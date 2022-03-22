Загитова и Медведева снова активно тренируются. В каком качестве ждать их возвращения?

Зачем Алина и Евгения восстанавливают сложные прыжки.

Для тех, кто уже успел вздохнуть со словами «сколько можно?» — нет, извечный вопрос, вернутся ли Загитова/Медведева в большой спорт, мы поднимать не будем. Действительно, сколько можно? Кто верит — того не разубедить (но все мы втайне верим, конечно!), кто скептик — аналогично.

Однако перечислим несколько фактов:

Загитова и Медведева, судя по их Telegram-каналам, активно ходят на тренировки в «Хрустальный».

И даже тренируют прыжки! Алина рассказывает об уроках хореографии, катаются они под музыку из программ, то есть ведут себя как вполне себе действующие фигуристки. У Евгении все такой же отличный тройной сальхов, кстати. И комментарии под видео — «Милан-2026 ждет»;

Мировое фигурное катание и российское на данный момент разъединены.

Активность двух героинь Пхенчхана-2018 может быть связана с предстоящим Кубком Первого канала, и никто не собирается делать сенсацию из их появления на льду (на тренировки они не регулярно, но ходили и раньше). Но давайте посмотрим на вопрос с другой стороны.

Тренерская карьера все ближе?

Мы всегда думали, что на карьерные перспективы фигуристов могут повлиять некие правила про артистические и технические программы, возрастной ценз и прочие решения мудрецов из ISU, положенные на бесконечные листы бумаги. Однако сейчас ситуация круто изменилась: не факт, что россиянам дадут выступать на международной арене в ближайшем будущем, да и бумагу надо начинать экономить.

Спортсмены, которые зарабатывали рекламными контрактами, не могут не понимать, что рынок сжимается и зарабатывать съемками скоро будет гораздо сложнее. Западные рекламодатели, вероятно, для многих будут закрыты/недоступны. Японские шоу? Тоже вопрос, учитывая политические заявления Загитовой.

В таких условиях фигуристам стоит задуматься о методах капитализации своего имени. Возможно, многим придется вспомнить прыжки, хореографию и вернуться к мастер-классам, подкаткам и прочей рутинной тренерской работе. Помимо бОльших усилий в маркетинге и пиаре.

Реальна ли такая логическая цепочка в голове завершившего/завершающего карьеру фигуриста? Да, абсолютно. Может быть, именно поэтому сейчас мы можем увидеть столь активных Загитову и Медведеву? У них есть контракты с Первым каналом. Шоу будут и у нас, но если российская экономика встретится с проблемами, то вряд ли их стоит ждать много. И если действительно хочется зарабатывать, то тренерская работа — самый очевидный вариант. Загитова не раз говорила, что хочет стать тренером, Медведева уже ставила программы и занималась хореографией.

Быть может, в скором времени мы увидим битву их подопечных не только в шуточно-игровом стиле, как на прошлогоднем Кубке Первого канала, но и в реальном будущем. Быть тренером в государственной школе точно легче, чем содержать свою академию, как это делает Аделина Сотникова. По пальцам одной руки можно перечислить действительно выстрелившие и известные проекты в России. По сути, он один — это «Ангелы Плющенко». Кто-то вспомнит «Армию фигурного катания», если говорить именно о топ-результатах в спорте высших достижений, а такую цель ставила Аделина на открытии школы.

Если возвращение, то нестандартное

Хотя и в сторону спортивных выступлений я бы на месте фигуристок мосты не сжигал. Есть множество стартов символических, местного значения. Ну например: в прошлом году проходил турнир в честь 100-летия Удмуртии или местные казанские соревнования. Представьте, какой фурор вызовет появление Загитовой на таком турнире с любой программой. В конце концов, лутц и флип при ней, уверен, и аксель после нескольких тренировок сделать она способна.

Да даже не засчитают какой-нибудь элемент — подумайте о том, сколько это может собрать внимания? Вячеслав Фетисов возвращался в КХЛ — почему не можем повторить и здесь? Отправить весь доход от билетов и, к примеру, донатов в онлайн-трансляции, на благотворительность — уже дело техники.

Понятно, все это мысли в стиле видов спорта, которые действительно строятся на маркетинге, — американских спортивных лиг, ММА. У Загитовой и Медведевой есть свои агенты и помощники, которые лучше знают, как им жить и зарабатывать. И стоит ли бороться с ветряной мельницей в виде неповоротливой бюрократической машины? Но кому, как не этим двум девушкам, изменившим российское фигурное катание на годы вперед, не придумывать новые форматы? Когда-то мы и в прыжковый турнир на Кубке Первого канала поверить не могли. Будьте реалистами, требуйте невозможного — как говорили французы полвека назад (Че Геваре эта фраза приписывается ошибочно). Теперь у французов чемпионат мира, а у нас — своя жизнь, которую надо учиться отстраивать с нуля.