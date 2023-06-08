Экс-россиянин из сборной Белоруссии собирает деньги, чтобы стать американцем. Его партнершу заклеймили в Сети

Болельщики недовольны тем, что Иван Десятов выбрал для переезда период «геополитической наряженности».

Лето — время переходов к другим тренерам и в другие страны. Спортивное гражданство решил сменить также и выступавший ранее за Белоруссию Иван Десятов. Местная федерация фигурного катания отпускать Десятова не собирается. По крайней мере бесплатно. В то же время Иван уже нашел себе партнершу в США и планирует стать американцем.

Спортсмену предложили решить вопрос деловым способом — выплатить компенсацию. Самому Ивану 25 тысяч долларов отступных не по карману, поэтому он открыл краудфандинговую кампанию в интернете. Но вместо денег ему вместе с новой партнершей поступают угрозы и оскорбления за попытку сбора денег для официальных белорусских структур.

Екатерина Андреева и Иван Десятов. Фото кадр видео

Иван меняет гражданство второй раз за три года

В продолжение историй о Дарио Чиризано и Диане Дэвис с Глебом Смолкиным — спортивное гражданство меняет и белорус Иван Десятов. Хотя белорус весьма условный. 22-летний Десятов родился в Москве и до 2021 года выступал за Россию. По юниорам Иван считался одним из перспективнейших партнеров в стране. И все же он не попадал в число главных претендентов на медали, а лучший результат — четвертое место на первенстве страны по КМС. Пусть его дуэт с Екатериной Андреевой и заявляли на различные международные соревнования, было понятно, что пробиться на серьезный уровень с текущим уровнем конкуренции будет непросто. Тут и поступает предложение переехать в Минск, чтобы кататься за Белоруссию. Причем не конкретно Ивану, а паре в целом. Россия чинить препятствий не стала, и Десятов/Андреева быстро дебютировали под новым флагом.

Еще весной 2021-го они были на российских стартах, а уже осенью того же года поехали на этап юниорской серии «Гран-при» за Белоруссию. Соперников в новой сборной у них фактически не было, главная задача — набирать технический минимум, и хоть на чемпионат мира дорога открыта. Идиллию нарушили события февраля 2022-го, после которых белорусских спортсменов отстранили от международных стартов вместе с россиянами.

Тут, видимо, Иван и задумался, что ошибся с выбором альтернативного гражданства. Десятов вышел на негласный рынок, и на его предложение откликнулась партнерша из США Изабелла Флорес. Вместе они тренируются уже почти год. Выйти на международные старты планировали осенью этого года, однако тут вспомнила об уехавшем в Америку фигуристе Белоруссия. Белорусский союз конькобежцев требует теперь от Ивана компенсации за потраченные на его подготовку него средства.

Недовольные фанаты

О том, что Десятова как спортсмена растили в Белоруссии с рождения, речи не идет — все понимают, что он как приехал в Минск, так и уезжает из него будучи продуктом российской школы фигурного катания. Однако за год тренировок в соседней стране ему выставили счет в 25 тысяч долларов. Насколько справедливый, трудно сказать, ведь каждая страна самостоятельно рассчитывает расходы на спортсмена.

Однако Иван не стал спорить с бывшим работодателем и принялся искать способы покрыть внезапные расходы. Выбрал креативный вариант — краудфандинг. Это добровольные пожертвования пользователей интернета на общую цель или продукт. В данном случае — на возможность Десятова радовать своих поклонников уже в дуэте с Флорес. Включилась в раскрутку финансовой кампании Ивана и его новая партнерша.

«Ситуация с Ваней может быть отражением более серьезной геополитической напряженности, — написала она в призыве к донатам от поклонников. — Тем не менее она не дала нашей команде другого выбора, кроме как найти деньги самостоятельно или подождать еще год и надеяться на положительное разрешение истории. Однако за это время Белорусский союз конькобежцев может не изменить свои условия, и тогда Ваню вообще не отпустят».

Тот факт, что Изабелла призывала своих подписчиков помочь Десятову в сборе средств на выкуп себя из сборной Белоруссии, вряд ли должен вызывать удивление — она такой же заинтересованный в вопросе человек, как и сам Иван. Однако пользователей твиттера и других соцсетей этот факт сильно озадачил. В их представлении, американцев и европейцев призывают собирать деньги «для белорусских властей», которые на Западе недолюбливают.

Десятов собрал больше половины от необходимой ему суммы

«Кто-нибудь собирается сказать Изабелле Флорес, что сбор денег для белорусского правительства сейчас является проблемой?» — пишет крупный канал о фигурном катании The Skating Lesson, на котором работает скандально известный журналист Дейв Лиз. С ним согласны и многие подписчики соцсети.

Пользовали твиттера обвиняют Десятова в том, что он никаким образом не высказал своей позиции по происходящим событиям вокруг России, Украины и Белоруссии. Единственной причиной, по которой он уехал из Минска в США и теперь просит собрать деньги для смены гражданства, называют его личное желание продолжать карьеру, несмотря на геополитическое обострение. «Он не думает ни о ком вокруг, только о себе. Это эгоизм. И зачем мы должны помогать эгоисту?» — недоумевают хейтеры. Кроме того, Ивану напомнили, что он родился в Москве и посещал Россию после февраля 2022 года.

Десятов уехал в Америку по совету старшего брата. Среди его фотографий за последний год — снимки жизни за океаном, они не свидетельствуют о бедственном положение спортсмена. Тем не менее желающие ему помочь все равно находятся — на текущий момент собрано уже больше 13 тысяч долларов. Технически Иван может подождать еще год и обойти запрет на трансфер — в таком случае его ситуацию будет рассматривать специальный комитет при ISU. Однако хочется ли Десятову терять важное для карьеры время? Иван с Изабеллой уже успели показать себя на чемпионате США, но какой смысл был затевать всю эту историю с переездом в Америку, чтобы вновь оказаться запертым внутри одной страны?