь к тому, с чего начали, — конкуренток у российских фигуристок на данном этапе нет. А у Майи есть шанс реабилитироваться в произвольной программе за счет четверных прыжков.