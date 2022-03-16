Кубок Первого канала снова удивляет. Что не так с составом на турнир?

Турнир в Саранске может потерять в зрелищности из-за заведомо неравноценных составов — распределить участников на две равные по силам команды просто невозможно.

Кубок Первого канала. Участники

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Уже совсем скоро наши фигуристы выйдут на лед в рамках Кубка Первого канала, и болельщики смогут вновь увидеть сильнейших фигуристов на льду после Олимпиады. Снова состоится прыжковый фестиваль — перед стартом основного турнира. Соревнование по прыжкам все-таки воспринимается больше как перформанс, а вот командный турнир — это уже что-то более похожее на официальный старт. Только вот вопросы возникают еще до начала прокатов.

В прошлом году споры были больше из-за неравных сил разных участников — в том же женском турнире. Тогда система подсчета была иной: баллы каждого фигуриста суммировались в копилку команды, победитель определялся по наибольшему количеству баллов. В этот раз система иная. В пресс-релизе говорится: «Лучшая команда определится по олимпийской системе подсчета баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU».

Исходя из этого, делаем вывод: важнее будет место, которое фигурист займет в итоговом зачете в своем виде. На Олимпиаде спортсмены получали 10 очков за 1-е место, 9 — за 2-е и так далее. И вот здесь сразу возникает несколько вопросов.

Дуэль танцоров

В первую очередь удивляет практически полное отсутствие танцевальных пар от слова «совсем». На лед в Саранске выйдут первая и вторая пары страны — и на этом все. Получается, что танцевальный турнир превращается в противостояние дуэтов Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Интриги просто нет: первая пара страны уступит свое звание второй паре или же ожидаемо окажется сильнее, как и на всех предыдущих стартах сезона. Да, на том же чемпионате Европы Степанова и Букин вплотную подошли к Синициной и Кацалапову по сумме баллов. Но Олимпиада показала: пока Саша и Ваня — вторая пара России, и это факт.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В прошлом году среди целей турнира было четко прописано — дать соревновательную практику фигуристам в тяжелых пандемийных условиях. В этом году условия уже не пандемийные, но непростые. Но соревновательной практику выступлений в турнире из двух участников назвать язык не повернется.

Разве что для наших спортсменов это будет опыт публичных прокатов — со зрителями. Однако заведомо получается, что одна пара сильнее другой. И у одной из команд уже заранее есть преимущество, по крайней мере психологическое, — наличие первого номера сборной.

Разборки лидеров с четвертыми номерами

Не совсем равный расклад по силам получается и в парном катании. Есть три пары-лидера — которые ездили на Олимпийские игры. Не берем в расчет те баллы, которые нарисовали в Пекине Бойковой и Козловскому, — они по-прежнему на одном, высочайшем, уровне с Мишиной/Галлямовым и Тарасовой/Морозовым.

А вот четвертая пара, заявленная на Кубок Первого канала, увы, пока пониже уровнем, чем три предыдущие. И получается, вновь создается перекос в пользу команды, где будут пары из топ-3.

А если все-таки вспомнить «позорные», со слов Дмитрия Козловского, баллы, которые им с Сашей Бойковой поставили в Пекине, то в случае попадания пары Тамары Москвиной в одну команду с дуэтом Павлюченко/Ходыкин, перевес сил становится более явным.

Безусловно, всем еще нужно выступить чисто, чтоб можно было мериться силами. Но пока, чисто по сезону и баллам фигуристов за последние старты, расстановка сил явно кажется неравномерной в парном катании.

Елизавета Туктамышева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Одна против всех?

Немного неравномерным кажется и состав женского турнира. Такое чувство, что состав собран по принципу «те, кто прыгает четверные прыжки». И на данном фоне выделяется Елизавета Туктамышева, которая на соревнованиях пока не приземляла четверные.

С точки зрения контента может получиться перевес именно из-за 25-летней Лизы. Но в списке участниц еще значатся две юниорки — Аделины Петросян и Софья Самоделкина. Их соперничество с более опытными и взрослыми фигуристками выглядит не совсем равным.

Все-таки более знакомые судьям и зрителям, более опытные — такие как Анна Щербакова — будут выгоднее для команды. И как сделать составы команд из таких фигуристок равноценными? Большой вопрос.

Казалось бы, организаторы пытались уравнять составы команд — не взяли на турнир ту же танцевальную пару Худайбердиева/Базин из-за того, что ей нет равносильного оппонента. Но к составу фигуристов на эти соревнования снова вопросов больше, чем ответов.