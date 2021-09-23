Кондратюк на грани вылета с олимпийской квоты. Федерация совершила ошибку?

Марк не выдержал давления на своем первом серьезном турнире, и в результате Россия может лишиться максимального представительства в Пекине-2022.

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Мужчины

1. Винсент Чжоу (США) — 97,35 балла

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 89,23

3. Брендан Керри (Австралия) — 85,89

4. Габриэле Франгипани (Италия) — 83,11

5. Марк Кондратюк (Россия) — 81,48

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 80,54

7. Ли Си Хен (Южная Корея) — 79,95

8. Роман Садовский (Канада) — 76,10

Необходимость подтвердить олимпийскую квоту на квалификационном турнире в немецком Оберстдорфе большинство наших болельщиков воспринимали как формальность. Nebelhorn Trophy никогда и не был соревнованием экстра-класса, и задача попасть в шестерку лучших по его итогам для нашего одиночника выглядела как выполнимая при любых обстоятельствах. Однако по итогам контрольных прокатов Федерация фигурного катания России приняла спорное решение, доверив миссию привезти для страны третий билет на Олимпиаду в Пекине молодому Марку Кондратюку. Он до этого ни разу не выступал на взрослых международных стартах, и ожидаемо дебют вышел скомканным.

Испытание для молодого фигуриста

Оберстдорф для российского спортивного зрителя — это лыжно-биатлонное место. Но важен этот город и для фигурного катания. Уже много лет подряд именно Nebelhorn Trophy наделяют статусом отборочного турнира к Олимпиаде. Россию необходимость подтверждать квоты не заботила, раньше это была прерогатива стран третьего мира. Но недавнее нововведение Международного союза конькобежцев (ISU) вынудило приезжать в Германию и большие фигурнокатательные державы. Теперь если в олимпийский год страна получает дополнительную квоту на Олимпиаду по итогам успешного чемпионата мира, то ей нужно доказать свой уровень в Оберстдорфе. На этот шаг в ISU пошли после фантасмагоричных случаев, когда в стране один элитный одиночник, и он «привозит» за собой две или три дополнительные квоты. А спортсменов адекватного Олимпиаде уровня на его родине больше нет. Подобные истории были и с Испанией времен Хавьера Фернандеса, и с Казахстаном эпохи Дениса Тена и Элизабет Турсынбаевой.

Никто не спорит, что в России найдутся три адекватных общему олимпийскому уровню спортсмена. Так, значит, и не должно стать проблемой доказать это на турнире в Германии. Тем более что и уровень соперников не самый высокий, да и задачи выиграть или даже попасть в тройку перед Кондратюком никто не ставит. Вероятно, именно такую логику и преследовала ФФККР, отправляя добывать квоту именно этого 18-летнего спортсмена. Хороший способ на позитивной волне войти в международный сезон, а также возможность добавить уверенности молодому Марку. Даром, что ранее он не выступал на хоть сколько-нибудь заметных международных стартах, и даже в этом году его отправили кататься с юниорами. Только вот на деле Кондратюк столкнулся с излишним давлением и не справился с ответственностью.

Судьи не признали нового спортсмена

Провалом его прокат короткой программы в Германии не назвать. Некоторые СМИ выдавали яркие заголовки в духе «Кондратюк ошибся на каждом прыжковом элементе». Помарки были, но все же он обошелся без падений и выехал с двух четверных прыжков и тройного акселя. Дальше идут детали, которые повлияли на итоговый расклад сил. В каскаде четверной тулуп с тройным не удался второй прыжок. На нем Марк допустил «бабочку» — по трансляции визуально был и вовсе один оборот, судьи насчитали два. На тройном акселе — заметный недокрут и нечеткий выезд. Грязным вышел и четверной сальхов. Марку не хватает либо мышечной силы, либо скорости вращения в воздухе. В результате приземляет он чаще всего недокрученные прыжки, поэтому либо получает за них сбавки в базовой стоимости, либо докручивает уже на льду и теряет в эстетичности приземления. С помарками на выезде высоких GOE не получить, а при текущей судейской системе надбавки за исполнение порой даже важнее базового коэффициента сложности.

Компонентами Марка также не наградили. А с чего должны были вообще? Он из команды Светланы Соколовской, которая упорно не желает делать из своих спортсменов карикатурных андрогенных персонажей. В погоне за мужественностью этот специалист из ЦСКА отказывается от «творческих отклонений», что сказывается на предвзятом отношении судей. Интерпретация турецких мотивов из сериала «Великолепный век», представленная Никитой Михайловым, возможно, была не так уж и безнадежна, но как увидеть артистический потенциал за спиной у такого тренера? К тому же оценка за компоненты в наших реалиях — это еще и надбавка за выслугу лет. Репутация, опыт, личные симпатии арбитров — все это нарабатывается годами. Кондратюк вылез буквально из небытия. Где иностранцы должны были знакомиться с нашим поклонником Марка Шагала? По пиратским трансляциям Кубка России?

Конкуренты Кондратюку пока что не по зубам

Не повезло Кондратюку и с жеребьевкой. Он выходил на лед сразу после Винсента Чжоу — американца, которого отправили в Оберстдорф замаливать собственные грехи. Провалом короткой на ЧМ в Стокгольме он поставил под вопрос третью квоту для США. Возможно, свою личную квоту, учитывая невероятную внутреннюю конкуренцию в мужском одиночном в Америке. И выглядел на Nebelhorn Trophy он как инопланетянин среди чемпионов Азербайджана, Армении и Австралии. Отличный четверной лутц в каскаде с тройным, уверенный сальхов (хотя в интернете эксперты нашли там небольшой недокрут), мощный аксель. Королем второй оценки Винсент никогда не был, но в сравнении с его текущими конкурентами жалеть компонентов судьи не стали. В результате Чжоу улетел поближе к мировому топу, едва не преодолев заветную сотню баллов. Следом за ним с почти десятибалльным отставанием — харизматичный француз Адам Сяо Хим Фа, главная проблема которого — собрать цельную программу из доступных ему прыжков ультра-си.

Кондратюк вдалеке от борьбы за победу. Под вопросом уже и олимпийская квота — Марк на пятом месте, Владимира Литвинцева на шестом отделяет от него меньше балла, а корейца Ли Син Хена — балл с небольшим. Меньше чем в трех баллах канадец Роман Садовский, прыжковый набор которого серьезнее, чем у Кондратюка. Одно или два падения в произвольной — и в Пекин от Олимпийского комитета России поедут только два одиночника. Понятное дело, что работает сейчас Кондратюк скорее для других людей, его личные шансы отправиться в Китай разве что теоретические. Но вряд ли федерация будет в следующий раз так благосклонна, если он провалит миссию. Австралиец Брендан Керри и третий номер сборной Италии Габриэле Франгипани пока что на классе убирают одну из наших главных молодых надежд. Главное теперь, чтобы Кондратюк не сломался и в произвольной показал себя образца Кубка Первого канала. Иначе он так и останется фигуристом одного проката.