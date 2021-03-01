Ученица Плющенко упала два раза и заняла последнее место. Акатьева лидирует в финале Кубка

Третья — Софья Самоделкина из ЦСКА, которая с тройным акселем проигрывает несколько сотых спортсменке Этери Тутберидзе Аделии Петросян

Финал Кубка России

Девушки. Короткая программа

1. Софья Акатьева — 78,65

2. Аделия Петросян — 71,76

3. Софья Самоделкина — 71,00

4. Мария Захарова — 67,78

5. Елизавета Осокина — 65,35

Главная цель в финале Кубка России уже была достигнута — квоты на чемпионат мира среди взрослых распределены по результатам соревнований в выходные, а сегодня они утверждены официально. Но интрига не умерла — юниоры только начинали борьбу в финале Кубка, где конкуренция даже побольше, чем у взрослых.

Нервы ученицы Евгения Плющенко

На шестиминутной разминке у победительницы первенства России среди юниоров долгое время не получался коронный каскад тройной аксель + тройной тулуп. Но в прокате в голове у Акатьевой как будто щелкнуло, и все прыжки были выполнены идеально. На этапах Кубка страны было больше, но там можно было получить и бонусы за исполнение сложных прыжков и вращения. В Москве оценка 78,65 балла явно стала одной из самых высоких — с такой оценкой Соня была третьей среди взрослых.

«Ты как будто с кем-то боролась», — такими словами встретила Аделию Петросян ее тренер Этери Тутберидзе. А потом фигуристка врезалась коньком в бортик так, что Сергей Дудаков даже в шутку предостерег ее, чтобы она не сломала ограждение. Со своим боевым танго спортсменка из «Хрустального» справилась — правда, споткнулась на дорожке и поборолась на каскаде, но в целом все было сделано хорошо. 71 балл по итогам короткой — и Петросян попадает на текущую вторую строчку.

Вероника Жилина из «Академии Плющенко» снова откаталась крайне неудачно — больно упала с трикселя и тройного лутца и недобрала уровней на дорожках. Как тут не вспомнить прекрасное исполнение этой постановки на пятом этапе Кубка России, когда Нике покорился-таки каскад с тройным акселем и она буквально откатала лучше всего в своей карьере. Здесь ничего подобного не получилось — на разборе полетов во время ожидания оценок Евгений Плющенко и мама Вероники говорили, что на тренировках у спортсменки совершенно точно идеально получается лутц. С акселем похуже, но тоже есть. А на соревнованиях уже второй раз — провал.

Елизавета Осокина из Татарстана весь сезон катает плюс-минус стабильно, но оценивают ее, как юниорку из региона. Хотя тренируется фигуристка в том числе под руководством Елены Буяновой. И вот на финал Кубка России пришла поддержать спортсменку сама Елена Германовна — плюсы за элементы сразу выросли, так что начало казаться, что спортсменка получит лучшие баллы в своей жизни. Но не получился каскад — получше, чем у Алены Косторной в короткой, но тоже только с двойным тулупом.

Срывы Акатьевой на разминке и идеальный прокат

Агнета Латушкина, пожалуй, самая уникальная фигуристка среди российских юниоров — тренируется одна в Йошкар-Оле (с мамой, но она не имеет отношения к фигурному катанию), но иногда на сборах с Виктором Кудрявцевым пытается прыгать четверные прыжки. А потенциал у нее огромный — прекрасные прыжки (тройной лутц она даже перекрутила) и неплохие вращения. Видно, что ей есть куда расти в компонентном плане, но база уже неплохая. Становится как-то даже грустно, что у такой спортсменки нет тренера и она не может развиваться в полную силу.

Так же прекрасно, как и Вероника Жилина, в «Мегаспорте» уже исполняла свой «Танец рыцарей» Софья Самоделкина. И тогда набрала самую высокую сумму баллов за короткую программу среди всех юниоров. Сегодня получилось чуть хуже — не совсем четкое приземление с акселя и только двойной тулуп в каскаде, так что даже с ультра-си Софа проиграла Аделии Петросян без них. Самоделкина проиграла плюсами на элементах.

Четвертой пока что идет Мария Захарова, которая тренируется под руководством своей мамы, Анна Царевой. Чисто исполненная программа и 67 баллов за нее, конечно, не предел, но у Маши нет трикселя, и вылезло неясное ребро на тройном флипе. Примерно так же катались и остальные фигуристки — каких-то технических помарок было минимальное количество.

Так что все решит произвольная, которая состоится уже завтра. Там сразу несколько спортсменок будут заходить и на триксели, и на четверные прыжки — традиционно их будет больше, чем фигуристок на взрослом уровне.