Коляда продолжает карьеру и остается у Мишина. Стоит ли ждать Михаила в Милане в 2026-м?

Некогда главный российский одиночник не сдается.

Михаил Коляда не поехал на Олимпиаду из-за коронавируса, а чемпионата мира его лишили санкции ISU. После этого мало кто верил, что 27-летний спортсмен найдет для себя мотивацию оставаться в спорте. Тем не менее он объявил, что не собирается заканчивать и уже сейчас продумывает образы для программ будущего сезона. Также стало известно, что Михаил не планирует менять тренировочную базу и останется работать в Санкт-Петербурге с командой Алексея Мишина. Сможет ли Профессор вернуть в топ фигуриста, который в свое время считался нашей главной надеждой, и какие цели будет ставить перед собой Коляда в новом олимпийском цикле?

Коляда продолжает работать в прежнем формате — с Мишиным и с Авербухом

Перед Кубком Первого канала, вероятно последним соревнованием для Коляды в текущем сезоне, фигурист дал интервью агентству РИА «Новости». В большом разговоре есть одна важная фраза: «Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься». Такие слова от спортсмена сразу же успокоили фанатов Михаила, ведь когда он только приходил к Алексею Мишину, Профессор сразу же объявил, что у них есть общий проект на полтора года. Дальше эту мантру с Пекином-2022 повторяли из раза в раз. Что дальше — неизвестность. Либо поиск нового специалиста, либо уход из большого спорта. Большинство склонялись к последнему варианту, тем более с учетом наложенных на российский спорт временных санкций не все ветераны горели желанием продолжать тренировки с прежним упорством. В частности, мысли о том, чтобы повесить коньки на гвоздь высказывал парник Владимир Морозов. С Колядой они практически одногодки.

И все же недавно пересмотрел свои взгляды на будущее в спорте и сам Морозов. У Коляды если и были планы завершить, теперь они в прошлом. Михаил будет выступать, причем тренировать его планирует, как и прежде, Мишин. «Как мне показалось, Алексей Николаевич обрадовался. Сказал, что ему приятно со мной работать», — поделился Коляда подробностями разговора с наставником, когда они обсуждали дальнейшие варианты продолжения сотрудничества. «Это интересно, — заявил сам Мишин. — Мне нужно найти к нему какой-то ключ, потому что начинается новый этап нашей работы». О конкретных планах Алексей Николаевич говорить воздержался, поскольку в нынешней ситуации горизонт планирования крайне узкий. Останется с Колядой и хореограф Илья Авербух, который последние два года помогал ему с постановкой программ. В том числе и ставший таким успешным «Нуреев» с прошлого сезона.

Михаил Коляда и Алексей Мишин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Михаил видит свой шанс в кардинальных изменениях правил

«Миша еще не сказал своего слова, — считает Авербух. — Он потенциально очень сильный спортсмен. Конечно, возраст играет свою роль, но в нем еще есть потенциал». Сейчас в мужской сборной России смена поколений. На место лидеров прошлых лет приходит дерзкая молодежь во главе с олимпийским чемпионом, чемпионом России и Европы Марком Кондратюком. Кроме него высокие результаты показывают также Андрей Мозалев и Евгений Семененко. У них больший потенциал в плане техники, но Коляда уверен, что еще не достиг своего потолка, и видит шанс в возможном пересмотре правил. «Предугадать, по какому пути пойдет развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно, — уверен Коляда. — Ходят разговоры о разных вариантах. Никто не исключает, что произойдет разделение технической и артистической составляющих». С подобной идеей выступал, в частности, вице-президент ISU Александр Лакерник.

Коляда указывает в сторону спортивной гимнастики, где есть многоборье, а есть отдельные снаряды, на которых специализируются конкретные спортсмены. «Фигурное катание тоже может пойти по такому пути», — говорит Михаил. Коляда подчеркнул, что будет думать, над чем конкретно работать, уже после конгресса Международного союза конькобежцев, исходя из новых правил. Тем не менее уже сейчас понятно, что ставку будут делать на артистизм. В этом плане главные союзники Коляды на мировой арене — это американец Джейсон Браун и латвиец Денис Васильев. У них большие проблемы с многооборотными прыжками, в то же время они полностью отдаются прокату и справедливо получают высокие оценки за компоненты, вращения и дорожку шагов. Текущая ситуация не устраивает никого — оценки за технику для побед не хватает ни Брауну, ни Васильеву. В то же время другие спортсмены не понимают, как без четверных можно получать такие высокие оценки.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Коляда не мог собрать сложную программу на соревнованиях

Разделение фигурного катания на техническое и артистическое — приемлемый компромисс, другое дело, что изначально Коляда рассматривался многими как пример сбалансированного фигуриста, идеально подходящего под текущие расклады. Про него в свое время ярко сказал Алексей Ягудин. «У него как гостиница «все включено», знаете — все есть! Линии, техника, прыжки, огромный запас, прекрасная высота, он может крутить еще больше», — говорил олимпийский чемпион про Михаила в интервью «СЭ». Помимо яркой хореографии Коляда славился шикарным четверным лутцем и стабильными тулупом и сальховом. Другое дело, что лутц, как правило, мы видели только на тренировках. Чисто на соревнованиях прыжок удался Коляде всего лишь раз за карьеру. На младших квадах наблюдали падения, а с тройным акселем и вовсе была катастрофа. Через раз обидные «бабочки», которые стали уже ахиллесовой пятой сильного спортсмена.

Огромный потенциал и нереализованные возможности — вот с чем ассоциируется у большинства Коляда. «Его проблемы — это либо психология, либо, может, недоработка в системе, когда ты долбишь себя прокатами. Потому что русская система всегда отличалась от иностранной», — отмечал Ягудин. После того как Михаил решился уйти от Валентины Чеботаревой к Мишину, на время масштаб трагедии удалось сузить. Коляда у Профессора худо-бедно, но собирал неплохие прокаты, пусть и с помарками. Но без прежнего лоска, а главное, без дорогих четверных рассчитывать на борьбу за высокие места на Олимпиаде или чемпионате мира было наивно. Поэтому главная задача для Коляды и его тренеров в будущем — соединить стабильность со сложной техникой. В таком случае и о Милане можно будет задуматься. В конце концов, 27 лет — это только спортивный расцвет.