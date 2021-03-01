Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е

В 1996 году российские фигуристы выигрывали медали чемпионатов Европы и мира, а также были лучшими на многих юниорских стартах. А некоторые спортсмены только начинали выступления на серьезных соревнованиях и брали первые медали на чемпионатах страны. «СЭ» вспоминает, каким было отечественное фигурное катание четверть века назад. И кто был еще лицами нашего фигурного катания в то время?

Сезон-1996/97 стал первым для пары Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. До этого партнерша выступала за Латвию с Олегом Шляховым, а лучшими их местами были медали на этапах «Гран-при». На тренировке партнер попал Бережной коньком по голове — была пробита височная кость и повреждена оболочка мозга, пришлось заново учиться говорить и ходить. Впоследствии дуэт выиграл чемпионаты России, Европы, мира и Олимпийские игры.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Фото —

Спортивная пара Елена Богоспасаева/Олег Пономаренко несколько раз участвовала в чемпионатах страны и становилась призерами этапов «Гран-при» среди юниоров и других международных соревнований.

Елена Богоспасаева и Олег Пономаренко. Фото —

Марина Ельцова в паре с Андреем Бушковым в 1996-м праздновали победу на чемпионате мира в Канаде. Для того времени спортсмены владели серьезным прыжковым набором — тройным тулупом, каскадом из двух двойных акселей и тройными выбросами.

Марина Ельцова и Андрей Бушков. Фото —

Оксана Казакова встала в пару Артуром Дмитриевым после того, как его предыдущая партнерша Наталья Мишкутенок завершила карьеру. В первом совместном сезоне дуэт взял бронзу на чемпионате России и золото — на чемпионате Европы.

Оксана Казакова и Артур Дмитриев. Фото —

Виктория Максюта тоже может похвастаться четырьмя медалями юниорского чемпионата мира — золотом и тремя бронзами.

Виктория Максюта и Владислав Жовнирский. Фото —

Таких успехов она добилась в паре с Владиславом Жовнирским. Дуэт тренировался в группе Нины Михайловны Мозер.

Виктория Максюта. Фото —

Жовнирский остался работать с Мозер. Среди его учеников — Ксения Столбова/Федор Климов, Лина Федорова/Максим Мирошкин, Вера Базарова/Юрий Ларионов и Наталья Забияко/Александр Энберт. Максюта тоже тренирует, только в Киеве.

Виктория Максюта и Владислав Жовнирский. Фото —

В 1996 Мария Петрова взяла серебро на юниорском чемпионате мира вместе с Теймуразом Пулиным. Через два года фигуристка встала в пару с Алексеем Тихоновым.

Мария Петрова и Теймураз Пулин. Фото —

Сезон-1996/97 стал фактически последним в карьере чемпионов мира Евгении Шишковой/Вадима Наумова.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фото —

Татьяна Тотьмянина познакомилась с Максимом Марининым в 1995-м — тому не могли найти партнершу. Уже в следующем году они стали шестыми на чемпионате России, а через 10 лет выиграли Олимпийские игры.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Фото —

В 1996 году Мария Бутырская в четвертый раз победила на национальном первенстве. В этом же сезоне фигуристка оказалась в пятерке на чемпионате мира, хотя три года назад осталась в конце третьего десятка. Еще через три сезона Бутырская уже выиграла этот турнир.

Мария Бутырская. Фото —

На фото — Мария на показательных выступлениях. Соревновательные костюмы без юбок или платьев у девушек в это время были уже запрещены. Сохранилось видео этой программы.

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Призер чемпионата мира Елена Соколова впервые выступила на российском первенстве в 1996 году и сразу стала пятой.

Елена Соколова. Фото —

Юлия Солдатова тоже выигрывала медаль на главном старте сезона, а после этого перешла выступать за сборную Белоруссии.

Юлия Солдатова. Фото —

Дарья Тимошенко участвовала в чемпионатах мира и Европы за Азербайджан, но свою главную медаль в карьере получила в ходе выступлений за Россию — золото юниорского чемпионата мира.

Дарья Тимошенко. Фото —

Ирина Слуцкая выиграла свою первую медаль чемпионата России в 14 лет, а всего 9 раз стала призером такого турнира. Среди них — четыре первых места.

Ирина Слуцкая. Фото —

Елена Пингачева тренировалась у Жанны Громовой и выигрывала медали на нескольких юниорских стартах.

Елена Пингачева. Фото —

Ольга Маркова несколько раз участвовала в чемпионатах Европы и мира, а в 1993 году выиграла национальное первенство. На европейском чемпионате она дважды брала медали, а некоторые судьи даже ставили ее выше чемпионки мира Оксаны Баюл.

Ольга Маркова. Фото —

Елена Иванова известна прежде всего тем, что четыре раза участвовала в юниорских чемпионатах мира. С каждого турнира фигуристка уезжала с медалью — в 1996-м она была золотой.

Елена Иванова. Фото —

Юлия Лебедева до 1999 года выступала за Россию, но особых успехов не добивалась. Затем стала выступать за Армению и успела поучаствовать в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Сейчас Лебедева работает тренером — среди ее учеников значились Виктория Синицина и Сергей Мозгов.

Юлия Лебедева. Фото —

Екатерина Давыдова/Роман Костомаров считались успешной юниорской парой, взяв золото на чемпионате мира по этому разряду.

Екатерина Давыдова и Роман Костомаров. Фото —

В 1996 году фигуристы даже выиграли бронзу на взрослом национальном первенстве. Через два года Костомаров уже выступал с другой партнершей — Анной Семенович.

Екатерина Давыдова и Роман Костомаров. Фото —

С 1995 года Семенович каталась в паре с Владимиром Федоровым, который был старше ее на 9 лет. Вырез на платье Анны в виде ромба явно должен был придать партнеру дополнительных сил.

Анна Семенович. Фото —

Практически сразу же дуэт стал призером этапа «Гран-при» в Японии.

Анна Семенович и Владимир Федоров. Фото —

Сезон-1997/98 оказался самым успешным в совместной карьере фигуристов — бронза Skate America и чемпионата России. Через год — только четвертые места и окончание сотрудничества.

Анна Семенович и Владимир Федоров. Фото —

Ольга Шарутенко/Дмитрий Наумкин в 1996 году взяли серебро на чемпионате России в Москве.

Ольга Шарутенко и Дмитрий Наумкин. Фото —

Алиса Сашина/Георгий Казачинский на протяжении нескольких лет стабильно выступали на чемпионатах России и некоторых международных соревнованиях.

Алиса Сашина и Георгий Казачинский. Фото —

Чемпионат России-1997 стал победным для Ирины Лобачевой/Ильи Авербуха, хотя титул чемпионов мира они завоевали только 5 лет спустя.

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото —

В самом успешном для Семенович/Федорова сезоне танцоры Татьяна Евдокимова/Сергей Топоров проиграли многообещающей паре и стали десятыми на чемпионате России, хотя еще в прошлом году обыгрывали их.