Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
Сезон-1996/97 стал первым для пары Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. До этого партнерша выступала за Латвию с Олегом Шляховым, а лучшими их местами были медали на этапах «Гран-при». На тренировке партнер попал Бережной коньком по голове — была пробита височная кость и повреждена оболочка мозга, пришлось заново учиться говорить и ходить. Впоследствии дуэт выиграл чемпионаты России, Европы, мира и Олимпийские игры.
Спортивная пара Елена Богоспасаева/Олег Пономаренко несколько раз участвовала в чемпионатах страны и становилась призерами этапов «Гран-при» среди юниоров и других международных соревнований.
Марина Ельцова в паре с Андреем Бушковым в 1996-м праздновали победу на чемпионате мира в Канаде. Для того времени спортсмены владели серьезным прыжковым набором — тройным тулупом, каскадом из двух двойных акселей и тройными выбросами.
Оксана Казакова встала в пару Артуром Дмитриевым после того, как его предыдущая партнерша Наталья Мишкутенок завершила карьеру. В первом совместном сезоне дуэт взял бронзу на чемпионате России и золото — на чемпионате Европы.
Виктория Максюта тоже может похвастаться четырьмя медалями юниорского чемпионата мира — золотом и тремя бронзами.
Таких успехов она добилась в паре с Владиславом Жовнирским. Дуэт тренировался в группе Нины Михайловны Мозер.
Жовнирский остался работать с Мозер. Среди его учеников — Ксения Столбова/Федор Климов, Лина Федорова/Максим Мирошкин, Вера Базарова/Юрий Ларионов и Наталья Забияко/Александр Энберт. Максюта тоже тренирует, только в Киеве.
В 1996 Мария Петрова взяла серебро на юниорском чемпионате мира вместе с Теймуразом Пулиным. Через два года фигуристка встала в пару с Алексеем Тихоновым.
Сезон-1996/97 стал фактически последним в карьере чемпионов мира Евгении Шишковой/Вадима Наумова.
Татьяна Тотьмянина познакомилась с Максимом Марининым в 1995-м — тому не могли найти партнершу. Уже в следующем году они стали шестыми на чемпионате России, а через 10 лет выиграли Олимпийские игры.
В 1996 году Мария Бутырская в четвертый раз победила на национальном первенстве. В этом же сезоне фигуристка оказалась в пятерке на чемпионате мира, хотя три года назад осталась в конце третьего десятка. Еще через три сезона Бутырская уже выиграла этот турнир.
На фото — Мария на показательных выступлениях. Соревновательные костюмы без юбок или платьев у девушек в это время были уже запрещены. Сохранилось видео этой программы.
Призер чемпионата мира Елена Соколова впервые выступила на российском первенстве в 1996 году и сразу стала пятой.
Юлия Солдатова тоже выигрывала медаль на главном старте сезона, а после этого перешла выступать за сборную Белоруссии.
Дарья Тимошенко участвовала в чемпионатах мира и Европы за Азербайджан, но свою главную медаль в карьере получила в ходе выступлений за Россию — золото юниорского чемпионата мира.
Ирина Слуцкая выиграла свою первую медаль чемпионата России в 14 лет, а всего 9 раз стала призером такого турнира. Среди них — четыре первых места.
Елена Пингачева тренировалась у Жанны Громовой и выигрывала медали на нескольких юниорских стартах.
Ольга Маркова несколько раз участвовала в чемпионатах Европы и мира, а в 1993 году выиграла национальное первенство. На европейском чемпионате она дважды брала медали, а некоторые судьи даже ставили ее выше чемпионки мира Оксаны Баюл.
Елена Иванова известна прежде всего тем, что четыре раза участвовала в юниорских чемпионатах мира. С каждого турнира фигуристка уезжала с медалью — в 1996-м она была золотой.
Юлия Лебедева до 1999 года выступала за Россию, но особых успехов не добивалась. Затем стала выступать за Армению и успела поучаствовать в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Сейчас Лебедева работает тренером — среди ее учеников значились Виктория Синицина и Сергей Мозгов.
Екатерина Давыдова/Роман Костомаров считались успешной юниорской парой, взяв золото на чемпионате мира по этому разряду.
В 1996 году фигуристы даже выиграли бронзу на взрослом национальном первенстве. Через два года Костомаров уже выступал с другой партнершей — Анной Семенович.
С 1995 года Семенович каталась в паре с Владимиром Федоровым, который был старше ее на 9 лет. Вырез на платье Анны в виде ромба явно должен был придать партнеру дополнительных сил.
Практически сразу же дуэт стал призером этапа «Гран-при» в Японии.
Сезон-1997/98 оказался самым успешным в совместной карьере фигуристов — бронза Skate America и чемпионата России. Через год — только четвертые места и окончание сотрудничества.
Ольга Шарутенко/Дмитрий Наумкин в 1996 году взяли серебро на чемпионате России в Москве.
Алиса Сашина/Георгий Казачинский на протяжении нескольких лет стабильно выступали на чемпионатах России и некоторых международных соревнованиях.
Чемпионат России-1997 стал победным для Ирины Лобачевой/Ильи Авербуха, хотя титул чемпионов мира они завоевали только 5 лет спустя.
В самом успешном для Семенович/Федорова сезоне танцоры Татьяна Евдокимова/Сергей Топоров проиграли многообещающей паре и стали десятыми на чемпионате России, хотя еще в прошлом году обыгрывали их.
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