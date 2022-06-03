«Главная победа в жизни». История отношений фигуристов Синициной и Кацалапова

Как сформировался и рос эффектный дуэт — через хейт и травмы к победам.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов — одна из самых известных танцевальных пар за всю историю нашего фигурного катания. По факту именно они тащат этот сложный для понимания вид вперед, они одни из немногих, кто обыгрывал французов Пападакис/Сизерон (на чемпионате Европы-2020), они брали золото чемпионата мира и серебро Олимпийских игр.

Ждем свадьбу?

Вику многие фанаты-мужчины, да и женщины считают самой красивой фигуристкой страны. Никита тоже партнер запоминающийся — и на льду, и высказываниями вне его.

В фанатских группах стали распространяться фотографии, судя по всему, сделанные в аэропорту после отдыха 30-летнего фигуриста и 27-летней фигуристки. На одной из них Виктория запечатлена с обручальным кольцом на безымянном пальце. Из чего был сделан логичный вывод — ждем свадьбу! Даже если выводы преждевременны, желаем паре радовать нас дальше и на льду, и вне его. Выглядят они в обеих ипостасях действительно красиво. А мы вспомним, как развивались отношения лучшей танцевальной пары страны.

Скандал с Ильиных

Формирование пары Синицина/Кацалапов было непростым. Никита на тот момент выступал с Еленой Ильиных, они взяли золото командного турнира в Сочи и были одним из самых многообещающих дуэтов. Синицина каталась с Русланом Жиганшиным. На предолимпийском чемпионате России две пары разделило всего 2,5 балла в борьбе за второе место. Обе они поехали на Олимпийские игры и чемпионат мира, но Ильиных и Кацалапов были намного успешнее — взяли бронзу, а третья пара страны была за пределами первого десятка.

Дальше все произошло по старой фигурной классике — опровержения, «подождите официальной информации» и тому подобное, а потом Ильиных рассказала: «Ко мне на диспансеризации подошел Никита, поблагодарил за сотрудничество и сказал, что больше выступать со мной не будет. Инициатива распада нашей пары исходила от него, я бы хотела особо это подчеркнуть».

В словах Елены сквозила обида, и действительно, логики в том трансфере было мало. Татьяна Тарасова назвала его «идиотским». Виктория и Никита не афишировали на тот момент свои отношения, но многие предполагали, что новая избранница «отбила» Никиту у партнерши. Александр Жулин подтвердил слухи, упомянув в интервью о «любовном треугольнике».

Елена Ильиных и Никита Кацалапов. Фото Reuters

Фанатское сообщество на тот момент еще не наточило свои ножи в соцсетях и было куда миролюбивее, но при желании можно почитать комментарии под новостями о Кацалапове или Синициной 2014 года. Только появившееся слово «хейт» в словаре русского языка можно было бы проиллюстрировать скриншотами тех рецензий.

Много работы, травмы и неудачи

Виктория была менее известна, чем Никита, и в этой паре ей пришлось «подтягиваться». Что она блистательно сделала за несколько лет, не вылезая с катков и из спортзалов. Она бросилась в омут с головой, переехав тренироваться в США и полностью сменив быт. Тренер Марина Зуева уже через полгода отмечала прогресс пары, ставила новые поддержки, «которые никто раньше не пробовал», — но сказать, что все шло как по маслу, никак нельзя. Хотя Ильиных и Жиганшину, вставшим в пару, вообще вскоре пришлось завершить карьеру.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Результаты оставляли желать лучшего — после серебра чемпионата России в декабре 2015 года дуэт стал лишь девятым на чемпионате мира. Битва за Олимпиаду-2018 также была проиграна. Из-за тяжелой травмы ноги у партнера ребятам пришлось сняться с предолимпийского чемпионата России после короткого танца. Для любого спортсмена пропуск Игр — трагедия, тем удивительнее, что подопечные Александра Жулина вернулись в новый цикл сильнее.

Первые международные успехи пришли на чемпионате мира 2019 года. Это был прорыв, и с этого момента к Вике и Никите пришла полноценная слава. Серебро было тем удивительнее, что на чемпионате Европы за пару месяцев до этого Никита упал с твиззлов и лишил пару минских медалей.

Теперь на их совместные фотографии на отдыхе стали обращать внимание и воспринимать как пару. Светская пресса писала, что на удивление их сблизили травмы Никиты. Время, вместе проведенное в больнице, и переживания за партнера растопили сердце Виктории. То, что Вика с достоинством восприняла неучастие в Олимпиаде, по сути, из-за партнера, также сблизило молодых людей.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Соцсети Виктории Синициной

После того чемпионата мира в интервью федерации ребята говорили о сложном пути:

Виктория: — Я могу сказать, что мы с Никитой выросли за эти пять лет, повзрослели морально, набрались мудрости и опыта. Этот путь был сложный, но приятный.

Никита: — Этот чемпионат мира стал новой точкой отсчета. Через многое нам пришлось пройти за эти пять лет. Они были долгими, разными, и столько всего с нами произошло, сколько за всю жизнь со мной не происходило.

Новая Олимпиада

К пекинской Олимпиаде Синицина и Кацалапов подходили в роли главных соперников французов, но дотянуться до них было практически нереально. Параллельно как-то органично получилось, что Вика и Никита всеми воспринимаются как пара. Они действительно, судя по соцсетям, проводили много времени вместе. Хотя, как рассказывали, дают друг другу отдохнуть. Никита признавался, что часто в личном разговоре может вспылить, но затем извиняется. И со смехом добавлял, что извинился перед своей девушкой уже тысячу раз.

Вне катка Никита очень трогательно ухаживал за партнершей — перед глазами картина, как он заботливо провожал и целовал Вику на парковке «Мегаспорта» после снятия с этапа Кубка России в карантинный сезон. Тогда фигуристам пришлось прервать прокат произвольной программы прямо посреди выступления из-за травмы колена партнерши.

А Никита, когда его спросили впоследствии о легендарных победах на чемпионате Европы и мира, назвал главной победой девушку, стоявшую рядом с ним.

На самой Олимпиаде Никита сделал Виктории еще один комплимент, отказавшись даже сравнивать ее с Ильиных.

— Сочи — храм в моей голове, особенная Олимпиада. Наверное, такой уже не будет. Тогда была Лена Ильиных, сейчас моя дорогая Виктория. Это две разные жизни, — признался фигурист.

И хотя на Олимпиаде пара завоевала золото в команде, которое все еще под вопросом, и серебро в личных соревнованиях, это безусловный успех. Тем более что, как подчеркивал их тренер Жулин, они показывали настоящие отношения между мужчиной и женщиной.

— Мне вроде как нескромно говорить, что они самые сексуальные, но для меня это суперпара. За четыре года работы я много чему их научил. И что касается харизмы, отношений мужчины и женщины в этом толерантном мире, Кацалапов и Синицина остались именно мужчиной и женщиной, а таких в фигурном катании сейчас единицы, — говорил он в интервью «КП».

Теперь главный вопрос — продолжит ли пара показывать сексуальность в следующем сезоне? В котором, очевидно, им снова придется тащить фигурное катание в сложнейших условиях.