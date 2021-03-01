Мишин главнее Тутберидзе, а отбор безупречен. Необычная развязка формирования сборной на ЧМ

Россия определилась с заявкой на главный турнир года

Заявка сборной России на чемпионат мира (22 — 28 марта, Стокгольм)

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Важное событие не должно потеряться на фоне лыжных баталий и выяснения проблем в «Спартаке» и «Зените» — в России выбрали состав на важнейший предолимпийский чемпионат мира по фигурному катанию. И как выбрали! По спортивному принципу. Провели решающий турнир за месяц до главного — и отправят в Стокгольм тех, кто его выиграл. Вопреки разговорам о том, что репутация и имидж включенных в заявку может быть хуже, чем у оставшихся. Давно такого не было.

Уникальная ситуация, в которую еще прошлогодней весной никто бы не поверил: от группы Алексея Мишина в Стокгольм едут три человека, а от Этери Тутберидзе — один, и нельзя сказать, что в однозначном статусе фаворита. Это тем более символично за неделю до шоу Мишина, на котором будет отмечаться 80-летие (!) питерского тренера. Во всем уникальный специалист — от подхода к ученикам до общения с журналистами — снова на коне. Тренеры топ-уровня в таком возрасте — сверхредкость для любого вида спорта. Приходит на ум хоккейная легенда Виктор Тихонов, из более современного — футбольный Юрий Семин, но все-таки они не тренировали на девятом десятке лет.

Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Туктамышева заслужила

Перед финалом Кубка России спорные ситуации были в трех видах — у мужчин, женщин и пар. В парах все решилось довольно однозначно — между Мишиной/Галлямовым и Павлюченко/Ходыкиным 17,5 балла, и результат проигравших заодно оказался хуже, чем у травмированных Бойковой/Козловского по ходу сезона. У женщин тоже ситуация в смысле отбора в сборную не оставляла вопросов. Алексей Мишин в ответ на вопрос журналиста: «Должна ли Лиза ехать на чемпионат мира?» — красноречиво ответил: «Вы с Луны свалились?» и померил ему температуру, приложив руку ко лбу.

16 баллов — внушительная разница, и ссылки на коронавирус Алены Косторной в данном случае скорее снижали ее шансы на поездку: нестабильность чемпионки Европы в выборе программ и выступлениях вряд ли убедила бы тренерский совет. Хотя женские выступления заслуживают большего внимания — в итоге лучшая из взрослых, Туктамышева, проиграла трем юниоркам Этери Тутберидзе, а в первой пятерке сразу четыре юниорки — Анна Фролова тоже обогнала Косторную с результатом 213,91 балла. Совместный подиум Валиевой, Хромых и Усачевой и вовсе своеобразный переворот в фигурном катании, который требует отдельного анализа, учитывая всего 340 дней до открытия Олимпиады. Вполне возможно, что чемпионат мира 2021 года был для многих взрослых последним шансом перед приходом новой «хрустальной» лавины.

Федерация поступила логично

Самая неоднозначная ситуация сложилась у мужчин. В зависимости от системы подсчета результатов по ходу сезона можно было обосновать отправку любого из группы Семененко — Алиев — Игнатов — Кондратюк — Мозалев, да и Гуменника с Ковалевым рассмотреть.

Тренерский совет и руководство федерации, честь и хвала этим людям, не стали выдумывать комбинации и послали того, кто выиграл последний турнир со статусом отбора — 17-летнего подопечного Алексея и Татьяны Мишиных Евгения Семененко. Несмотря на то, что катает он под русскую песню Корнелюка из «Бандитского Петербурга» в короткой программе, за рубежом выступал всего шесть раз и занимает в мировом рейтинге 117-е место. Любопытно, что другой наш делегат Михаил Коляда — 32-й. Уровень в лучшем случае сборной-середняка, но рейтинги ISU в некотором роде сферический конь в вакууме.

Чтобы вернуть три квалификационных места на Олимпиаде, сумма мест Коляды и Семененко должна оказаться не выше 13. Полностью схема отбора доступна здесь. Задача не столь легкая, учитывая конкуренцию в мужском одиночном катании в первой десятке.

Но сейчас надо отключить все начавшиеся разговоры о том, что, мол, Евгений не заработает квоты, что у него нет таких компонентов... Зато у него есть четверные прыжки, которые не всегда получаются у Дмитрия Алиева. Чемпиону Европы — респект за яркую пресс-конференцию, на которой он еще и риторическими приемами постарался отстоять свое место в сборной — поступил в стиле честолюбивого Большунова. У него будет еще шанс на реванш, и он сам говорит, что произошедшее не катастрофа, а жизнь, а значит, может извлечь уроки.

Но внутренние разборки — совсем не то, что сейчас может позволить себе наша мужская одиночка. Это еще можно понять у женщин, где, такое ощущение, толкание локтями только раззадоривает соперниц. Но наши мужчины — натуры тонкие, и, чтобы хотя бы увидеть белый флаг на подиуме чемпионата мира, нужна идеальная штилевая обстановка.