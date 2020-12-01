Загитова готовит новую программу у Авербуха. Что это значит?

Впервые во взрослой карьере олимпийская чемпионка поработает не с Даниилом Глейхенгаузом, но к большому спорту это отношения не имеет.

На прошлой неделе Алина Загитова сильно заинтриговала своих фанатов. Она выложила в сториз Instagram фрагмент видео с тренировки, где она катит по льду на фоне декораций шоу «Ледниковый период» и исполняет различные хореографические элементы.

Суть видео Загитова не объяснила, подписав ролик загадочной фразой «Будет что-то интересное» и добавив ссылку на аккаунт продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Позднее Авербух частично раскрыл завесу тайны — Илья поставит Алине показательный номер, который Загитова исполнит на одном из финальных эпизодов шоу «Ледниковый период». Сбудется мечта многих поклонников фигурного катания — это будет первое появление взрослой Загитовой на льду с программой не от постановщика «Хрустального» Даниила Глейхенгауза.

Авербух искал новые смыслы для Загитовой на «Ледниковом периоде»

Загитова продолжает сниматься в шоу «Ледниковый период». Выпуски проекта идут с большим опозданием по сравнению со съемками. Если в реальной жизни шоу близится к финалу, то по ТВ показали разве что половину запланированных выпусков. Алина на «Ледниковом периоде» ведущая и работает в дуэте с Алексеем Ягудиным. Ее манера речи и навыки работы на телевидении стали объектом критики. Алина часто запинается, теряет мысли. Более опытный в плане медиапроектов партнер как может старается помочь начинающей телекарьеру девушке, но пока получается не очень.

Поэтому автор проекта Илья Авербух постепенно сокращал экранное время Алины, несмотря на ее популярность, или пробовал найти для нее новый формат участия в шоу. Судя по всему, так и появилась идея для специального показательного номера от Загитовой к финалу «Ледникового периода». «Да, мы вместе ставим программу, которая будет показана в рамках «Ледникового периода», — сказал Авербух в интервью «Р-Спорту». Подробностей не раскрывает ни сам Авербух, ни Загитова. Известно только, что это будет совершенно новая программа с новыми образами.

С Загитовой работал только Глейхенгауз — и это привело к вторичности образов

Неизвестна пока что даже композиция, под которую будет поставлена программа, — фрагмент тренировки Алина предусмотрительно выложила без звука. Но в любом случае увидеть Загитову в образе от Авербуха будет интересно.

Загитова тренируется у Этери Тутберидзе с 12 лет, и практически всю профессиональную карьеру с ней работал только один постановщик — Даниил Глейхенгауз (если не считать опыта в шоу Татьяны Навки). Глейхенгауз по-особенному относится к Алине и называет ее своей музой. Именно для Загитовой у Даниила получались самые удачные и запоминающиеся образы, но в любом случае постоянное сотрудничество только с одним постановщиком создавало ощущение вторичности программ олимпийской чемпионки.

Пригласить иностранного хореографа в «Хрустальный» — задача нереальная. Для Тутберидзе нет авторитетов, а дополнительного постановщика она считает лишней блажью, ухудшающей отношения в коллективе. Поэтому, пока Загитова тренировалась в «Самбо-70», вероятность увидеть, как она работает с другим специалистом, стремилась к нулю. Тем более у Загитовой с Глейхенгаузом установилась крепкая ментальная связь. Весьма вероятно, Алина и не думала никогда о другом хореографе.

Появление программы от Авербуха — стечение обстоятельств. Илья — автор и идейный вдохновитель «Ледникового периода», а кроме того, один из самых талантливых и востребованных постановщиков в мире. У Авербуха раньше были доверительные отношения с Тутберидзе, поэтому она разрешила Загитовой участвовать в шоу в качестве ведущей. А раз Алина уже часть проекта, то в рамках сотрудничества с «Ледниковым периодом» может поставить и новую программу. Авербух часто раскрывает спортсменок с новых сторон и удивляет своими наработками. Поэтому программу для Загитовой можно ждать с нетерпением.

Правда, к большому спорту работа с Авербухом не имеет никакого отношения. Очевидно, что это только показательный номер, не более. Во-первых, вряд ли удалось бы согласовать с Тутберидзе вариант соревновательной программы для Загитовой от Ильи, потому что в последнее время Этери относится к сторонним постановщикам еще более скептично (хотя раньше тот же Авербух ставил программы Евгении Медведевой). А во-вторых, сама вероятность возвращения в спорт Загитовой под огромным вопросом.

Загитова искусственно поддерживает статус «действующей спортсменки»

Алина последний раз принимала участие в официальном старте в декабре прошлого года. Она заняла последнее место в финале «Гран-при», после чего в эфире Первого канала заявила о «приостановке карьеры». Изначально речь шла якобы о психологической и физической усталости, из-за которой спортсменка не сможет поехать на чемпионат России в Красноярск. А без чемпионата страны ее не допустят до главных стартов.

Но вот только дальше история с возможным возвращением Загитовой стала превращаться в мыльную оперу. Сначала Федерация фигурного катания России в своем репортаже с произвольной программы чемпионата России прошлого года написала, что Загитова отправила SMS Тутберидзе, где говорила, как сильно соскучилась по соревнованиям.

При таком раскладе Алина могла бы выйти на лед, например, на финале Кубка России. Но она предпочитала тренировкам светские мероприятия. Неясен был статус Загитовой и перед стартом этого сезона. Олимпийскую чемпионку включили в состав сборной и выделили ей финансирование, но Загитова в ответ водила за нос федерацию и фанатов. Она была заявлена на контрольные прокаты сборной, болельщики ожидали ее выступления. А затем Алина снялась с мероприятия — за пару дней до запланированного выхода на лед.

Далее стало известно, что Загитова не видит себя в качестве участника Кубка России. Но выступить на «Гран-при» она якобы не против. Только вот на «Гран-при России» олимпийской чемпионки тоже не было. И даже сейчас Алина не спешит официально заявлять об окончательном завершении карьеры. Различные источники от имени Загитовой утверждают, что фигуристка рассматривает возвращение в спорт уже на следующий сезон. Только вот со стороны это все выглядит очень спорной тактикой.