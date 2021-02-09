У нее нет тренера, но она атакует топ-10 первенства страны. Удивительная история фигуристки Латушкиной

Спортсменка Йошкар-Олы Агнета Латушкина — открытие юниорского чемпионата России в Красноярке — иногда вынуждена готовиться на сеансах массового катания.

В российском фигурном катании большинство спортсменов тренируются и выступают за Москву и Петербург — там и лучшие тренерские группы, и условия с щедрым финансированием. Среди регионов выделяется разве что Пермский край. И то только в одном виде — парном катании. Тем приятнее видеть на крупных чемпионатах фигуристов не из столичных регионов. В женском одиночном катании на первенстве России среди юниоров выступали спортсменки из Краснодарского края, Тульской области и двух республик — Татарстан и Марий Эл.

На этапах Кубка страны 13-летняя Агнета Латушкина из Йошкар-Олы заняла пятое и шестое места и отобралась на юниорское первенство России — для фигуристки это первый турнир такого высокого уровня. Агнета владеет каскадами из двух тройных прыжков и каскадом с ойлером и запомнилась зрителям хорошей техникой и компонентами. Вот только на самом первенстве России выяснилось, что у фигуристки нет тренера — Латушкина иногда ездит на сборы к Виктору и Марине Кудрявцевым. Рассказываем о необычной истории спортсменки из Марий Эл, тренировках четверных прыжков и о кумире Агнеты.

Тренируется без постоянного специалиста

Агнета начала заниматься спортом в детстве — на каток ее привела мама, когда фигуристке не было и четырех лет. Многие спортсмены рассказывают, что им с самого начала нравились прыжки или вращения. А вот Латушкину больше захватывало простое катание на скорости и выполнение некоторых шагов типа троек.

Спортсменка сначала занималась в группе Оксаны Низовой. Позже ее забрала Ольга Язькова, но не сложилось — тренер уехала, а Агнета осталась работать одна, без специалиста. Фигуристка не против была бы переехать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы поработать с каким-нибудь хорошим тренером, но пока нет возможности это сделать.

— Мне бы очень хотелось переехать в Москву или Санкт-Петербург, но есть некоторые причины, которые не зависят от меня и моего желания. Конечно, хотелось бы каких-то знаменитых тренеров, но прежде всего мне хочется найти своего, с которым мы будем понимать друг друга, который будет заинтересован во мне как в спортсмене. Тогда и будет высокий результат, — рассказала «СЭ» сама Агнета.

Сразу и не вспомнить спортсменов, которые тренировались бы одни, без помощи тренера — на высоком уровне такое практически не встречается. Но у Латушкиной нет другого выхода — по возможности она ездит на сборы к Виктору Николаевичу и Марине Григорьевне Кудрявцевым или отправляет им видео с выполненными элементами. А те смотрят и указывают на допущенные фигуристкой ошибки.

В Йошкар-Оле Агнета тренируется почти каждый день, кроме одного выходного — воскресенья. Всего у нее две ледовые тренировки в день — утром, до школы, и вечером, в сумме 2,5 часа. Лед предоставляет спортивная школа, но, когда его не хватает, приходится ходить на сеансы массового катания и заниматься там. У фигуристки есть тренировки и по общей и специальной физической подготовке, и по классической и современной хореографии — правда, не в том объеме, в котором бы хотелось.

— Как построен тренировочный процесс? Если я готовлюсь к соревнованиям, то больше времени уделяю накатыванию программ и элементов, включенных в них, — прыжков, вращения, дорожек. А если перерыв между соревнованиями, то тоже катаю программы, но больше времени уделяю изучению новых элементов и связок. По поводу контента также советуемся с Виктором Николаевичем и Мариной Григорьевной, они подсказывает, какие лучше элементы вставить. А дорожки ставят по возможности разные хореографы вместе с программами. Например, на сборах, — уточнила Агнета Латушкина.

Изучает четверные тулуп и сальхов

На недавнем первенстве России среди юниоров спортсменка заняла одиннадцатое место, набрав по сумме программ 182,66. Для сравнения — до шестого места Анны Фроловой, призера юниорских этапов «Гран-при» и юношеских Олимпийских игр, Агнете не хватило около восьми баллов. А ошибки были у обеих фигуристок.

— Красноярск — дружелюбный город, там очень хорошо поддерживали, зал давал большую энергетику. Просто было уютно. Конечно, все волнуются, но было приятно выступать на публике, — поделилась Латушкина своими впечатлениями об атмосфере соревнований.

И на юниорском, и на взрослом уровне в России сейчас практически невозможно претендовать на высокие места без элементов ультра-си — такая тенденция в женском одиночном катании существует уже несколько лет. Агнета рассказала, что и она уже пробует исполнять квады — пока что, правда, без выездов, но планы исполнять эти прыжки на соревнованиях есть:

— На сборах Виктор Николаевич разрешал мне пробовать четверной тулуп, четверной сальхов. Тулуп идет немного лучше, поэтому планирую его прыгать. Выехать пока, правда, не удалось.

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Все спортсмены стремятся выиграть медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Но не у всех при этом получается долго продолжать свою карьеру — появляется множество травм, наступает и моральная усталость. Фигуристка из Марий Эл же хочет кататься как можно дольше — отчасти именно поэтому из спортсменок ей нравится чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

— Из действующих спортсменов мне нравится Лиза Туктамышева, ее техника прыжков и то, что она довольно-таки долго находится в спорте, — так ответила Агнета Латушкина на вопрос о своем кумире.

Фигуристку из Йошкар-Олы можно назвать открытием сезона — настолько запомнились ее катание и история болельщикам фигурного катания. Хорошая техника прыжков и вращений и компонентная составляющая программ уже сейчас — прекрасная база для будущих успехов. Осталось найти подходящего наставника, как об этом мечтает и сама Агнета.