«Загитова уже не соревнуется. У молодых нет мотивации на длительные карьеры». Объясняем идею состарить фигурное катание

Норвежцы пояснили «СЭ» предложение об изменении возраста в фигурном катании и ответили Татьяне Тарасовой.

В российских СМИ широко обсуждается предложение норвежцев об изменении минимального возраста в фигурном катании. Президент Ассоциации конькобежцев Норвегии Муна Адольфсен в комментарии «СЭ» подтвердила, что организация подала в ISU предложение о повышение возрастного ценза в фигурном катании, объяснила мотивацию и рассказала о подробностях.

17 лет для одиночников и 16 лет для пар и танцоров

— Госпожа Адольфсен, прежде всего — подтверждаете ли вы то, что норвежская сторона внесла предложение об изменении возрастного ценза?

— Да, это предложение было готово для конгресса 2020 года. Но конгресс был перенесен на 2021 год, и поэтому все предложения, подготовленные для конгресса, будут рассматриваться через год. Отмечу, что мы внесли поправки в предложение. Мы предлагаем ценз в 17 лет для одиночников и 16 лет для пар и танцоров, поскольку для двух последних видов характерна большая разница в возрасте.

— Можете пояснить мотивировку вашего предложения в ISU?

— В данный момент в ISU самый низкий порог взрослого возраста среди всех зимних видов спорта. Минимальный возраст составляет 15 лет, и, кажется, это становится причиной коротких карьер для фигуристов. С 1994 года пять олимпийских чемпионок у женщин были в возрасте 15-17 лет на момент завоевания титула (1994, 1998, 2002 и 2014, 2018). Четыре из них не участвовали в чемпионате мира по фигурному катанию, который следовал за Олимпиадой. Чемпионка Олимпиады 2018 года (Алина Загитова. — Прим. «СЭ») также сейчас не принимает участия в соревнованиях — ей исполнилось 18 лет.

Есть огромное давление на фигуристов на высшем уровне среди взрослых, и дебютировать на таком уровне в 15 лет, судя по всему, не мотивирует их выступать в спорте продолжительное время. Наш спорт должен изменить правила и соревновательную среду таким образом, чтобы поддерживать возможность длительных карьер.

Изменение будет вкладом в будущее спорта

— Чтобы завоевать интерес аудитории и СМИ, наш спорт нуждается в известных атлетах, которые могут продвигать спорт в позитивном ключе на протяжении длительного периода времени, — считает Адольфсен. — Более молодых фигуристов толкают на выполнение сложных технических элементов, чтобы соревноваться с более опытными и возрастными фигуристами с лучшими компонентами. По мере взросления атлетов тело, психология и технические способности меняются, и сохранить тот же уровень сложности затруднительно.

Мы предлагаем изменить возраст во всех дисциплинах ISU — фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Предложения по изменениям правил в случае принятия вступят в силу с сезона-2022/23. Если фигуристы уже соревновались в чемпионате Европы, чемпионате Четырех континентов, чемпионате мира или Олимпиаде 2022 года, то эти фигуристы допускаются к взрослым соревнованиям сезона-2022/23, даже если они не удовлетворяют возрастным критериям.

— Некоторые тренеры в России, например, Татьяна Тарасова, сделали упор на том, что Норвегия — не большая держава в фигурном катании. На ваш взгляд, этот аргумент может приниматься во внимание при обсуждении?

— Все члены ISU имеют право предлагать изменения в правила, независимо от числа и уровня спортсменов в стране. ISU — демократическая организация, и это дело ее членов — голосовать по поводу предложений. Всем членам ISU рекомендуется предлагать изменения в правила, которые улучшат фигурное катание как спорт. Норвежская ассоциация считает, что это изменение будет вкладом в будущее спорта.