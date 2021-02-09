У нее нет тренера, но она атакует топ-10 первенства страны. Удивительная история фигуристки Латушкиной
В российском фигурном катании большинство спортсменов тренируются и выступают за Москву и Петербург — там и лучшие тренерские группы, и условия с щедрым финансированием. Среди регионов выделяется разве что Пермский край. И то только в одном виде — парном катании. Тем приятнее видеть на крупных чемпионатах фигуристов не из столичных регионов. В женском одиночном катании на первенстве России среди юниоров выступали спортсменки из Краснодарского края, Тульской области и двух республик — Татарстан и Марий Эл.
На этапах Кубка страны 13-летняя Агнета Латушкина из Йошкар-Олы заняла пятое и шестое места и отобралась на юниорское первенство России — для фигуристки это первый турнир такого высокого уровня. Агнета владеет каскадами из двух тройных прыжков и каскадом с ойлером и запомнилась зрителям хорошей техникой и компонентами. Вот только на самом первенстве России выяснилось, что у фигуристки нет тренера — Латушкина иногда ездит на сборы к Виктору и Марине Кудрявцевым. Рассказываем о необычной истории спортсменки из Марий Эл, тренировках четверных прыжков и о кумире Агнеты.
Тренируется без постоянного специалиста
Агнета начала заниматься спортом в детстве — на каток ее привела мама, когда фигуристке не было и четырех лет. Многие спортсмены рассказывают, что им с самого начала нравились прыжки или вращения. А вот Латушкину больше захватывало простое катание на скорости и выполнение некоторых шагов типа троек.
Спортсменка сначала занималась в группе Оксаны Низовой. Позже ее забрала Ольга Язькова, но не сложилось — тренер уехала, а Агнета осталась работать одна, без специалиста. Фигуристка не против была бы переехать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы поработать с каким-нибудь хорошим тренером, но пока нет возможности это сделать.
— Мне бы очень хотелось переехать в Москву или Санкт-Петербург, но есть некоторые причины, которые не зависят от меня и моего желания. Конечно, хотелось бы каких-то знаменитых тренеров, но прежде всего мне хочется найти своего, с которым мы будем понимать друг друга, который будет заинтересован во мне как в спортсмене. Тогда и будет высокий результат, — рассказала «СЭ» сама Агнета.
Сразу и не вспомнить спортсменов, которые тренировались бы одни, без помощи тренера — на высоком уровне такое практически не встречается. Но у Латушкиной нет другого выхода — по возможности она ездит на сборы к Виктору Николаевичу и Марине Григорьевне Кудрявцевым или отправляет им видео с выполненными элементами. А те смотрят и указывают на допущенные фигуристкой ошибки.
В Йошкар-Оле Агнета тренируется почти каждый день, кроме одного выходного — воскресенья. Всего у нее две ледовые тренировки в день — утром, до школы, и вечером, в сумме 2,5 часа. Лед предоставляет спортивная школа, но, когда его не хватает, приходится ходить на сеансы массового катания и заниматься там. У фигуристки есть тренировки и по общей и специальной физической подготовке, и по классической и современной хореографии — правда, не в том объеме, в котором бы хотелось.
— Как построен тренировочный процесс? Если я готовлюсь к соревнованиям, то больше времени уделяю накатыванию программ и элементов, включенных в них, — прыжков, вращения, дорожек. А если перерыв между соревнованиями, то тоже катаю программы, но больше времени уделяю изучению новых элементов и связок. По поводу контента также советуемся с Виктором Николаевичем и Мариной Григорьевной, они подсказывает, какие лучше элементы вставить. А дорожки ставят по возможности разные хореографы вместе с программами. Например, на сборах, — уточнила Агнета Латушкина.
Изучает четверные тулуп и сальхов
На недавнем первенстве России среди юниоров спортсменка заняла одиннадцатое место, набрав по сумме программ 182,66. Для сравнения — до шестого места Анны Фроловой, призера юниорских этапов «Гран-при» и юношеских Олимпийских игр, Агнете не хватило около восьми баллов. А ошибки были у обеих фигуристок.
— Красноярск — дружелюбный город, там очень хорошо поддерживали, зал давал большую энергетику. Просто было уютно. Конечно, все волнуются, но было приятно выступать на публике, — поделилась Латушкина своими впечатлениями об атмосфере соревнований.
И на юниорском, и на взрослом уровне в России сейчас практически невозможно претендовать на высокие места без элементов ультра-си — такая тенденция в женском одиночном катании существует уже несколько лет. Агнета рассказала, что и она уже пробует исполнять квады — пока что, правда, без выездов, но планы исполнять эти прыжки на соревнованиях есть:
— На сборах Виктор Николаевич разрешал мне пробовать четверной тулуп, четверной сальхов. Тулуп идет немного лучше, поэтому планирую его прыгать. Выехать пока, правда, не удалось.
Все спортсмены стремятся выиграть медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Но не у всех при этом получается долго продолжать свою карьеру — появляется множество травм, наступает и моральная усталость. Фигуристка из Марий Эл же хочет кататься как можно дольше — отчасти именно поэтому из спортсменок ей нравится чемпионка мира Елизавета Туктамышева.
— Из действующих спортсменов мне нравится Лиза Туктамышева, ее техника прыжков и то, что она довольно-таки долго находится в спорте, — так ответила Агнета Латушкина на вопрос о своем кумире.
Фигуристку из Йошкар-Олы можно назвать открытием сезона — настолько запомнились ее катание и история болельщикам фигурного катания. Хорошая техника прыжков и вращений и компонентная составляющая программ уже сейчас — прекрасная база для будущих успехов. Осталось найти подходящего наставника, как об этом мечтает и сама Агнета.
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