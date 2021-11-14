Медведева снова целуется, Бородина рыдает. Что происходит на «Ледниковом периоде»

Итоги седьмого эпизода ледового шоу о фигурном катании на Первом канале.

В этом выпуске было все. Зайцев в костюме гориллы, Бородина в слезах, три участника в воздухе, а в турнирной таблице — практически никаких изменений.

Бородина упала и расплакалась, Волосожар и Федотов снова удивили жюри

В прошлом выпуске от выбывания Аглаю Шиловскую и Максима Шабалина уберегло только то, что Анна Сташенбаум и Роман Костомаров отказались от дальнейшего участия. В этот раз пара все же не удержалась. За конкурсантов проголосовали меньше четверти зрителей. На прощанье дуэт исполнил трогательный номер под песню из мюзикла «Ла-Ла Лэнд».

Екатерина Боброва и Макар Запорожский перевоплотились в Эсмеральду и Квазимодо. За технику пара получила 5,96 балла. При этом трое из членов жюри поставили 6,0. Видимо, шероховатости катания актера так органично вписывались в образ, что Навка, Швыдкой и Тодоренко их не увидели. Но артистизм дуэту скрыть не удалось. Все судьи согласились, что пара выглядела безупречно. В итоге Боброва и Запорожский покинули лед с оценкой 11,96.

Две противоположности — Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев — в этом выпуске вновь не смогли синхронизироваться. Падение телеведущей затмило артистизм фигуриста. Бородина расплакалась, а Регина Тодоренко призвала зрителей не осуждать девушку за ее ошибки. В итоге пара получила 11.64 балла и поддержку от всех членов жюри. Ведущий Алексей Ягудин разбавил похвалу судей строкой из песни, под которую катались участники: «Случился шмяк-шмяк-шмяк-шмяк», — прокомментировал олимпийский чемпион.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов вышли на лед под песню из мюзикла «Скрипач на крыше». Дуэт выступил безукоризненно. И за технику, и за артистизм пара получила 6,0 от каждого из членов жюри. Татьяна Тарасова оценила физическую подготовку участников: «Одна треть была медленного танца и две трети танца были сумасшедше быстрыми. Это говорит о степени вашей выносливости», — заметила заслуженный тренер. С ней согласились Регина Тодоренко и Татьяна Навка. «Единицы могли заслужить эту быструю мелодию», — сказала экс-ведущая «Орла и решки».

Забияко, Хохлова и Месхи взлетели, а Муцениеце снова не на высоте

Интерпретацию рок-оперы «Моцарт» представили на льду Дарья Мельникова и Максим Маринин. В предыдущем выпуске жюри раскритиковало их за отсутствие эмоций. На этот раз судьи сполна насладились актёрским мастерством дуэта. Дарья своей игрой полностью передала характер Моцарта, а Максим блестяще исполнил роль Сальери. Как результат — 5.98 за артистизм. Снизила балл только Татьяна Тарасова. «Это оценка за то впечатление, которое у меня не сложилось», — прокомментировала она. Немногим меньше пара набрала за технику. Балл снизили Галустян и Тодоренко. «Очень глупо выглядит, что мы поставили 5,9 наряду с тем, что поставили профессионалы. Можно исправить?», — сказала после выставления оценок Регина. Но Татьяна Тарасова поддержала коллег в их решении: «Было, из-за чего поставить 5,9. Сейчас не буду разбираться. Потому что могу разобраться до 5,7», — отрезала она. После проката пара переместилась на 6 строчку турнирной таблицы (общий балл 11,94).

Никита Пресняков и Наталья Забияко выступили под композицию I dreamed a dream из мюзикла «Отверженные». Номер получился эффектным. В самом начале фигуристка отрезала накладные волосы на затылке, в финальной части танца — «взлетела» из дыма и остановилась, как будто крутясь на руке партнера. Однако судьи оказались строги — 5,84 за технику, 5,86 за артистизм (общий балл 11,7). Михаил Галустян в комментарии к выступлению назвал себя невеждой и признался, что не смотрел мюзикл. По словам юмориста, 5,9 он поставил за то, что партнер чуть не уронил Наталью. «После этого сложно снова погрузиться в танец», — сказал Михаил и добавил, что не вдохновился прокатом. Оценила яркие начало и конец номера только Татьяна Тарасова. Тем не менее, и в ее словах было больше критики, чем похвалы. «Много грязи внутри. Спотыкались все время», — сказала она. А вот Татьяна Навка ободрила Никиту и похвалила за упорство: «Ты такой молодец, что наплевал на все стереотипы с твоим ростом, с твоим характером. Тебе хочется делать эти скобки, чоктау, перекидные, ты выходишь — кайфуешь», — отозвалась о прокате олимпийская чемпионка. После выступления пара оказалась в номинации на выбывание.

Принцессой цирка предстала на льду Яна Хохлова. Под Арию Мистера Икс пара устроила целое представление, в финале которого дуэт оказался «под куполом». Но Татьяна Тарасова оказалась недовольна: «Под эту музыку надо кататься на жиме, на большой скорости. И они, наши большие дарования, не могут этого делать. Этому нельзя научить», — обратилась к Илье Авербуху член жюри. Регине Тодоренко не хватило любви. «Сегодня было так много элементов, что совсем не осталось места отношениям между вами», — сказала телеведущая. Сами конкурсанты были довольны выступлением. По результатам, пара набрала 11,88 и опустилась на седьмую строчку турнирной таблицы.

Под шутки ведущих о котиках на лед ступили Агата Муцениеце и Александр Энберт. От предыдущего их проката судьи были в восторге. Актриса показала жюри, что не готова покидать проект и благодаря упорным тренировкам добилась большого прогресса. В этот раз участники запомнились своими грациозными и страстными движениями, которые сопровождались композицией из мюзикла «Кошки». Не получилась только финальная поддержка. Но Татьяна Тарасова заметила и другие огрехи. «Музыка сама по себе, они сами по себе», — прокомментировала она. Галустян и Тодоренко были не столь придирчивы, хотя и не упустили возможность указать на ошибки. Не разрядил обстановку и Михаил Швыдкой. «Чего-то все-таки недостает», — оценил он. Всего пара набрала 11,82 балла.

Лидеры те же, но у всех теперь 12,0

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников показали на льду романтичную и вместе с тем трагичную историю из мюзикла «Приведение». Одни из самых стабильных участников, они выложились на 100 процентов. В конце номера Татьяна не могла отдышаться, но оно того стоило. Дуэт получил за прокат высшие оценки. После выступления выяснилось, что Алексей Ягудин стоял за кадром с мокрыми глазами. «Спасибо вам большое, что на душе после вашего номера хорошо», — подвела итог сказанному Татьяна Тарасова.

Лидеры проекта Оксана Домнина и Кирилл Зайцев вновь отработали безупречно. Подтверждение тому — 12,0 за танец под композицию из мюзикла «Кабаре». Даже объемный костюм Зайцева, который предстал в образе гориллы в балетной пачке, не помешал паре получить высшие баллы. «Браво!», — выкрикнул Илья Авербух после выступления. Алина Загитова попросила сделать фото с дуэтом.

Изюминкой выпуска стали Даня Милохин и Евгения Медведева. Самые молодые участники предстали в образе Ромео и Джульетты. В белых костюмах они исполнили трогательный танец, который был омрачен только падением тик-токера. И вновь зрители увидели в шоу поцелуй. Правда, только за ширмой. В итоге, даже несмотря на помарку, пара получила 12,0. «Спасибо за них, таких необыкновенных, которые катаются шепотом», — подвела итог Татьяна Тарасова.

Ксения Латушинская