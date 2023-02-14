Костомарову ампутировали кисти рук или пальцы? Мама фигуриста опровергает тревожные новости

Что известно о самочувствии олимпийского чемпиона.

В ночь на 14 февраля KP.RU сообщил о второй операции у Романа Костомарова. Источник утверждает, что 46-летнему российскому фигуристу ампутировали обе кисти рук. Ужасное известие, учитывая, что меньше недели назад спортсмену, согласно неофициальной информации, ампутировали стопы. На фоне тяжелой формы пневмонии у Романа начался сепсис, который распространился сперва на нижние конечности, а теперь добрался до рук.

Однако во вторник некоторые другие СМИ выступили с опровержениями. В Mash назвали публикацию «Комсомолки» фейком, а SHOT дозвонился до мамы Костомарова, которая назвала эти публикации неправдой. Но так ли это? Попробуем разобраться.

Правда или фейк

Информацию KP.RU об ампутации обеих кистей сперва подтвердил StarHit со ссылкой на источник из больницы. Двукратный чемпион мира ранее пришел в себя и большую часть времени находится в сознании.

С опровержением выступил Telegram-канал Mash, назвав фейком информацию об ампутации кистей. По их данным, Костомарову ампутировали не все кисти, а несколько пальцев на обеих руках. Медикам удалось остановить заражение и спасти конечности спортсмену. Сейчас врачи продолжают поддерживать состояние Романа с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани. Ему регулярно перевязывают раны и тщательно за ним следят.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Официальных заявлений от близких спортсмена пока не было. 8 февраля супруга Костомарова Оксана Домнина обратилась к мужу со словами поддержки в соцсетях в день его рождения. А продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух сообщил, что в феврале стартует всероссийский тур «Ледникового периода» в поддержку Романа. Вырученные средства пойдут на реабилитацию бывшего партнера Татьяны Навки в танцах на льду.

«Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас», — информировала пресс-служба тура.

Заявление матери

Валентина Костомарова, мать Романа Костомарова, в комментарии изданию SHOT опровергла информацию об ампутации кистей и пальцев. По ее словам, половина написанных новостей является неправдой.

«И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — приводит слова мамы Костомарова SHOT.

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, здоровье фигуриста снова несколько ухудшилось после операции по удалению кистей или пальцев рук, которая действительно недавно была проведена.

Ночью у Костомарова подскочила температура — «возможно, из-за перенесенного стресса». При этом в целом операция по удалению кистей рук прошла успешно.

Костомаров находится в больнице с 10 января этого года. Первоначальным диагнозом была пневмония, но последующие осложнения привели к хирургическим вмешательствам. Ранее «СЭ» сообщал, что Костомарову ампутировали одну стопу и частично — другую.

Роман Костомаров. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Несмотря на страшные заголовки, сохраняется надежда на улучшение ситуации с Костомаровым. В воскресенье двукратный олимпийский призер в конькобежном спорте Иван Скобрев в интервью НТВ рассказал, что врачи занимаются ЛФК с трехкратным чемпионом Европы.

Костомарова поддерживают коллеги, друзья и болельщики. Каждый сейчас ожидает услышать о положительных изменениях в состоянии прославленного российского фигуриста.

«Спорт-экспресс желает скорейшего выздоровления Роману Костомарову!