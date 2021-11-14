Наши фигуристы снова проигрывают считаные баллы американцам и азиатам. Антироссийское судейство или собственный просчет?

В России недооценивают важность непрыжковых элементов, а зря.

США/Азия — Россия — 4:0 в 2021-м

Уже не первый раз в этом сезоне российские фигуристы проигрывают баллы, места и трофеи, делая гораздо более сильный технический контент. Для Джейсона Брауна в группе Алексея Мишина, наверное, уже есть мишень с прикрепленными дротиками в одном из спортивных залов. Он отобрал у Евгения Семененко седьмое место на прошлом чемпионате мира, серебро «Гран-при Канады» — а это важнейшие очки в борьбе за финал. Михаила Коляду американец обставил на Finlandia Trophy, не позволив выиграть турнир.

На «Гран-при Японии» произошла еще более показательная ситуация. Макар Игнатов стал первым в истории россиянином, исполнившим четыре четверных в произвольной программе, но при этом остался позади корейца Чжун Хван Ча, который сделал один тулуп, и «технаря» Винсента Чжоу, на этот раз завалившего половину прыжков.

Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. И закономерность эта показывает, что фигурное катание — не только прыжки и даже не только компоненты. О чем у нас часто забывают. Это абсолютно объяснимо: российская школа делает упор именно на них, четверные стали залогом интереса к девушкам Тутберидзе, они элементарно зрелищнее. И поэтому Первый канал делает на своем Кубке прыжковый турнир, а не эстафету вращений или дорожек (а может, стоит?).

Игнатову недодали, но проблема в непрыжковых элементах

Прыжки по сумме двух программ стоят около 105 баллов, но дорожками и вращениями можно получить еще 30. В нынешней мужской одиночке, в отличие от женской, в борьбе за медали решают 1-2 балла. В Токио расположившиеся со второго по шестое места фигуристы уместились в 5,04 очка. Игнатов из-за недостатка «физики» получил за последнюю дорожку и вращение первые уровни вместо четвертых — и вместо второй позиции с шансами на финал «Гран-при» уехал без медали.

Известный агент и продюсер шоу Ари Закарян недавно в Instagram спросил подписчиков: кого вы считаете обладателем самого красивого вращения flying camel spin (на которое заходят через прыжок в либелу)? В комментарии пришел неутомимый и многофункциональный Максим Траньков, но особого ажиотажа тема не вызвала. Да и многие ли из профессионалов назовут пятерку лучших в этом элементе? У нас принято обсуждать, у кого лучше лутц и докручены ли четверные.

Кейс Игнатова, конечно, и про то, как русского парня обидели второй оценкой. Игнатов при своем арсенале гораздо менее раскручен, чем Коляда, Самарин или Алиев, которые добирались до медалей чемпионата мира и Европы. Компоненты 75,12 балла — десятые (!) среди 12 участников. Хотелось бы, чтобы Макар получал больше поддержки федерации, да и судей ISU.

Но только за произвольную программу он проиграл на непрыжковых элементах своим соперникам под 10 баллов — это непозволительная роскошь. После короткой говорил, что будет над этим работать. До чемпионата России полно времени. Можно и подкачаться, и повращаться.

Спрогнозировать мужскую тройку на чемпионат мира нереально

Тем не менее в заочной борьбе за олимпийские путевки в мужском вагоне все теснее, как в час пик. Если у женщин реальными претендентками мы считаем семь человек (непонятно, осталась ли среди них Дарья Усачева), у пар — де-факто четыре пары, в танцах два лидера-дуэта известны, а борьба идет только за третью путевку, то у мужчин не известно вообще ничего.

Если схематично, заочная таблица конкуренции мужчин выглядит сейчас так:

Михаил Коляда — 273,55 на «Гран-при», 296,51 на мемориале Панина-Коломенкина

Алексей Ерохов — 277,02 на Кубке России

Петр Гуменник — 263,14 на Denis Ten Memorial, 265,43 на мемориале Панина-Коломенкина

Макар Игнатов — 257,20 на «Гран-при»

Евгений Семененко — 256,01 на «Гран-при»

Александр Самарин — 255,65 на «Гран-при», 276,51 на Кубке России

Марк Кондратюк — 250,08 на Denis Ten Memorial

Дмитрий Алиев — 249,25 на Finlandia Trophy

Андрей Мозалев — 244,61 на Ice Star

А есть еще Артур Даниелян, Роман Савосин, несколько сильных юниоров, пробившихся в финал «Гран-при». Пожалуй, впервые за долгое время мужскую часть чемпионата России будет смотреть не менее интересно, чем женщин. Диапазон возможных событий тут неисчерпаем. Очевидным не кажется даже лидерство Коляды, а фаворит может приехать даже с Кубка России.

А значит, и в Санкт-Петербурге все будут решать десятые балла. Есть повод обратить внимание на непрыжковые аспекты и подтянуть компоненты.