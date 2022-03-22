Что с Валиевой и будет ли Загитова vs Медведева 2.0? Главные интриги Кубка Первого канала

Чего ожидать от турнира в Саранске 25-27 марта.

За три дня до начала Кубка Первого канала толком ничего неизвестно о его формате. Кто-то назовет это умелой игрой в интригу, кто-то — информационным бардаком. Учитывая то, что турнир пришлось резко переносить из Сочи с уже купленными билетами и анонсированным Нэйтаном Ченом, — ближе ко второму, но надо понимать, что причины переноса не зависели от организаторов. Информационный хаос сейчас во многих проектах, так что не будем концентрироваться на негативе. Может, нас ждет большое шоу из определения капитанов и составов, как год назад.

Что будет происходить?

Пока об организации турнира был только такой анонс от телевизионщиков и короткая заметка на сайте федерации, ну и информация о составах.

— Кубок Первого канала пройдет 25-27 марта в Саранске на льду «Саранск Арена». В рамках соревнований запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы будут бороться две команды.

Расписание соревнований:

25 марта — прыжковый фестиваль;

26 марта — короткие программы;

27 марта — произвольные программы.

Начало прыжкового фестиваля в 18.00, командные соревнования — в 17.00.

«Подробнее о регламенте соревнований и составах будет сообщено дополнительно. Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд», — говорится в последнем сообщении федерации.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Состав участников

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

На прыжковый турнир также заявлены Вероника Жилина и Софья Акатьева.

Подробнее о малом количестве танцевальных дуэтов и причинах мы писали здесь .

Подаем как альтернативу чемпионату мира

Кубок Первого канала, конечно, подается как альтернатива чемпионату мира. Недаром выбраны те же даты, в которые катаются мировые звезды в Монпелье, недаром многие эксперты и наши известные фигуристы говорят, что будут смотреть российские соревнования и проигнорируют международные. И действительно, по составу Саранск на равных конкурирует с французским Лазурным Берегом. Российских спортсменов от чемпионата мира отстранили, по мнению многих, нарушив принцип «спорт вне политики». Будет прекрасно, если предстоящий турнир пройдет именно под этим лозунгом — чтобы мы ему соответствовали.

Если подавать Кубок Первого канала как альтернативу чемпионату мира, то конкретики хотелось побольше. В прошлом году прекрасная задумка не обошлась без шероховатостей, но в целом Кубок оставил впечатление глотка свежего воздуха на фоне опостылевших одинаковых форматов. В идеале этот турнир можно развивать и крутить дальше, придумывать мастер-шоу, как на Матче всех звезд НХЛ и КХЛ, приглашать кататься звезд прошлого типа Ягудина и Плющенко, но пока надо удержать то, что есть.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Главные интриги

Это первое появление на льду Камилы Валиевой после скандальной Олимпиады. Понятно, что турнир нетрадиционный, но обнулять его точно не стоит: команды Загитовой и Медведевой в прошлом году реально боролись за победу, и завершить сезон первым номером хотят все. Сумеет ли Валиева вернуться в статус первой в присутствии Щербаковой и голодных до побед юниорок? Акатьевой, Самоделкиной и Петросян точно надо показывать желание обыгрывать соперниц уже сейчас.

Еще одна интрига — отсутствие Александры Трусовой. Она не решится ни во время, ни после него. Понятнее их отношения с Этери Тутберидзе станут только в межсезонье.

Третья интрига — возвращение Михаила Коляды после пропуска Олимпиады и решения продолжать карьеру. Интересных личностей в Саранске в новом статусе (олимпийского чемпиона, например) вообще будет много.

Наконец, главная интрига — как поделить команды, чтобы избежать разборок по итогам турнира, каковые имели место на пресс-конференции Загитовой и Медведевой. Циничный и прямой ответ тут простой — организаторам такое завершение турнира только на руку. Болельщики на взводе и ждут следующих стартов и мероприятий для продолжения истории.

Но вариантов разделения команд может быть много. В конце концов, у нас есть юные олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Камила Валиева, а есть два умудренных опытом человека, лауреаты премии ISU Алексей Мишин и Тамара Москвина. Тоже красивая история. Загитова vs Медведева 2.0 народу тоже зайдет, но захочет ли Евгения снова сражаться с загитовской машиной без условия равенства составов команд? Вопросов очень много, и решаться они будут по ходу турнира. В чем, наверное, его главная фишка по сравнению с привычным чемпионатом мира.