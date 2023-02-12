Тлетворное судейство Запада. Необъяснимые оценки — особенность не только нашего фигурного катания

Чемпионаты четырех континентов и Европы добавили красоты в коллекцию веселых судейских протоколов.

Чемпионат четырех континентов

Мужчины

1. Као Миура (Япония) — 281,53

2. Киган Мессинг (Канада) — 275,57

3. Сун Сато (Япония) — 259,14

Пары

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 208,24

2. Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (США) — 201,11

3. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 193,84

Если представить российское фигурное катание как дом, то громоотводом в нем точно будут судьи. К ним, конечно, много вопросов, но в любой непонятной ситуации, как говорится, критикуй судей — и можно найти объяснение почти любому своему результату. Собственно, даже если судьи действительно не правы, менее удобным объяснение не становится.

Никакого лукавства: критика эта есть и в нашем журналистском исполнении, и по большей части судьям наверняка есть чем ответить — за них опыт, а в моем активе посещение лишь одного судейского семинара на конференции федерации Московской области. Но желание такое изъявляют нечасто и немногие. А жаль!

А что в Америке?

Но в данном случае важен принцип релятивизма, то есть все познается в сравнении. И заканчивающийся в США чемпионат четырех континентов, да и другие турниры позволили вдоволь насладиться протоколами и оценками зарубежных судей. Там странностей не меньше. Таких, что Валиевой ставят 9,75 в компонентах при падении и допустимых 9,50, наверное, нет, но есть другие.

Итак, берем свежий чемпионат четырех континентов, на котором схлестнулись американцы, канадцы, японцы и корейцы. Почти в каждом протоколе надбавки судей по шкале GOE скачут, как на американских горках. Несколько простых примеров у лидеров: Као Миура, победитель у мужчин. За тройной аксель в произвольной программе получает -1 от одного судьи и +4 от другого. Чемпион прошлого года Юн-Хван Ча получает за каскад лутц + ойлер + сальхов +1 от одного судьи и -5 от другого (то есть будто он упал). И таких историй десятки — они есть почти у всех призеров.

Во многом это объясняется экзотической географией судей — в бригаде есть делегаты от Австралии, Мексики, ЮАР. И их не может не быть из-за требований представительства всех континентов. Как следствие — полный разброс результатов. Так, короткую программу, несмотря на приличный разрыв, по мнению мексиканца, должен был выиграть американец Джимми Ма, который в итоге стал третьим.

Но абсолютный рекорд — у бронзового призера японца Суна Сато. В произвольной разница между баллами двух судей достигла 24 — болгарин поставил 167,6, а добрый австралиец — 191,8. С компонентами тоже не все ладно — один и тот же человек мог получить за один компонент «шестерку» от одного судьи и «восьмерку» от другого. А канадец Киган Мессинг за свой прокат произвольной на чемпионате четырех континентов получил несколько «десяток», что случается довольно редко. Возможно, столь высокий результат — следствие рождения второго ребенка в его семье.

Но это еще ничего — например, по мнению трех судей из девяти, выиграть женские соревнования должен был другой человек, кореянка Ким Йе Лим.

Свои соревнования по перетягиванию оценок произошли у пар. Своих тащили судьи из каждой страны. Одни канадцы оказались более-менее сознательными.

Но кто абсолютный чемпион, так это китайская судья Цзя Яо, которая изо всех сил пыталась втащить Боян Цзиня на подиум, но сам китаец оказался к этому не готов, завалив произволку.

У европейцев не лучше

Но свалить все на ушлых китайцев и нерадивых южноафриканцев тоже нельзя. На чемпионате Европы тот же коленкор. С китайской поклонницей Бояна могут сравниться венгерские кудесники выставления оценок. Эти ребята вообще не палятся (напомню, что почти вся сборная состоит из экс-россиян). У мужчин в произвольной своему ставили на 10,56 балла больше относительно остальных (соперникам +3,24, то есть тоже лояльно, но разница семь баллов!), у женщин +8,43 и +3,41, у пар выделяется короткая (+7,97 и +2,02), в танцах +2,80 и -0,2.

Британцы и итальянцы помогали своим танцевальным парам, эстонцы — своим одиночницам, и так далее. Наверное, в этом нет сенсаций, но полезно помнить, что явление судейской лояльности и пристрастности — не наша национальная особенность. И в недавнем прошлом ISU дисквалифицировал китайских, грузинских и итальянских специалистов.

Впрочем, главное, чтобы российские судьи, как и спортсмены, вернулись на международные старты. Что же касается чемпионата четырех континентов, то он закончится в ночь с воскресенья на понедельник произвольной программой танцоров и показательными выступлениями, по окончании которых состоится главная часть соревнований — банкет.