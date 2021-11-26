Хитрые поддавки от Мишина. Сможет ли Профессор разыграть правильную партию в Сочи?

Россия может отправить сразу двух одиночников в финал «Гран-при», но для этого нужно выполнить ряд условий.

В Сочи стартует заключительный этап серии «Гран-при». На этот раз закрывает шестинедельный марафон Россия, и впервые за последние 15 лет меняется место проведения турнира. Теперь соревнования примет олимпийский лед «Айсберга», где в 2014 году проходили триумфальные для нашей страны Игры. Станет ли триумфом выступление спортсменов на «Гран-при» в эти выходные? Для этого все есть — на черноморское побережье приехал практически сильнейший состав, большинство участников этапа в феврале поедут и на Олимпиаду в Пекине. Тем волнительнее смотреть за их выступлениями.

Российские участники

Мужчины. Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.

Женщины. Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.

Пары. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

Валиева и Туктамышева покажут в Сочи новые каскады

Для начала — об отборе в финал серии. Смысл выступления на этапах «Гран-при» — не победа на конкретном старте, а набор необходимого для выхода в финал количества очков. В женском одиночном катании мы мечтали о русском финале. Только вот Дарья Усачева и Александра Трусова снялись со своего второго этапа из-за травм, а Ксении Синицыной не хватило опыта и веса тренерского штаба для успешного выступления. И теперь тот максимум, на который мы можем рассчитывать — это пять финалистов из шести. Японка Каори Сакамото уже точно в финале, как и две россиянки — Анна Щербакова и Алена Косторная. Задача той троицы, которая отправилась сейчас в Сочи, — присоединиться к ним. Простейший расклад, при котором это будет гарантировано, — русский пьедестал, причем без разницы, кто какое место займет.

Будем объективны: вряд ли Камила Валиева уступит кому-то победу. В таком случае Елизавете Туктамышевой и Майе Хромых нужно занимать второе и третье места. И главное — не пускать в тройку бельгийку Луну Хендрикс. Остальные расклады — из области фантастики. Скорее всего, переживать за квоты в финале не стоит, но это не означает, что мотивации у девушек не будет. К примеру, той же Хромых необходимо доказывать, что неудача в Варшаве — нелепая случайность. Правда, первая тренировка у девушки не задалась — три падения. Тревожно и за состояние недавно переболевшей (простудой, не ковидом) Туктамышевой. В Сочи она пока сложные элементы не прыгает, в то же время готова усложнять программу. Наконец-то штаб Алексея Мишина отказывается от невыгодной секвенции в пользу каскада лутца и тулупа. Новый каскад покажет и Валиева. Она теперь исполняет легендарный лутц + риттбергер Алины Загитовой.

Нужно болеть против Кондратюка и Квителашвили

Напряженнее ситуация в мужском одиночном катании. Пока что гарантировать себе поездку в Японию в декабре не смог ни один из наших парней. Но в Сочи такой шанс будет сразу у двух наших ребят, выигрывавших медали на прошлых этапах. Евгений Семененко в Канаде становился третьим, Михаил Коляда в Италии — вторым, поэтому если они займут сейчас первое и второе места, то обеспечат себе выход в финал. Важное уточнение: нужна именно победа Семененко и серебро от Коляды. Только в таком случае не придется считать дополнительные показатели. Наверняка прагматичный Алексей Мишин это понимает и уже придумал, как поехать в Осаку и с Колядой, и с Семененко. Главное — с этапа в России снялся Юдзуру Ханю, поэтому теоретически никто нам не помешает реализовать внутренний расклад между двумя фигуристами «Звездного льда».

Потенциальным конкурентом был бы Маттео Риццо, да вот только поездка в Сочи у него не задалась с самого начала. У итальянца задержали багаж, и коньки он получил только после того, как завершилась первая официальная тренировка. Затем Риццо дали возможность выйти на лед отдельно, но инцидент наверняка сбил настрой чемпиона универсиады. Этери Тутберидзе тоже может сыграть против России, если ее грузинский ученик Морис Квителашвили обойдет Семененко. Но главные опасения вызывает Марк Кондратюк. У молодого бойца Светланы Соколовской только один этап «Гран-при», и то полученный по дополнительной квоте от федерации. Поэтому на финал он бы не смог претендовать ни при каких обстоятельствах, в то же время в этом сезоне он уже набирал приличную сумму баллов и может обыграть команду Мишина. Тем самым сократив представительство страны на престижном предолимпийском старте.

Степанова и Букин попадут в финал только чудом

В парах расклады нетрудные. С огромной долей вероятности победят Анастасия Мишина и Александр Галлямов и с максимальным количеством баллов ворвутся в финал. Все как и положено чемпионам мира! У Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина карьера пока складывается не так удачно, как у их соперников, в то же время серебро на этапе в Канаде позволяет им расслабиться — даже с бронзой они проходят дальше. Хотя проигрывать им в Сочи особо и некому. Из заметных пар — разве что канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро и итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе. Будут среди наших гостей и репатрианты — за США выступает с Ондри Лу парень с русскими корнями Миша Митрофанов, а за Венгрию с Марком Мадьяром катается наша Юлия Щетинина. Важным будет дебют на старте такого уровня новой пары Тамары Москвиной — Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко.

В танцах вряд ли стоит ждать сенсаций. Хотя прошлые выходные удивляли интересными тенденциями в судействе, Виктория Синицина и Никита Кацалапов дома едва ли кому-то уступят первую строчку. Второе наверняка будет либо у итальянцев Шарлен Гиньяр/Марко Фабри, либо у второй пары Канады Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен. Это означает, что наша пара Александра Степанова и Иван Букин, столкнувшаяся на «Гран-при» Франции с необъективным судейством, лишается шансов на финал. И только если чудом оба дуэта вылетят из тройки либо третьими станут Бодри/Соренсен с меньшей суммой баллов за четыре программы, чем у Степановой/Букина, а Гиньяр/Фабри — мимо пьедестала. Помочь Александру и Ивану должны молодые дуэты — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. У них своя мотивация — напомнить федерации о своем существовании на фоне космически быстрого прогресса от Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи

26 ноября, пятница

13.30 Мужчины. Короткая программа

15.30 Танцы на льду. Ритм-танец

18.00 Пары. Короткая программа

19.25 Женщины. Короткая программа

27 ноября, суббота

13.30 Мужчины. Произвольная программа

15.40 Танцы на льду. Произвольный танец

17.30 Пары. Произвольная программа

19.10 Женщины. Произвольная программа