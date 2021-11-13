Игнатов исполнил четыре квада в Японии, но остался без медали. Зато у нас золото в парах и танцах

Среди одиночников в Токио победил японец Шома Уно, у женщин — его соотечественница Каори Сакамото.

NHK Trophy. Итоги

Мужчины

1. Шома Уно (Япония) — 290,15

2. Винсент Чжоу (США) — 260,69

3. Чжунхван Ча (Корея) — 259,60

4. Макар Игнатов (Россия) — 257,20...

6 Александр Самарин (Россия) — 255,65.

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 223,34

2. Мана Кавабе (Япония) — 205,44

3. Ен Ю (Корея) — 203,60.

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,28

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 213,27

3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 209,42

Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 215,44

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 210,78

3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 191,91...

9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 160,13

Японский этап «Гран-при» в этом сезоне с самого начала получался несчастливым. До старта турнира из-за травм снялись лидеры сборной-хозяйки — Рика Кихира и Юдзуру Ханю. За несколько дней до официальных тренировок стало ясно, что в Токио не приедет Александра Трусова — двукратной чемпионке мира пришлось восстанавливаться после травмы, к полноценной подготовке она вернется только на следующей неделе. Дарья Усачева снялась после неудачного исполнения флипа на разминке — ее унес врач сборной на руках. А американка Амбер Гленн еле доехала свою программу, опираясь на бедро после проката.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото AFP

Стопроцентный успех в парных видах

Россияне в Японии забрали два золота в парных видах — там хозяева соревнований пока не слишком сильны, хотя как минимум в парном катании дуэт Рику Миура/Рюити Кихара активно пытается ворваться в топ. Для начала они едва не обыграли Евгению Тарасову/Владимира Морозова у себя дома — в Америке они уже расправились с чемпионами Европы Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. Женю и Вову судьи уже долгое время видят явными лидерами, готовыми бороться за золотые медали — это подтверждают компоненты и надбавки за элементы. Но у самих ребят никак не ладится с прыжками, а иногда и с выбросами. В Токио не получился тулуп в короткой программе, в произвольной — каскад и выбросы. Пока не помогли даже переход к Этери Тутберидзе и работа с большой группой специалистов.

Зато чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов пока показывают, что готовы стать лидерами сборной на долгое время. В начале сезона на открытых прокатах показалось, что куда-то ушла их стабильность, в Финляндии не совсем получилось в короткой программе, но вот в Японии из заметных ошибок остался разве что неудачный выброс в концовке программы. «Будет над чем работать», — сказала Настя Мишина после проката. И правда, баллы-то уже сейчас приличные — под 80 в короткой и под 150 в произвольной.

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В танцах победу одержали еще одни действующие чемпионы мира — Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Партнер, кстати, получил травму спины на этапе Кубка России в Йошкар-Оле (или просто произошел рецидив старой). Так что в Токио Никита приехал с фиксирующей повязкой, которую иногда было видно из-под задиравшейся рубашки в ритм-танце. Но по сумме двух программ Синицина/Кацалапов уверенно выиграли у американцев Мэдисон Чок/Эван Бейтс, хотя и наполучали вторых и первых уровней в обоих танцах. Хуже всего удались дорожки шагов и вращательные поддержки — последние были исполнены на третий уровень, хотя обычно все получают четвертый. По плюсам от судей и компонентам полный порядок — заочно они даже чуть-чуть обыграли французов Габриэлу Пападакис/Гийома Сизерона. А вот с уровнями вопрос нужно решать — сразу видно, что форма еще не та, с которой можно спокойно выигрывать. В ритм-танце, например, Вика с Никитой были очень близки по баллам к американцам и опережали их всего на три десятых балла.

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А вот с третьим номером в российской сборной пока ничего не ясно — никто, кроме Синициной/Кацалапова и Александры Степановой/Ивана Букина, на пьедестале этапов «Гран-при» не стоял. У Софьи Шевченко/Игоря Еременко и вовсе прокат в Японии не получился — они были совсем «не в ногах» и заняли последнее место.

Четыре квада — не гарантия пьедестала

В женском одиночном катании соревнования прошли без россиянок. На соревнования отправилась только Дарья Усачева, но она снялась со старта из-за травмы. Правда, говорят, что ей приходится ждать воскресенья, чтобы улететь назад в Россию и начать лечиться и восстанавливаться. Непонятно, почему не получилось организовать транспортировку спортсменки раньше — травма, по рассказам специалистов, серьезная. Предполагают либо перелом, либо отрыв связки в области бедра, так что восстановление ожидается долгим.

Выиграла у себя дома Каори Сакамото, которая ультра-си не исполняла, но более-менее чисто откатала свои программы и набрала неплохую сумму баллов. В Америке она была четвертой, но с учетом победы в Японии практически стопроцентно проходит в финал «Гран-при». Вероятно, Каори станет там единственной не россиянкой — если, конечно, на двух оставшихся этапах не будет больших сюрпризов.

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В финал могла бы попасть и кореянка Ен Ю, но она снова осталась с бронзовой медалью и, скорее всего, туда уже не поедет. Ее дважды подвел тройной аксель, а также судьи проставили ей еще несколько недокрутов на других прыжках. Но этого ей все равно хватило, чтобы обойти американку Алису Лью, которая с трикселя не упала, но получила «кушку» — недокрут в четверть оборота.

Еще тройной аксель попыталась исполнить японка Мана Кавабе — в короткой он круто получился, а вот в произвольной удалось скрутить только два с половиной оборота. Завершился этот элемент падением. Зато никаких недокрутов в протоколе у спортсменки не оказалось — ее больше подвели уровни на непрыжковых элементах. Но за счет короткой программы Мана впервые в карьере поднялась на пьедестал на этапе «Гран-при» — у нее это не получалось даже на юниорском уровне.

У мужчин борьба получилась еще интереснее — наконец-то было исполнено множество четверных прыжков, а в произвольной программе не было особых завалов среди топ-фигуристов. Чище всех во второй день соревнований откатался Александр Самарин, который сделал только один квад-лутц. Зато в остальном у него сплошные четвертые уровни и плюсы. Подвел этот прыжок только в короткой программе, что и не позволило Саше выиграть медаль.

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Итальянца Маттео Риццо тоже подвел пятничный прокат — тогда он вообще остался без каскада. В произвольной фигурист должен был зайти на два четверных тулупа, но скрутил только один, хотя в итоге получил все равно неплохие баллы.

Пьедестал в этот раз получился абсолютно азиатским — первым стал Шома Уно, отобравшись в финал «Гран-при». Японец постепенно возвращается к своей классной форме, в которой он был в прошлом олимпийском сезоне. Тогда Уно выиграл серебро на Играх и чемпионате мира. В обеих программах Шома победил, в короткой набрав больше ста баллов. В произвольной заходил на пять четверных, из них сделал четыре. Вторым стал Винсент Чжоу из США, который тоже поедет на финал серии. Правда, в этот раз прокаты получились не такими впечатляющими, как в Америке, — сначала была «бабочка» на четверном лутце в произвольной, потом еще несколько помарок, в результате чего судьи отметили шесть недокрутов. Это только шестое место во второй день соревнований и совсем небольшой отрыв от бронзового призера южнокорейца Джунхван Ча. У того тоже не сложилось с недокрутами, хотя их было чуть-чуть меньше — четыре.

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Макар Игнатов был вторым российским одиночником на этапе и не претендовал на финал — чуть раньше в Канаде был четвертым. В Японии он повторил свой результат, но с гораздо более качественным прокатом. Макар практически не ошибался и исполнил четыре четверных прыжка в произвольной — это рекорд среди российских спортсменов в мужском одиночном катании. На риттбергере, правда, есть небольшой недокрут, но остальные квады отплюсованы. Но даже такого контента Игнатову не хватило, чтобы попассть на пьедестал, — в компонентах у него полно шестерок, уровней на непрыжковых не хватает, а плюсы за дорожки шагов очень маленькие. Хореографическая последовательность и вовсе едва не отминусована. Все эти мелочи намного уменьшили возможную сумму баллов Макара, учитывая его контент. Обидно, потому что ему постоянно не хватает «физики» — отсюда и проблема с уровнями и качеством элементов. Но если подтянуть, наконец, этот важный аспект, то можно набирать не всего лишь 166 баллов с четырьмя квадами в произвольной, а на несколько десятков баллов больше.