Косторная и Трусова не справились с акселем, Туктамышева и Валиева откатали чисто. Как начались открытые прокаты для сборной России

А в мужском одиночном катании решается, кто поедет в Германию подтверждать третью путевку на Олимпиаду.

Болельщики фигурного катания наконец дождались официального начала сезона — в Челябинске собрались практически все лучшие фигуристы страны, чтобы показать новые программы для олимпийского сезона. Какая-то информация уже была известна и до самих прокатов, но важно было увидеть именно сами выступления.

Борьба за путевку на Nebelhorn Trophy

Танцевальные дуэты почти традиционно первыми показали свои программы. За пару дней до открытых прокатов с них снялись одни из лидеров российского фигурного катания Александра Степанова/Иван Букин. Но и без них первый вид в Челябинске получился достаточно необычным. Темой ритм-танца в этом сезоне стал уличный стиль, и от постановок складывалось впечатление, что спортсмены просто катают показательные программы. В хорошем смысле — фигуристы сами были рады тому, что их обязали выбрать такой более «хулиганистый» стиль.

Особенно интересно было посмотреть на чемпионов мира Викторию Синицину/Никиту Кацалапова, про которых говорили, что такая тема им не подойдет. Все привыкли к более лиричным постановкам от этого дуэта. Но фанк неплохо лег на Вику и Никиту — танец, конечно, еще нужно вкатывать, но уже сейчас заметно, что в программе есть много разных фишечек. И дело не только в элементах, а скорее в деталях — например, легкий поцелуй для партнерши от Кацалапова по ходу программы. Тренер пары Александр Жулин уже сказал, что судьи ритм-танец отметили и он им понравился.

11 сентября. Челябинск. Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ритмы уличных танцев вполне вписались в постановки и остальных участников — пока непонятно, насколько это не будет однообразным, когда на лед выйдет сразу двадцать дуэтов, но скуки точно не ожидается. Еще из необычного — танец Тиффани Загорски/Джонатана Гуррейро под индийские мотивы, который оценила челябинская публика.

Одиночники тоже сразу показали весь свой настрой на олимпийский сезон — по два квада в короткой программе попытались исполнить большинство фигуристов. Не очень получились прокаты у серебряного призера чемпионата Европы Артура Даниеляна, который только восстановился после травмы ноги, и у чемпиона того же турнира Дмитриева Алиева. Дима, кстати, заявлен на квалификационный олимпийский турнир Nebelhorn Trophy, на котором России нужно подтвердить третью путевку в мужском одиночном катании. Но, как сказал Алиев, туда он не поедет. Причин не раскрыл, но это не проблемы со здоровьем, хотя только недавно он снял гипс с руки, — так прокомментировал эту ситуацию Алиев.

11 сентября. Челябинск. Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Петр Гуменник, который блистает не только на льду, но и вне его — спортсмен очень успешно сдал ЕГЭ после окончания школы, — ограничился четверным сальховом, но вновь сделал свой фирменный каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Александр Самарин, кажется, преодолел свои проблемы со здоровьем и вновь поразил своим огромным четверным лутцем. Флип в программе был тройной — вероятно, позже он снова хочет замахнуться на два зубцовых квада в короткой.

Остальные фигуристы попытались пойти на максимум — исполнить два разных четверных и тройной аксель. Андрей Мозалев оставил свою старую программу и попытался сделать тулуп и сальхов; тот же набор был у Евгения Семененко, который подтверждает, что прошлый удачный сезон был не случайностью. Марк Кондратюк успел уже выступить в августе на прокатах юниорской сборной и даже был заявлен на этапы «Гран-при». Но из-за коронавирусной ситуации во Франции наши фигуристы не выступили — именно туда был заявлен Марк. В отличие от августовской программы в Челябинске у Кондратюка получилось гораздо лучше — два четверных, причем каскад стоял во второй половине. Макар Игнатов идеально исполнил четверной риттбергер и в целом не прочь заменить друга Диму Алиева на турнире в Германии.

У трехкратного чемпиона России Михаила Коляды произошла интересная ситуация с короткой программой — сначала у него планировался «Щелкунчик», но буквально за неделю до прокатов его заменили на постановку под песню «Памяти Карузо», посвященную итальянскому оперному певцу. Программа в стиле показательного Миши под исполнение Шарля Азнавура, которая «села» на Коляду. Фигурист настроен серьезно — вставил второй четверной, сальхов, и хоть и исполнил пока неудачно, но прыжок есть. У спортсмена еще есть время до старта серии «Гран-при» — он не претендует на право поехать в Германию защитить третью путевку на Олимпиаду, потому что он участвовал в чемпионате мира. То же самое относится и к Евгению Семененко. Но и без них по прокатам видно, что у нас есть кого выбрать для такой ответственной миссии.

11 сентября. Челябинск. Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тройные аксели в короткой программе — уже обыденность

В парах призеры чемпионата России Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин вынуждены были сняться с прокатов из-за травмы спины партнера, поэтому две разминки получились противоположными друг другу. В первой выступили более молодые фигуристы — Ямина Кадырова/Иван Бальченко, которые перешли в группу Тамары Москвиной в межсезонье; призеры юниорских соревнований Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Карина Акопова/Никита Рахманин. А во второй оказались более опытные фигуристы — первыми были чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые откатались под «Лебединое озеро» с ошибкой на выбросе. Анастасия Мишина/Александр Галлямов оставили прошлогоднюю победную программу «Эсмеральда», изменив некоторые движения в программе и обновив костюмы.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов показали новую короткую и исполнили ее чисто. Интересно, что вместе с Женей и Вовой теперь работает целых шесть разных специалистов, включая Этери Тутберидзе, Максима Транькова и Павла Слюсаренко из Пермского края. Это приносит свои плоды — прыжки у пары стали гораздо лучше получаться. Буквально две недели назад дуэт поменял короткую программу, остановившись на саундтреке из фильма «W.E. Верим в любовь».

11 сентября. Челябинск. Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Традиционно девушки-одиночницы закрывали короткие программы на открытых прокатах. Майя Хромых оставила свой блюз и планирует исполнять тройной аксель дальше в сезоне; то же самое планирует Дарья Усачева, которая незадолго до прокатов получила травму и на время перестала тренировать триксель. Елизавета Нугуманова, которая удивляла своими программами в прошлом году, оставила постановку. Софья Самодурова не смогла чисто откатать сегодня, но опять удивила оригинальностью выбора музыки — New Rules от Dua Lipa от Флорана Амодио. Ксения Синицына наконец-то вернулась к прокатам на публике и показала очень женственную программу в белом платье — а в произвольной планирует четверной тулуп.

11 сентября. Челябинск. Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во второй разминке практически все фигуристки попытались исполнить тройной аксель. Анна Щербакова, правда, ограничилась двойным, и пока непонятно, планируется ли он вообще. Форма пока неидеальная — каскада в итоге не было, но зато в постановке на этот раз не лиричная музыка, а восточные мотивы. Все остальные девушки зашли на триксель — Алена Косторная под блюз сделала степ-аут на акселе, Александра Трусова в образе Фриды упала с него, хотя на разминке прекрасно его выполнила. Камила Валиева и Елизавета Туктамышева тройные аксели сделали и откатали лучше других — только на каскаде вместо запланированного тройного тулупа у Лизы получился двойной. Не стала рисковать, как сказала спортсменка. Туктамышева показала чувственную программу под вокальное исполнение «Обливиона», а Валиева — In Memoriam Кирилла Рихтера.

11 сентября. Челябинск. Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По физической и психологической форме спортсменам еще есть куда добавлять, но сейчас только начало сезона и требовать 100-процентной готовности не нужно. А вот проверить программы, скорректировать некоторые моменты в движениях и костюмах можно — для этого и существуют прокаты сборной.