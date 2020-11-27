Олимпийская чемпионка в прямом эфире Instagram провела тренировку и рассказала, как пришла в спорт, как поддерживает форму и чем собирается заниматься в ближайшем (и не только) будущем.

«Сначала занималась непрофессионально»

— Я из спортивной семьи. Поэтому естественно, что меня отдали в спорт. Папа — хоккеист, так что мое занятие должно было быть связано со льдом. Поэтому меня отдали в фигурное катание. Я начала в пять лет, но занималась непрофессионально. Так сказать, более углубленно стала где-то с семи. По нынешним меркам это поздно, так делать не нужно (смеется). В 7 лет дети делают просто колоссальные вещи, которые я точно не делала в этом возрасте. Сейчас лучше идти в фигурное катание где-то с трех лет. Мне так жалко это говорить...

«Не любила фигурное катание»

— Сначала мне не очень нравилось фигурное катание. Я даже плакала и не хотела выходить на лед. Никто не знает об этой истории, но в детстве я несколько месяцев занималась гимнастикой, потому что с фигурным катанием просто не получалось. Мама предложила пойти на гимнастику: «Тебя там растянут специально для выступлений на льду». Это все было сделано для того, чтобы я не плакала.

Я-то думала, что мы туда временно ходим, а у мамы были мысли о моем уходе из фигурного катания, чтобы осталась только гимнастика. Но в итоге мы решили вернуться обратно на каток.

«Я почти не завтракаю»

— Утром я встаю на весы. Если там плюс — я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес — ем только обед и чуть-чуть на ужин. Я почти не завтракаю. Но мне сейчас все фитоучителя наоборот говорят, что нужно завтракать. И это правильно. А я ем не по правилам (смеется).

В олимпийский сезон я почти не пила воды, и это тоже неправильно (смеется). Чтобы поддерживать вес, ограничивала себя даже в питье.

«Если ты приходишь к какому-то результату, то ты понимаешь, что все было не зря»

— Какие качества характера помогли стать олимпийской чемпионкой? Трудолюбие. Очень много качеств нужно, чтобы быть спортсменом высокого уровня. Естественно, с тобой должны быть люди, которые тебе будут помогать делать то, что ты сейчас делаешь, — это твои тренеры. И надо быть спокойной. Ох, тяжело говорить о себе.

Жизнь спортсменки очень интересная, с другой стороны — очень трудная. Но если ты приходишь к какому-то результату, то ты понимаешь, что все было не зря. Это очень здоровские эмоции.

«Прыжки — это точно не любовь с первого взгляда. Столько слез было!»

— Любимые элементы фигурного катания? Сложно сказать. Наверное, прыжки. Я обожаю прыжки. В принципе, все элементы любимые, но есть более любимые — лутц, флип. Не люблю тулуп. Ты их учишь с детства. И сложно заходить на них именно головой. Очень долго не могла зайти на тройной.

Был момент, что я упала с одного прыжка на голову и потеряла сознание. Даже такое было. После такого сложно заходить в элементы. Это точно не любовь с первого взгляда. Столько слез было! Но потом я их так отработала, что теперь они мне нравятся.

«Не хочу быть журналистом»

— Сейчас я учусь в университете. Чуть-чуть изучаю продюсирование и журналистику. Журналистом я не хочу быть. (Смеется.) Мне больше интересно продюсирование. Может быть, себя продюсировать? Возможно. Кто знает...

Многие люди, кстати, думали, что я поступлю на какой-то спортивный факультет. Но у меня как-то поменялись планы. Я решила, что еще успею получить спортивное образование. Поэтому выбрала РАНХиГС. Тренировать пока нет желания. Я больше занимаюсь собой. В дальнейшем — почему нет, не будем загадывать.

«Сохранила все свои костюмы»

— Все костюмы очень дороги для меня. Сохранилось даже то платье, в котором я выступала в детстве. Все наряды остались. И все дороги. Но, я думаю, всем больше всего запомнились костюмы с программ «Черный лебедь» и «Дон Кихот», с которыми я выступала на Олимпиаде.

«2 января уже выходим на лед, но это все равно праздник!»

— У нас есть традиция — собираться всей семьей на Новый год и слушать Владимира Путина. А уже где-то 2 января мы обычно вновь выходим на лед. Но это все равно праздник. И мы его очень долго ждем.